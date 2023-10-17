Россиянка за два часа похудела на 18 килограммов

Жительница Мурманска обратилась к врачам с жалобой на увеличившийся живот и лишний вес и узнала, что у нее образовалась огромная опухоль. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

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По данным издания, обследовавшие россиянку врачи обнаружили опухоль диаметром около 30 сантиметров и весом 18 килограммов, что соответствует весу новорожденного теленка.

Врачи госпитализировали пациентку в онкологический диспансер, где хирурги удалили опухоль. После длившейся два часа операции россиянка похудела на 18 килограммов. Послеоперационное состояние россиянки оценивается как удовлетворительное.