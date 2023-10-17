Бедная невеста сбежала после свадьбы с деньгами отца жениха
В индийском штате Харьяна невеста сбежала после свадьбы с деньгами и драгоценностями. Об этом сообщает издание Deccan Herald.
Невесту подыскал отец жениха — житель села Биласпур Ашок Кумар. Он хотел женить младшего сына и по совету знакомого обратился к свахе. Девушка по имени Прити, которую та предложила, оказалась из бедной семьи, но Кумара это не смутило: он пообещал не просить приданого и сам помог ее родственникам деньгами.
"После официального бракосочетания я вернулся домой с новой снохой. На свадьбе гуляли допоздна, а утром мой сын ушел на работу. После этого Прити исчезла", — Ашок Кумар, отец жениха.
После побега девушки Кумар проверил хранившиеся в доме ценности и недосчитался 150 тысяч рупий (176 тысяч рублей). Кроме того, пропали некоторые украшения.
Когда он рассказал о случившемся свахе, та пообещала, что попробует связаться с Прити. После этого Кумару стал угрожать ее знакомый.
В конце концов мужчина обратился в полицию. Теперь сбежавшую девушку разыскивают правоохранительные органы. Помимо нее в нарушении закона подозревают сваху и ее знакомого.