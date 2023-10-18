Как правильно пишется слово «будете»

У многих людей возникают проблемы со словами «будете» или «будите» при написании. Однако это два совершенно разных глагола, которые употребляются в различных случаях. Поэтому те, кто путают их, допускают не только грамматическую, но и речевую ошибку.

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«Лента.ру» рассказывает, когда нужно употреблять каждый из глаголов и как запомнить разницу между ними.

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Почему возникает путаница?

Путаница в глаголах «будите» и «будете» — достаточно частое явление.

«Что интересно, оно скорее говорит о том, что мы хорошо учились в школе, чем об обратном. Почему? Потому что главное правило, которому нас научила школа — это то, что в русском языке очень часто пишется не то, что слышится. По сути, мы привыкли искать подвох даже там, где его нет», — рассказала «Ленте.ру» кандидат культурологии, доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Нина Козловцева.

Но тут люди допускают не обычную ошибку — как, например, при написании слова «прийти», которое часто превращают в «придти». Дело в том, что «будите» и «будете» — это два отдельных глагола, которые являются омофонами — словами, одинаковыми по звучанию, но разными по написанию и значению, рассказала «Ленте.ру» кандидат филологических наук, репетитор по русскому языку и литературе Татьяна Воронцова.

С омофонами всегда сложно. «Отвори двери — отвари картошку», «вы будете торт? — вы будите сына в школу». Нужно все время думать о разнице смыслов. Чуть зазеваешься — и двери станут вареными, а торт — разбуженным, — говорит Татьяна Воронцова.

Поэтому правильное написание зависит от контекста.

Когда пишется слово «будете»?

«Будете» — это глагол 2-го лица, множественного числа, изъявительного наклонения. «Будете» используют, когда хотят рассказать про действие, которое произойдет в будущем времени. Правописание окончаний глаголов настоящего и будущего времени изучают в третьем классе, а затем закрепляют в пятом и шестом, отметила Татьяна Воронцова. Однако это довольно сложная тема, поэтому многие продолжают допускать такие ошибки.

«Правописание окончаний глаголов дается в школе через введение понятия спряжения. Терминология пугает. Многошаговый алгоритм запоминается трудно. В результате тема оказывается непроработанной, и взрослый человек продолжает делать ошибку начальной школы», — пояснила она.

Начальной формой слова «будете» является глагол «быть» в значении «существовать», «являться», который относится к первому спряжению. По правилам русского языка при изменении таких слов по лицам и числам в окончании пишется буква «е». Слово «будете» — не исключение, поэтому у изъявительного наклонения глагола в окончании будет буква «е» или «у».

Я буду (1-е лицо, единственное число);

мы будем (1-е лицо, множественное число);

ты будешь (2-е лицо, единственное число);

вы будете (2-е лицо, множественное число);

он / она / оно будет (3-е лицо, единственное число);

они будут (3-е лицо, множественное число).

Примеры предложений со словом «будете»

Будете кофе? Вы каждый день будете сюда приходить? Вы будете завтра работать или отдыхать? Когда будете в городе, не забудьте зайти в этот магазин!

Когда пишется слово «будите»?

«Будите» — это глагол 2-го лица, множественного числа. Он отвечает на вопрос «что делаете?», поэтому относится к настоящему времени. Начальная форма — слово «будить», то есть заставлять проснуться, выводить человека из состояния сна или задумчивости.

Слово «будите» относится ко второму спряжению, а значит, во 2-м лице единственном числе настоящего времени у него будет окончание «ишь». При изменении глагола по лицам «и» будет чередоваться с «у» или «я».

Я бужу (1-е лицо, единственное число);

мы будим (1-е лицо, множественное число);

ты будишь (2-е лицо, единственное число);

вы будите (2-е лицо, множественное число);

он / она / оно будят (3-е лицо, единственное число);

они будят (3-е лицо, множественное число).

В повелительном наклонении глагола «будите» в окончании также нужно писать букву «и», но в данном случае проблем не возникает, потому что спорная гласная ударная. Достаточно проговорить фразу вслух или мысленно, чтобы развеять все сомнения. Например, в предложении «Не будите его до 11 утра, пусть отдохнет» трудно даже подумать о том, чтобы перепутать и написать «е».

Кроме того, в повелительном наклонении глагол «быть» звучит совершенно по-другому — «будьте»

Примеры предложений со словом «будите»

Зачем вы меня будите? Я спать хочу! Вы будите его каждое утро, или он сам просыпается?

Как запомнить разницу между «будите» и «будете»?

Достаточно вспомнить контекст фразы, в которой нужно употребить слово.

Если кто-то спит и вы его будите, пишем «и». В остальных случаях — «е», — отмечает Татьяна Воронцова.

Кроме того, можно обратиться к начальной форме глагола. Если там была буква «и», значит, в спорном слове пишется она: «будить» — «будите». А если этой гласной нет в начальной форме, то и в остальных формах она никак не может появиться: «быть» — «будете».

«В особо тяжелых случаях помогает мнемоническое правило: «Если папу будите, значит, биты будете». Теперь вы точно не ошибетесь», — заключила Татьяна Воронцова.

Тест: «будите» или «будете»?

1. Где нужно использовать слово «будите»?

Во сколько вы … дома? Как вы … пить кофе? Как долго вы … ребенка в школу?

2. Где нужно использовать слово «будете»?

Во сколько вы … Артема, чтобы успеть в садик? Как долго вы … спать в выходные? Вы … своих детей перед школой?

3. Найдите ошибку:

Вы будите пить чай перед сном? Когда вы будете в городе? Вы будите весь дом своим криком!

4. В каком предложении нет ошибки:

Во сколько вы будите на работе? В какое время вы будете своих детей по выходным? Как часто вы будете приезжать в гости?

***Правильные ответы на тест:

Слово «будите» нужно использовать только в третьем варианте, потому что только в нем речь идет о прерывании сна. В каждой из этих фраз говорят про сон, однако в первой и последней речь идет именно о прерывании процесса сна, поэтому нужно поставить слово «будите». А вот глагол «будете» уместен только во втором варианте.