Уральский фермер приютил детеныша косули

К счастью, малыш быстро окреп и стал полноправным членом семьи. Все стараются уделить ему внимание, покормить и поиграть. Бэмби успел подружиться и с другим обитателями фермы – лошадьми, овцами, кабанами и гусями. Косуленок не живёт на привя, днём он бегает по лесу и питается разнотравьем, а утром всегда возвращается к «папе».