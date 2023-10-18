Крушение Ту-144 в Ле-Бурже: что случилось с «советским Конкордом»

В 1973 году на 30-м Международном авиасалоне в Ле-Бурже произошла трагедия, связанная с новейшим советским самолетом Ту-144.

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Официальная версия причины катастрофы указывала на человеческий фактор, однако все материалы расследования были немедленно засекречены.

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В чем причина такого решения?

Прерванный полет

Солнечный день 3 июля был безоблачным, и никто не ожидал беды. В 15:19 самолет Ту-144, управляемый пилотом Михаилом Козловым, вышел на взлетную полосу, набрал скорость и взмыл в воздух. Зрители провожали его аплодисментами.

Во время полета самолет совершил несколько маневров и начал снижаться. Внезапно командир лайнера принял решение подняться вверх и резко потянул штурвал к себе. Однако высоту Ту-144 уже потерял, и неожиданный подъем создал огромные нагрузки на конструкцию самолета. Правое крыло лайнера треснуло и оторвалось. Самолет охватило пламя, и через несколько минут он упал на пригород Парижа.

В результате катастрофы погибли все шесть членов экипажа, а также восемь местных жителей, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести. Обломки самолета были разбросаны на площади в один квадратный километр.

Официальная версия

Для расследования причин случившегося была создана совместная франко-советская комиссия, которая работала более года. Но выяснению всех обстоятельств случившегося мешало отсутствие информации с черных ящиков: один из них не нашли, а второй оказался сильно поврежденным.

И все же расследование было завершено. По версии комиссии, на высоте 1,2 тысячи метров Ту-144 перешел в горизонтальный полет и в этот момент увидел и увидел рядом с собой французский самолет «Мираж», с борта которого велось фотографирование советской машины. Реальной угрозы столкновения не было, однако советский экипаж, визуально не оценивший направление полета французского самолета, прибег к резкому маневру уклонения.

Из-за этого второй пилот Ту-144, находившийся в кабине и снимавший видеосюжет о полете для французского телевидения, повалился на панель управления лайнером, поскольку не был пристегнут. Пока он возвращался обратно, машина уже потеряла высоту. Командир самолета резко потянул на себя штурвал, и лайнер не выдержал перегрузки.

Таким образом, технически Ту-144 был полностью исправен, а к аварии привел человеческий фактор. Однако материалы расследования почему-то были засекречены. Это и дало почву для появления неофициальных версий случившегося.

Выжать максимум

Одна из них гласит, что всему виной – желание советского руководства произвести максимально положительное впечатление на западную публику. Именно поэтому пилотам лайнера было приказано выжать из машины все, на что она была способна.

Здесь необходимо подчеркнуть, что начало 1970-х годов в мировой авиации проходило под знаком соперничества двух сверхзвуковых самолётов – советского Ту-144 и франко-британского «Конкорда».

Обе машины были очень похожи. Лайнеры имели опускаемую носовую часть и треугольное крыло. Они были способны развивать скорость до трех тысяч километров в час при дальности полета не менее восьми тысяч километров.

Как и советский лайнер, его западный конкурент были представлен на Ле-Бурже. Посему, полагают сторонники этой версии, СССР необходимо было любой ценой продемонстрировать свои преимущества перед западным аналогом. Во-первых, это позволило бы рассчитывать на дальнейший экспорт машины за рубеж, а во-вторых, здесь имелись идеологические обоснования желание доказать преимущества социалистической науки, техники и промышленности над капиталистической.

В итоге пилоту было дано указание выжать из машины максимум. Еще при взлете на малой скорости летчик взял почти вертикальный угол, что несет огромные риски перезагрузки для самолета с такой конструкцией. Результат закономерен: машина не выдержала и развалилась в воздухе.

Диверсия?

Были и те, кто считал гибель новейшего лайнера результатом диверсии западных спецслужб. Некоторые из членов советской делегации заявляли, что в ночь перед полетом к самолету пробрались неизвестные злоумышленники и открутили одну из ключевых гаек.

Так или иначе, но гибель лайнера была выгодна его конкурентам. Трагедия в Ле-Бурже фактически поставила точку в 15-летнем противостоянии Ту-144 и «Конкорда». Западный самолет вышел из этой гонки победителем, а эксплуатация советского лайнера была прекращена спустя пять лет.

Авторы франко-британского документального фильма «Конкорд» и «Туполев»: война самолетов» утверждали, что СССР и Франция договорились не разглашать истинные причины произошедшего и не называть реального виновника трагедии. В противном случае Париж якобы пригрозил Москве разоблачениями шпионской деятельности ее агентов в Европе.