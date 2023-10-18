Как правильно пишется слово «будете»? Когда нужно писать «будите» и как запомнить разницу
У многих людей возникают проблемы со словами «будете» или «будите» при написании. Однако это два совершенно разных глагола, которые употребляются в различных случаях. Поэтому те, кто путают их, допускают не только грамматическую, но и речевую ошибку.
«Лента.ру» рассказывает, когда нужно употреблять каждый из глаголов и как запомнить разницу между ними.
Почему возникает путаница?
Путаница в глаголах «будите» и «будете» — достаточно частое явление.
«Что интересно, оно скорее говорит о том, что мы хорошо учились в школе, чем об обратном. Почему? Потому что главное правило, которому нас научила школа — это то, что в русском языке очень часто пишется не то, что слышится. По сути, мы привыкли искать подвох даже там, где его нет», — рассказала «Ленте.ру» кандидат культурологии, доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Нина Козловцева.
Но тут люди допускают не обычную ошибку — как, например, при написании слова «прийти», которое часто превращают в «придти». Дело в том, что «будите» и «будете» — это два отдельных глагола, которые являются омофонами — словами, одинаковыми по звучанию, но разными по написанию и значению, рассказала «Ленте.ру» кандидат филологических наук, репетитор по русскому языку и литературе Татьяна Воронцова.
С омофонами всегда сложно. «Отвори двери — отвари картошку», «вы будете торт? — вы будите сына в школу». Нужно все время думать о разнице смыслов. Чуть зазеваешься — и двери станут вареными, а торт — разбуженным, — говорит Татьяна Воронцова.
Поэтому правильное написание зависит от контекста.
Когда пишется слово «будете»?
«Будете» — это глагол 2-го лица, множественного числа, изъявительного наклонения. «Будете» используют, когда хотят рассказать про действие, которое произойдет в будущем времени. Правописание окончаний глаголов настоящего и будущего времени изучают в третьем классе, а затем закрепляют в пятом и шестом, отметила Татьяна Воронцова. Однако это довольно сложная тема, поэтому многие продолжают допускать такие ошибки.
«Правописание окончаний глаголов дается в школе через введение понятия спряжения. Терминология пугает. Многошаговый алгоритм запоминается трудно. В результате тема оказывается непроработанной, и взрослый человек продолжает делать ошибку начальной школы», — пояснила она.
Начальной формой слова «будете» является глагол «быть» в значении «существовать», «являться», который относится к первому спряжению. По правилам русского языка при изменении таких слов по лицам и числам в окончании пишется буква «е». Слово «будете» — не исключение, поэтому у изъявительного наклонения глагола в окончании будет буква «е» или «у».
- Я буду (1-е лицо, единственное число);
- мы будем (1-е лицо, множественное число);
- ты будешь (2-е лицо, единственное число);
- вы будете (2-е лицо, множественное число);
- он / она / оно будет (3-е лицо, единственное число);
- они будут (3-е лицо, множественное число).
Примеры предложений со словом «будете»
- Будете кофе?
- Вы каждый день будете сюда приходить?
- Вы будете завтра работать или отдыхать?
- Когда будете в городе, не забудьте зайти в этот магазин!
Когда пишется слово «будите»?
«Будите» — это глагол 2-го лица, множественного числа. Он отвечает на вопрос «что делаете?», поэтому относится к настоящему времени. Начальная форма — слово «будить», то есть заставлять проснуться, выводить человека из состояния сна или задумчивости.
Слово «будите» относится ко второму спряжению, а значит, во 2-м лице единственном числе настоящего времени у него будет окончание «ишь». При изменении глагола по лицам «и» будет чередоваться с «у» или «я».
- Я бужу (1-е лицо, единственное число);
- мы будим (1-е лицо, множественное число);
- ты будишь (2-е лицо, единственное число);
- вы будите (2-е лицо, множественное число);
- он / она / оно будят (3-е лицо, единственное число);
- они будят (3-е лицо, множественное число).
В повелительном наклонении глагола «будите» в окончании также нужно писать букву «и», но в данном случае проблем не возникает, потому что спорная гласная ударная. Достаточно проговорить фразу вслух или мысленно, чтобы развеять все сомнения. Например, в предложении «Не будите его до 11 утра, пусть отдохнет» трудно даже подумать о том, чтобы перепутать и написать «е».
Кроме того, в повелительном наклонении глагол «быть» звучит совершенно по-другому — «будьте»
Примеры предложений со словом «будите»
- Зачем вы меня будите? Я спать хочу!
- Вы будите его каждое утро, или он сам просыпается?
Как запомнить разницу между «будите» и «будете»?
Достаточно вспомнить контекст фразы, в которой нужно употребить слово.
Если кто-то спит и вы его будите, пишем «и». В остальных случаях — «е», — отмечает Татьяна Воронцова.
Кроме того, можно обратиться к начальной форме глагола. Если там была буква «и», значит, в спорном слове пишется она: «будить» — «будите». А если этой гласной нет в начальной форме, то и в остальных формах она никак не может появиться: «быть» — «будете».
«В особо тяжелых случаях помогает мнемоническое правило: «Если папу будите, значит, биты будете». Теперь вы точно не ошибетесь», — заключила Татьяна Воронцова.
Тест: «будите» или «будете»?
1. Где нужно использовать слово «будите»?
Во сколько вы … дома? Как вы … пить кофе? Как долго вы … ребенка в школу?
2. Где нужно использовать слово «будете»?
Во сколько вы … Артема, чтобы успеть в садик? Как долго вы … спать в выходные? Вы … своих детей перед школой?
3. Найдите ошибку:
Вы будите пить чай перед сном? Когда вы будете в городе? Вы будите весь дом своим криком!
4. В каком предложении нет ошибки:
Во сколько вы будите на работе? В какое время вы будете своих детей по выходным? Как часто вы будете приезжать в гости?
***Правильные ответы на тест:
Слово «будите» нужно использовать только в третьем варианте, потому что только в нем речь идет о прерывании сна. В каждой из этих фраз говорят про сон, однако в первой и последней речь идет именно о прерывании процесса сна, поэтому нужно поставить слово «будите». А вот глагол «будете» уместен только во втором варианте.
Ошибка — «Вы будите пить чай перед сном?» Глагол «будите» употребляют только в контексте пробуждения от сна, а будить чай, прежде чем человек его выпьет, не нужно. Ошибки нет в предложении «Как часто вы будете приезжать в гости?» В первом предложении должен быть глагол «будете», а во втором, наоборот, слово «будите».