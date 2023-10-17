Редкая купюра ушла с молотка за миллионы рублей

В Великобритании редчайшую денежную купюру продали за сумму, в тысячи раз превышающую ее номинал. Об этом сообщает «Би-би-си».

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На аукцион была выставлена банкнота номиналом пять фунтов стерлингов, выпущенная отделением Банка Англии в Лидсе в 1900 году. Ее отличительный признак — подпись Хораса Боуэна, который был главным кассиром Банка Англии с 1893 по 1902 год. Уцелели лишь несколько купюр с такой подписью, и все они хранятся в частных коллекциях.

Специалисты аукционного дома оценивали возможную стоимость лота в 16 тысяч фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей), однако в ходе торгов эта сумма выросла до 32 тысяч фунтов стерлингов (3,8 миллиона рублей). В тот же день другая пятифунтовая купюра, выпущенная в 1862 году, ушла с молотка за 20 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей).

"Торг был на редкость яростным. Банкноты достались двум разным покупателям, причем оба — опытные коллекционеры английских банкнот", — Эндрю Паттисон, глава отдела банкнот аукционного дома Noonans.