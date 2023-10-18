День в истории: Аляска стала частью США

Чем примечательна дата 18 октября?

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Сегодня, 18 октября, в Казани завершились гастроли Высоцкого, в Москве презентовали перевод смыслов Корана на татарском языке, Аляску передали США, вышел декрет об обязательных прививках против оспы, появились комиксы, в Германии завершилось противостояние террористов и властей.

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Родились актер и драматург Юнус Сафиуллин, поэт и переводчик Равиль Бухараев, рок-музыкант Чак Берри.

Умерли художник Михаил Нестеров, политик Александр Яковлев, правитель Зулусов, Динузулу.

Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Высоцкий уезжает

18 октября 1947 года в селе Бакрче Зеленодольского района родился Юнус Сафиуллин. Учился в Казанском театральном училище, работал в Республиканском передвижном театре (ныне Тинчуринском), после учился на режиссерских курсах при ГИТИсе. С 1981-го был актером, а потом заведующим литературной частью Камаловского театра. Пьесы начал писать в 1970-е, самая известная — "Идегәй" по мотивам тюркского дастана.

18 октября 1951 года в Казани родился Равиль Бухараев. В 1974 году окончил механико-математический факультет Казанского государственного университета, а в 1977 году — аспирантуру ВМК МГУ по кибернетике. Начал печататься с 1969 года. С 70-х годов активно переводил на русский язык произведения туркменских писателей. Стал членом Союза писателей СССР в 1977 году. С 1990 года жил и работал в Лондоне. В 1992—2007 годах работал штатным сотрудником русской службы Би-би-си. Бухараев писал на русском, татарском, английском и венгерском языках. Выпустил несколько книг стихов, писал книги и на историческую тематику: "Казань. Зачарованная столица" (1994), "Модель Татарстана" (2000). Последняя была выпущена на английском языке.

18 октября 1977 года в Казани завершились гастроли Владимира Высоцкого. Поэт, бард, актер приехал из Москвы на фирменном поезде "Татарстан" со своим администратором Владимиром Гольдманом, а поселился в гостинице недавно открывшегося Молодежного центра в обычном номере. Концерты проходили во Дворце спорта и Молодежном центре. 25 января 2018 года в столице Татарстана возле МЦ "Ак Барс" установили информационную доску о визите поэта, актера и барда.

18 октября 2019 года в Москве в Полномочном представительстве Республики Татарстан в России состоялась первая официальная презентация перевода смыслов Корана на татарском языке "Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә" Это первый в истории ДУМ РТ собственный перевод смыслов Корана, который издали в рамках года толкования Корана. При подготовке издания были использованы тафсиры на татарском и старотатарском языках.

18 октября 2022 года "Реальное время" сообщило, что в Казани приступают к строительству канатной дороги, проект которой был презентован в татарстанском Минтрансе еще летом 2014 года. Информацию о низком старте подтвердили нашему изданию в ООО "Казанские канатные дороги", которое начинает возводить "Аэромост" между парком им. Горького и "Ак Барс Ареной". За 8 лет поменялось многое — от компании, которая реализует проект, до концепции самой дороги.

Кир и его Алиса

18 октября 1867 года в Новоархангельске состоялась официальная церемония передачи Аляски в собственность США: под орудийные салюты был спущен русский флаг и поднят американский. Со стороны России протокол о передаче территорий подписал специальный правительственный комиссар, капитан 2-го ранга Алексей Пещуров, со стороны Соединенных Штатов — генерал Лоуэлл Руссо. Аляску открыли в 1732 году русские исследователи Михаил Гвоздев и Иван Федоров в ходе экспедиции на боте "Святой Гавриил". Впервые в правительственных кругах идея продажи Аляски США была высказана весной 1853 года генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским. Он объяснял это тем, что у России нет необходимых военных и экономических средств для защиты этих территорий от притязаний США.

18 октября 1924 года Совет народных комиссаров СССР принял декрет об обязательных прививках против оспы. В 1936 году в СССР был зарегистрирован последний случай болезни, но оставалась угроза ее заноса, поскольку в Азии, Африке, Латинской Америке продолжали болеть и умирать от оспы миллионы людей. В целом СССР внес весомый вклад в борьбу с оспой в мире: из 2,4 млрд доз вакцины, использованных для ликвидации оспы, 1,5 млрд предоставили советские врачи. Последний случай заболевания на планете был зафиксирован в 1977 году в Сомали, и на сессии ВОЗ в 1980 году было торжественно объявлено о ликвидации оспы в мире. Сейчас образцы вируса оспы хранятся в нескольких лабораториях США и России.

18 октября 1934 года в Москве родился Игорь Можейко. Псевдоним Кир Булычев он составил из имени и девичьей фамилии матери. Автор цикла книг о девочке из будущего Алисе Селезневой. Также занимался написанием научных и научно-популярных произведений по истории и литературоведению. Публиковал автобиографическую книгу "Как стать фантастом". Сочинил более шестисот стихотворений.

Немецкая осень

18 октября 1896 года в газете New York Journal вышли первые в мире комиксы. Газетные комиксы были чисто юмористическими и сатирическими, но начиная с двадцатых годов XX века начали публиковаться приключенческие и детективные истории. Сложилось своеобразное разделение газетных комиксов на ежедневные, выходящие по будням, и воскресные: ежедневные "стрипы" печатались в черно-белом цвете, но воскресные комиксы были цветными. До 1929 года комиксы шли исключительно как дополнение к уже существующим газетам и журналам и их нельзя было купить отдельно. Позже ситуация изменилась: в издательстве Dell вышел первый номер журнала Funnies, в котором перепечатывались лучшие газетные истории из одноименного ежедневного "стрипа". В 1938 году рынок комиксов изменился навсегда с выходом первого номера Action Comics, на обложке которого красовался Супермен. С его появлением началась эра, которую позже назовут Золотым веком комиксов.