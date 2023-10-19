Традиции и обычаи сибирских татар

Татары являются вторым по численности народом России после русских. Но мало кто знает, что татары делятся на три этноса: волго-уральские, астраханские и сибирские. Последние живут в Западной Сибири, в том числе в Тюменской области.

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Чем «себер татарлар» отличаются от казанских, почему их зовут малочисленными и как сохраняют идентичность культуры – в интервью «ФедералПресс» рассказала хранительница фондов Музея сибирских татар в селе Ембаево Нэля Файзуллина.

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Сибирско-татарский этнос

Нэля Асхатовна, как сформировался сибирско-татарский этнос?

— Сибирские татары – большой многослойный, «вкусный» пирог, основу которого составляет тюркское население. Со временем эти земли становятся составной частью Сибирского ханства, затем, более 400 лет назад, сюда приходят бухарцы. Они принесли ремесла, культуру, торговлю. Около 200 лет назад на эти земли пришли татары Поволжья. Все это перемешивается в большом котле, так сформировался сибирско-татарский этнос. Если говорить обо мне, я родилась здесь, в Ембаево, здесь жили мои предки. Но корни нашего рода ведут к бухарцам, я – бухарка в 13 поколении.

Первые караваны из Средней Азии пришли в Тюмень в конце XVI века. Тогда их не пускали на территорию острога, караваны устраивали стоянки вокруг первого сибирского города. Со временем возле Тюмени выросли поселения торговцев – юрты. Таких поселений было 13 вокруг города, в их числе Ембаевские и Тураевские юрты.

РИА "ФедералПресс"

Ембаево возникло на месте караванной стоянки, изначально село называлось Манцел, что в переводе с узбекского означает «остановка, привал». Первых торговцев привлекла удобная местность на берегу озера рядом с лесом, расположенная вблизи первого русского города в Сибири.

Царские власти издали указ о том, что купцы из Средней Азии могут вести беспошлинную торговлю на новых русских территориях. На 1782 год в Ембаевских и Тураевских юртах проживало 597 человек, преимущественно бухарцев. В конце ХIХ столетия в Ембаево проживали купеческие семьи, которые вели торговлю с соседними странами, держали торговые дома, посещали Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки.

Купец второй гильдии Нигматулла хаджи Сейдуков построил в селе мечеть и новометодную школу – медресе, где помимо основ Корана ученикам преподавали географию, геометрию, алгебру, иностранные языки. Учебное заведение располагалось в здании, где сейчас находится музей. Для учащихся выписывали самых лучших, прогрессивных преподавателей из разных губерний.

Чем сибирские татары отличаются от волжских?

— Сибирские и казанские татары отличаются внешне. Среди татар Поволжья много светловолосых, у их сибирских собратьев больше азиатских черт. Отличается язык. В нашей речи много «цокающих» звуков, приезжающие к нам гости из Татарстана говорят, что наш язык мягче.

Сегодня в школе Ембаево преподают литературный татарский язык, такой, на котором говорят в Казани. Два часа в неделю проводятся уроки родного языка. Дома, на бытовом уровне мы говорим на местном диалекте. Когда мой дедушка учил меня в детстве, он называл предметы на литературном и бытовом языке.

Татары являются вторым по численности народом Тюменской области. Все татары, проживающие на территории Западной Сибири, очень дружны, мы едины и не делимся на различные категории. В нашем музее бывают представители разных общин, часто бывают гости из числа казанских татар, приезжают ученые из Татарстана и других регионов. Они знакомились с метрическими книгами начала ХХ века, представленными в наших фондах, где жители села Ембаево были записаны как бухарцы.

Кухня и традиции

Какие национальные блюда сибирских татар пользуются популярностью со времен Бухарской слободы и в наши дни?

— Наш музей посещает большое количество гостей, которые хотят не только познакомиться с историей и культурой нашего народа, но и отведать национальные блюда. Ембаево издавна славилось чак-чаком, хворостом, бялешем – его готовили в форме большого пирога с начинкой из мяса, картофеля, лука, заправленных специями, или маленьких пирожков.

Особенно наше село славится так называемым «королевским пирогом». Основной его начинкой является тыква, кроме нее в пирог входят рис, курага, изюм. Но самое главное в нем – это творог, его еще называют курт или эжигей. Его укладывают слоем на тесто, сверху кладется вся остальная начинка. Существует даже категория туристов, которые специально заказывают этот пирог. У нас в деревне есть два мастера, которые готовят его с соблюдением всех национальных традиций.

А какие татарские традиции дошли до наших дней?

— У сибирских татар есть традиция проводить так называемые «коран аш», когда накрывается большой стол. Готовятся угощения, в этот день любой человек с улицы может прийти в дом хозяина, его накормят и напоят чаем. Такие мероприятия проводятся, когда дают имя новорожденному ребенку, во время помолвки или когда поминают предков. В такие дни двери дома открыты для всех с утра до самого вечера.

На все такие мероприятия мы варим шурпу – суп с тонкой лапшой, его готовят из разного вида мяса. Еще одно блюдо, которым угощают гостей в Ембаево, это кулама. Она готовится из говядины, баранины или курицы с добавлением картошки и капусты. Основным компонентом является тесто, приготовленное особым образом.

РИА "ФедералПресс"

Еще одна наша традиция – национальные игры. На нашей импровизированной площадке у музея мы всегда организуем игры для детей и взрослых, кроме того, их проводят на татарских национальных праздниках, например, на Сабантуе. Дети с огромной любовью переносят воду коромыслом, когда узнают, что раньше таким способом ее носили их бабушки и прабабушки.

Молодое поколение

Интересуется ли татарская молодежь традициями и культурой своего народа?

— Маленьким детям мы передаем традиции через национальные игры, школьники посещают наш музей, становятся участниками различных мероприятий. С 2019 года у нас работает «Школа юного краеведа». Сначала к нам в музей пришли всего три ребенка. Со временем, когда другие дети смогли увидеть результаты проделанной работы их друзей, они тоже пришли к нам. Сегодня в музее занимается 15 юных краеведов.

С моей помощницей Луизой Бурундуковой мы снимаем клипы на татарском языке. Татарские песни звучат на фоне кадров, где дети, например, носят воду коромыслом или взбивают масло на ручной маслобойке.

У нас есть рубрика «В гостях у сказки» («Акиятта кунакта»), где мы читаем народные татарские сказки. Познакомились со сказочницей, которая собирает сказки сибирских татар.

РИА "ФедералПресс"

К нам с экскурсией приезжают учащиеся из разных школ. Были гости из 48-й, 25-й и других образовательных учреждений Тюмени. Как правило, школьники начинают осмотр без особого интереса, мол, «куда вы нас привезли». А потом, когда им дадут подержать предметы деревенского быта, напоят чаем с местными сладостями, они не хотят уезжать и спрашивают, можно ли приехать еще раз.