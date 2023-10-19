День в истории: эмбарго и стрептотрицин

Чем примечательна дата 19 октября?

© Unsplash

Сегодня, 19 октября, уроженец Татарстана Сергей Рыжиков полетел в космос, в Москве объявили осадное положение, СССР и Япония официально помирились, в США добыли стрептотрицин и заблокировали Кубу.

Видео дня

Родились поэтесса Захида Бурнашева (Гиффат Туташ), критик Рауф Игламов, радиофизик Альберт Галеев.

Умерли писатель Лу Синь, физик Эрнест Резерфорд, трубач Дон Черри.

Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Рыжиков полетел

19 октября 1895 года в селе Азеево (ныне — Ермишинский район Рязанской области) родилась Захида Бурнашева. Публиковалась под псевдонимом Гиффат Туташ. Ее первые стихи вышли в 1913—1914 годах в газете Гаяза Исхаки "Ил", а первый сборник — в 1915-м (в том году Бурнашева ушла из дома, поскольку семья запрещала ей заниматься литературой). После революции жила в Самарканде, с 1952-го — в ТАССР: Буинск и Казань. Активно работала в партийной системе. Автор книги "Из истории движения татарских женщин".

19 октября 1940 года в Уфе родился Альберт Галеев. Выпускник радиотехнического факультета в Московском энергетическом институте, он также успел стать чемпионом Москвы по самбо, после учился в Новосибирском государственном университете, начал работать в Институте ядерной физики АН СССР. В 1988 году возглавил Институт космических исследований РАН. Разработчик теории слабого взаимодействия волн в плазме, теории взрывного присоединения магнитных силовых линий в магнитосферном хвосте, совместно с Роальдом Сагдеевым — автор неоклассической теории переноса в токамаках.

19 октября 1941 года в Казани родился Рауф Игламов, театральный критик, преподаватель Академии культуры и искусств, а также театрального училища. Учился на театроведческом факультете Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, а в 1970-х годах стал одним из ведущих критиков страны, написал книги "Выдающийся драматург", "Искусство играющих кукол", "Испытание временем". Его сын Нияз долгое время служил завлитом в Камаловском театре и стал инициатором множества проектов.

19 октября 2016 года с Байконура взлетел пилотируемый корабль "Союз МС-02" с помощью ракеты-носителя "Союз ФГ". Командиром корабля стал космонавт-испытатель "Роскосмоса", уроженецТатарстана Сергей Рыжиков, для которого это был первый полет в космос. Автономный полет "Союза-МС" продлился двое суток, а не шесть часов, как обычно. С помощью такой схемы проверялись системы корабля новой серии.

19 октября 2022 года "Реальное время" рассказало, что в Татарстане формируется новый технологичный рынок — зарядных станций для электромобилей. Интерес к нему со стороны инвесторов возрос после принятия республикой программы развития зарядной инфраструктуры. Стимулируют его и федеральные субсидии, которые выделяются на установку отечественных зарядных станций. Кто в республике сделал ставку на "зеленые технологии" — в обзоре аналитической службы "Реального времени".

Москва в осаде

19 октября 1941 года Госкомитет обороны принял постановление: с 20 октября 1941 года объявлялось осадное положение в Москве и прилегающих к городу районах. Предписывалось "нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте". Также запрещалось всякое уличное движение с 12 часов ночи до 5 часов утра. За порядком следили войска внутренней охраны НКВД, милиция и рабочие отряды. На улицах и въездах в город появились баррикады. Наступление врага было остановлено в ноябре 1941 года.

19 октября 1956 года СССР и Япония приняли Совместную декларацию о прекращении состояния войны, восстановлении дипломатических отношений. Также СССР соглашалось передать Японии после заключения мирного договора острова Хабомаи и Шикотан. Но договор не был подписан.

Блокада Кубы

19 октября 1943 года Альберт Шатц и Зельман Ваксман выделили стрептотрицин. Двумя годами ранее в Ратгерском университете штата Нью-Джерси смогли выделить актиномицин, который, правда, обладал сильными токсическими свойствами. А вот стрептомицин стал первым препаратом, который принес положительный эффект при лечении туберкулеза.