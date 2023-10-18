Почему мы боимся клоунов

В жизни есть очевидно страшные вещи, которых бояться логично. Например, незнакомец с маской на лице и ножом в руке понятно почему пугает — он явно настроен враждебно и он подготовился. Но почему пугают простые клоуны, которые вроде как должны смешить людей? Специалист объяснил, в чём проблема.

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Профессор философии и бихевиорист Тревор Фолк объяснил, что бояться клоунов и зомби заставляет эффект Зловещей долины. Что это такое?

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Эффект Зловещей долины

Учёные выяснили, что чем больше объект похож на человека, тем проще с ним взаимодействовать, но до определённой степени. Например, с нарисованным человечком (принцип «палка-палка-огуречик») взаимодействовать будет сложнее, чем с фигуркой, более-менее повторяющей очертания человека. То есть чем сильнее объект похож на человека, тем он понятнее, знаешь, что от него можно ожидать.

А дальше включается эффект Зловещей долины. Если этот объект только похож на человека, но им не является, то у сознания включается режим собаки-подозреваки. Получается, что если объект движется не так, как простой человек, если он выглядит не так, то это вызывает лёгкую панику и отторжение.

Клоуны закрывают лица гримом и аксессуарами и движутся намеренно комично, но эти ломаные движения их сильно отличают от людей. С зомби то же самое — они как бы люди, а как бы и нет, а движутся они и того страннее. Движение, кстати, очень важно в эффекте Зловещей долины. Не зря в ужастиках монстра часто ускоряют, показывая его скорость, или делают его движения ломаными и неестественными.

Таким же эффектом обладают и роботы, похожие на людей. Которые могут взаимодействовать с человеком, иметь человекоподобное лицо, но не выражать эмоции и вести себя неестественно. Именно поэтому термин о Зловещей долине ввёл японский учёный-робототехник и инженер Масахиро Мори.

Откуда берутся фобии

Нередко некоторые взрослые боятся такого, что у многих вызовет только недоумение, например, страх высоты или уколов. И если с первым хотя бы более-менее понятно (вдруг человечек боится упасть — за жизнь переживать не стыдно), то второе вызывает вопросики.

Семейный психолог Наталья Наумова объяснила , что всё идёт из детства. Вероятно, таких людей нередко обманывали при уколах и говорили, что больно не будет, а больно было.