Исследование. Сбор грибов привлекает россиян больше рыбалки и охоты

64% респондентов для отдыха осенью выбирают Россию.

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Осенью 2023 туроператоры сообщили о повышении потока отдыхающих на российские курорты, а также снизилась стоимость авиабилетов вплоть до декабря по внутрироссийским направлениям. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, что их привлекает в осеннем туризме и какие направления они рассматривают.

Отправиться на отдых в середине осени планируют треть россиян (34%). Из них 21% – на природу, 13% – в города. Остальные (32%) воспользовались отпуском ранее.

Туристов в осени привлекают красивые цвета природы (38%), малое количество других отдыхающих (26%) и комфортная температура воздуха (17%). У кого-то осенний отдых вызван необходимостью – накопившимися отпускными днями (13%) или детскими каникулами (6%).

Во время осенних выездов на природу 39% россиян предпочитают спокойный отдых с минимумом активностей. Остальным интересны следующие виды досуга: пешие походы (21%), сбор грибов и ягод (20%), рыбалка (13%), менее популярны экстремальные виды спорта (4%), охота (2%) и сплавы (1%).

При этом многие респонденты не готовы отказываться от удобств во время ночёвки на природе. Так, 44% из них предпочтут отели рядом с живописной локацией, 20% достаточно базы отдыха с минимальным комфортом, 23% ездят на природу без ночёвок, 7% могут поспать в машине, 5% – в палатке. 1% экстремалов готовы обойтись одним только спальным мешком.

Более половины участников опроса (52%) считают, что сезон туризма можно не закрывать круглый год. Для 30% он длится до ноября, для 11% – до декабря. 7% планируют поездки вплоть до Нового года.

При этом 41% туристов осенью будут ездить по России в уже знакомые места, 23% открывать в стране новые. Заграничные страны рассматривает пятая часть (20%) населения, а для 16% важна не локация, а тёплая температура воздуха.