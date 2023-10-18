Уральский фермер приютил детеныша косули
Уральский фермер нашёл в лесу детёныша косули. Одинокого малыша он взял к себе домой на ферму в Котюрово. Бемби – так назвали найдёныша – быстро освоился и теперь считает мужчину своим папой. Он всю ночь гуляет в лесу, а к восходу солнца возвращается на ферму,
Малыш поселился у Владимира Зайцева несколько месяцев назад. Мужчина вместе с женой прогуливался по лесу и заметил новорождённого детёныша косули. Его мамы рядом не оказалось и пара решила забрать его домой, стобы косулёнок не погиб, пишет ОТВ-Екатеринбург.
К счастью, малыш быстро окреп и стал полноправным членом семьи. Все стараются уделить ему внимание, покормить и поиграть. Бэмби успел подружиться и с другим обитателями фермы – лошадьми, овцами, кабанами и гусями. Косуленок не живёт на привя, днём он бегает по лесу и питается разнотравьем, а утром всегда возвращается к «папе».