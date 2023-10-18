Почему красивейший храм Петербурга прозвали Спасом на Крови

Россия – страна церквей. Даже почти столетие богоборчества в советское время, когда храмы разрушались повсеместно, не смогло их все уничтожить. Может быть потому, что многие из них стали символами самой страны, настоящим украшением и очень хорошо выражают такую неуловимую субстанцию как душа народа.

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Одним из самых ярких таких храмов стал Спас на Крови в Санкт-Петербурге, который был заложен ровно 140 лет назад.

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Закладка храма состоялась 18 октября 1883 года (6 октября по юлианскому календарю), при торжестве присутствовал император Александр III со всей своей семьей – ведь его возводили в честь отца. Вокруг собралось огромное количество народа и пришли они сюда не глазеть на государя, а потому что деньги на храм собирали всем миром, даже нищие несли копейку. Собор Вознесения Христова возводили на месте убийства Александра II, что было воспринято всеми как национальная трагедия.Александр II получил прозвище Освободителя, при нем в 1861 году отменено крепостное право, в ходе успешной войны с Османской империей освобождены балканские народы, возникли новые государства.

Он провел реформы, которые по масштабам не уступали деятельности Петра Великого – в России появилась самая передовая судебная система, начался мощный экономический подъем, в полной мере расцвели наука и искусство. И это при том, что, как отмечали близко знавшие Александра, он по характеру был еще больший консерватор, чем его отец Николай I.

Лучше всего императора охарактеризовал историк В. Ключевский, который всегда был строг в своих суждениях о правителях: «Он не хотел казаться лучше, чем был, и часто был лучше, чем казался».1 марта 1881 года группа террористов-народовольцев во главе с Софьей Перовской подготовила очередное покушение на императора. До того момента он уже пережил их шесть и всякий раз оказывался в шаге от смерти.

В этот раз на Екатерининском канале (сейчас Грибоедова) революционер Н. Рысаков бросил бомбу в царскую карету. Мальчик-разносчик Коля Захаров и конвойный казак Александр Малеичев погибли, но император не пострадал и вышел, чтобы помочь раненым. Этим воспользовался еще один народоволец И. Гриневицкий и бросил вторую бомбу, которая накрыла его самого и императора. Через три часа Александр II скончался.

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Но известие о гибели царя вызвало не революцию, как с какой-то стати думали народовольцы, а шок. А потом гнев и неподдельное горе граждан. Потрясение было колоссальным, убийство восприняли как личное горе. Среди простого народа сразу пошли разговоры, что царь, как когда-то Христос, принял мученическую смерть во искупление грехов русского народа. Этим объясняется почему будущий храм официально был освящен в честь Вознесения Христова.Екатерининский канал стал местом паломничества. Видя это, депутаты Петербургской Городской думы предложили Александру III на месте трагедии установить часовню. Император предложил поставить сразу храм. И сделать так, чтобы кусочек набережной, которая уже стала местом поклонения, была его частью.Был объявлен конкурс на лучший проект, а пока все же установили деревянную часовню. Построили ее, по проекту Л. Бенуа, а деньги выделил купец И. Громов. В часовне ежедневно шли панихиды, а через стеклянную дверь было видно ту саму часть мостовой и набережной.В конкурсе приняли участие самые видные архитекторы того времени. Большинство представленных проектов было, почему-то в византийском стиле. Александру III это обстоятельство не понравилось, он считал, что храм должен более соответствовать традициям русского зодчества. Как те, что возводили в XVII веке, когда на престоле утвердилась династия Романовых.Объявили второй конкурс. И вот что любопытно — победил на нем проект церковнослужителя, настоятеля Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом архимандрита Игнатия (в миру И. Малышева), который он создал совместно с архитектором Альфредом Парландом.

Он больше всего понравился императору, хотя проект еще долго дорабатывали, в том числе и с привлечением других архитекторов. Окончательный вариант утвердили уже только через четыре года после начала строительства, в 1887 году.

Предложение освятить собор в честь Вознесения Христа тоже предложил архимандрит Игнатий и тут же был поддержан всеми – это уже витало в воздухе. С закладкой храма решили не тянуть, поскольку основные параметры проекта уже были понятны.Первый камень в основание будущего храма положил сам Александр III. Где будет потом престол, вместе с закладной доской поместили специально отлитую медаль. Часть решетки и мостовой, где убили Александра IIи часовню на время строительства перенесли на Конюшенную площадь. Потом вернут в храм и ее можно увидеть под шатровой сенью из уральской и алтайской яшмы.Строительство собора продолжалось 24 года, на него было выделено почти 4,7 млн рублей, из которых казна покрыла 3,1 млн. Остальное – личные средства семьи императора, а также пожертвования. Современники отмечали, что свои копеечки вносили даже самые нищие, так что возведение храма Вознесения Христова стало делом всенародным.

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Собор получился очень красивым, чем-то напоминал собор Василия Блаженного в Москве, хотя утверждается, что за образец брали храмы Троицы в Никитниках и Троицы в Останкино, а также ярославские храмы. Наверное, так получилось благодаря девяти нарядным куполам, которые покрыли не чем ни будь, а ювелирной эмалью.Высота собора составила 81 метр и это сразу же породило легенду, что такая цифра взята по году убийства императора. Возможно. Но специалисты также указывают, что она соответствует высоте колокольни Ивана Великого в московском кремле.