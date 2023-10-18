Почему в СССР не строили многоэтажные дачи

Нас окружают вещи, нормы и правила, которые воспринимаем как данность. Не задаваясь вопросами "почему так, а не иначе?"

© Российская Газета

Между тем всему есть объяснение.

Видео дня

1. Почему в СССР не давали строить многоэтажные дачи?

Самая распространенная площадь дачного участка в советскую эпоху была 6 соток. При этом действовали строгие ограничения на высоту и этажность домика. Принято считать, что эти нормы придумали, чтобы никто не выделялся или не мог реализовать нетрудовые доходы.

На самом деле, как рассказал ведущий телеграм-канала "Ваши 6 соток" Андрей Туманов, недавно рассекретили документы, и оказалось, что все это было связано с угрозой ядерной войны. Бить будут по городам. Расчеты показали, что в 30-50 км от эпицентра большинство одноэтажных дощатых конструкций (а это классическая советская дача) уцелеют.

2. Почему командир воздушного судна у нас сидит слева, а во всем мире в самолетах слева, а в вертолетах справа?

Во всех российских самолетах и вертолетах места в кабине распределены так: слева - командир, справа - второй пилот. Так было и во времена СССР, и даже раньше: еще до революции.

И на большинстве зарубежных самолетов так. Исключения есть (на бомбардировщике США B-2 - босс тот, что справа), но их мало.

Зато в плане вертолетов ситуация интересная. На всех винтокрылых иномарках главный - тот, кто сидит справа. Почему?

Что до самолетов, то утверждают, что корни идут от кавалерии. Для человека с саблей на боку удобнее запрыгивать на скакуна с левой стороны... Версия популярная, но не очень убедительная.

Больше здравого смысла в другом предположении: во всем мире в небе правостороннее движение. Если ни у одного из двух сближающихся самолетов нет явного преимущества (никто не терпит бедствие и т.д.), то им положено расходиться левыми бортами. И тогда командиру воздушного судна разумнее сидеть слева.

А еще надо вспомнить, что первый в мире пассажирский многомоторный лайнер, как и первый на планете тяжелый бомбардировщик, создан в нашей стране - это "Илья Муромец" конструкции Игоря Сикорского. Взлетел он 110 лет назад, в декабре 1913 года. Пилотировал самолет-богатырь сам Сикорский, и его кресло было установлено по центру фюзеляжа.

Почти во всех самолетах в мире "самый главный" - это тот, кто сидит слева. В отечественных вертолетах ситуация аналогичная, а вот в зарубежных "босс" обычно в правом кресле. Хотя и у них при выполнении некоторых миссий и воздушных операций первый и второй пилоты могут поменяться местами.

"Муромец" совершенствовали, и кресло не раз сдвигали. Сначала немного вправо, но в конце концов оно нашло свое место - в левой части кабины. Т.е. в России так решили, а весь мир скопировал.

А в вертолетах сыграл иной эффект, но тоже Сикорского. После революции конструктор эмигрировал в США, где основал вертолетостроение. На первом серийном R-4, который использовался в качестве летающего тренажера, кресло курсанта располагалось справа. Целое поколение американских (а затем британских, австралийских и пр.) пилотов привыкло пилотировать вертолеты "с правой табуретки". И конструкторы им просто пошли навстречу.

3. Почему у российских вертолетов винты вращаются по часовой стрелке, а у других наоборот?

Если смотреть на вертолет сверху, то у всех советских и российских вертолетов несущие винты вращаются по часовой стрелке. По такому же принципу пошли и французские авиаконструкторы. В то время как на всех остальных зарубежных - против часовой.

Винты наших вертолетов вращаются по часовой стрелке, а большинство иностранных - против.

Есть еще соосная схема (два винта), но это тема для другого разговора.

Согласитесь, странная "коалиция": мы с французами против США, Италии, Германии и пр. На самом деле никаких секретов нет. Просто так случилось. И никаких неоспоримых преимуществ ни одна схема перед другой не имеет.

При этом во всех регионах мира летают наши вертолеты, в основном КБ Миля. А у нас самих часть вертолетного парка - иномарки, больше всего американских "Робинсонов". Наверное, было бы разумно, если бы все вертолеты создавались по одному принципу, но... Уже не исправить. Это примерно как ситуация с левосторонним/правосторонним движением. У каждого варианта есть плюсы и минусы, но никто не может убедить оппонентов принять единую для всего мира схему дорожного движения.

Кстати

Ой, морос, морос

Выражение "сморозить глупость" абсурдно по сути. Поскольку буквально означает "сглупить глупость". Пришло к нам из дореволюционных времен, тогда в гимназиях изучали греческий. "Морос" в переводе и есть "глупость".

Слово и само понятие "завтрак" родилось от практики готовить пищу "на завтра".