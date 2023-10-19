«Ввиду» или «в виду»: когда правильно писать слитно, а когда раздельно

В ежедневной переписке — особенно деловой — периодически надо объяснять те или иные решения, рассказывать, что послужило причиной того или иного события.

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В частности, предупреждая собеседника об опоздании, можно рассказать, чем вызвана задержка.

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В таком случае часто употребляется слово «ввиду», например, «ввиду вечерних пробок». Но при этом встречается и выражение «имел в виду» с раздельным написание «в» и «виду».

«Лента.ру» рассказывает, в каких случаях употребляется «ввиду», а в каких «в виду», и как это правило можно легко запомнить.

Какой вариант правильный — слитно или раздельно?

С этим словом нет однозначно правильного написания, как, например, у глагола «прийти» — многие ошибочно пишут «придти», однако такого слова в русском языке уже давно не существует. Выбор слитного или раздельного написания зависит от смысла предложения.

«Как же правильно писать — "ввиду" или "в виду"? Верны оба варианта, только все зависит от контекста. Сейчас ввиду незнания правила многие не понимают, что я имею в виду. Вот так ненавязчиво я показала вам оба варианта употребления», — говорит в беседе с «Лентой.ру» филолог Анастасия Измоденова.

Когда нужно писать «ввиду» слитно?

«Ввиду» — это отыменный предлог. Он образовался от существительного «вид», такой переход одной части речи в другую часто встречается в русском языке.

Этот предлог обозначает причинные отношения. То есть его вставляют в речь, когда говорят о причинах и обстоятельствах. «"Ввиду" — это предлог, который употребляется в значении "из-за", "потому что", "вследствие". Здесь все просто: если вы можете заменить этими словами предлог "ввиду", — пишите слитно», — объясняет эксперт.

Примеры слитного написания «ввиду»: Я опоздал ввиду вечерних пробок.

Мы заблудились ввиду незнания местности.

В 1941 году ввиду нехватки артиллерии зенитные пушки использовалась и как противотанковое орудие.

Этот шкаф удобен именно здесь, в коридоре, ввиду близости ванной комнаты.

Когда нужно писать «в виду» раздельно?

«В виду» — это существительное с предлогом, которое обозначает положение в пространстве. Как и в других случаях, существительное «вид» с предлогом «в» пишется раздельно.

«Сегодня мы почти не употребляем его в прямом значении, когда хотим обозначить положение объекта в пространстве. Для этого мы используем слова попроще, например "рядом" или "вблизи". В основном существительное с предлогом "в виду" мы употребляем в сочетании с глаголом "иметь" в значении "подразумевать" или "учитывать". Так что имейте это, пожалуйста, в виду, если ввиду каких-то причин вы забыли первое правило», — добавляет Анастасия Измоденова.

Дело в том, что устойчивое словосочетание «иметь в виду» означает «держать что-то в поле зрения», то есть перед глазами. В данном случае используется переносное значение этого существительного.

Примеры раздельного написания «в виду»: Я имел в виду совершенно другое.

Наш отель располагался в виду старинного замка.

Мы остановились в виду гор, разбили палатку и развели костер.

Судно встало на якорь в виду берега.

С каким глаголом можно перепутать «ввиду» или «в виду»?

Не стоит забывать, что существует глагол «введу» — форма будущего времени, единственного числа, 1-го лица глагола «ввести». В этом случае в слове будет писаться только буква «е».

Примеры написания «введу»: Я введу вас в курс дела, когда начнется стажировка.

Сейчас введу вас в комнату, чтобы познакомить с матерью.

Я введу собаку, но вы обещайте, что не будете ее подкармливать со стола.

Тест: «ввиду» или «в виду»?

1. К какой части речи относится «ввиду»?

Предлог. Союз. Наречие.

2. Если звучит обещание внести данные в анкету, то какое слово надо употреблять?

Введу данные. Ввиду данные. В виду данные.

3. Если в предложении нужно заменить слово «рядом» или «вблизи», то какое написание следует выбрать?

В виду. Ввиду. Введу.

4. Какое написание следует использовать при попытке объяснить, что подразумевалось что-то другое — не то, что понял собеседник?

Ввиду. Введу. В виду.

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Правильные ответы на тест: