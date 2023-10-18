Сразившийся с кенгуру ради собаки мужчина раскрыл подробности схватки

Бывший полицейский из Австралии, который сразился со злобным кенгуру ради спасения своей собаки, в интервью LADbible раскрыл подробности схватки.

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Мику Молони пришлось драться с кенгуру, который схватил его собаку и чуть не утопил ее. Мужчина ударил зверя, получил сдачи, после чего отступил к берегу вместе с псом по кличке Хатчи.

Австралиец признался, что после того, как спас собаку, хотел вернуться и продолжить драку с кенгуру, который остался стоять по пояс в воде и таращиться на него «страшными глазами». Но в итоге решил не делать этого, так как не был уверен в исходе боя. «Я хотел вернуть собаку и вернул. Давай без дальнейших потерь. Назовем это ничьей, и я пойду домой», — описал свои мысли в тот момент мужчина.

Молони рассказал, что животное было очень большим — его рост составлял около двух метров, а вес — как минимум 80 килограммов. Он также отметил, что его противник был очень мускулистым.

«Он весил килограммов 80, а я 95. Но на нем ни капли жира не было. Я понял это, когда схватил его. Это было, как за дерево схватиться», — заявил австралиец.