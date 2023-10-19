Как калининградский яхтсмен второй раз отправился в дальнее плавание

Калининградский яхтсмен Владимир Маратаев недавно вернулся из дальнего морского похода. Какие страны Владимир посетил и как относятся к русским в Европе — в материале «Клопс».

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Кто он такой и чем знаменит?

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Маратаев известен своей кругосветкой на парусной яхте «Inspiration II», или «Вдохновение II». Ушёл в 2016 году, вернулся в 2019-м и стал первым калининградцем и четвёртым россиянином, обогнувшим земной шар на яхте в одиночку. Маршрут пролегал через три океана: Атлантический, Тихий и Индийский. Два из них Владимир пересёк в одиночку, часть Атлантики — с помощником.

По прошествии чуть меньше четырёх лет Маратаев вновь стартовал навстречу морским приключениям. 15 июня он вышел из порта Балтийск, хотя логичнее всего было сделать это раньше, когда дул попутный ветер. Не прошло и трёх месяцев, как Владимир Васильевич вернулся, дойдя лишь до Бискайского залива.

Море — стихия Маратаева. Родился в городе Рени Одесской области, учился на инженера морфлота, а яхтенный спорт стал увлечением ещё в студенчестве. Переехав в Калининград, Владимир построил пятиметровую яхту по чертежам и отправился в странствие по Союзу. Планы были интересными: из Калининграда по реке Неман — в Белоруссию через Каунас, затем по Днепру в воды Чёрного моря, оттуда по Волге до Ленинграда. Планы разлетелись в щепки о мелководье Немана у белорусской границы, и Маратаев вернулся домой.

В портах Европы

Изначально Владимир намеревался дойти до Марокко. Путь пролегал через Балтику, Северное море, Ла-Манш, Бискайский залив и Атлантику. Маратаев заходил пережидать шторм в Нидерланды, Данию, Францию и Великобританию. Бывал он только в тех портах, куда российскому судну можно попасть сейчас при конкретных обстоятельствах. Пограничники на это могут закрыть глаза. Временно. Визы у Маратаева не было.

«Подплываю к Дании, начинается шторм. Меня по АИС (идентификационная система в мореплавании — ред.) вызывает диспетчер, видит российский номер и говорит, что не может меня впустить. Я отвечаю: вы обязаны дать мне разрешение, потому что начался сильный шторм и я с трудом подплываю к гавани. Ветер ожидался такой силы, что меня бы выбросило просто на берег», — активно жестикулируя, рассказывает яхтсмен.

Сотрудник береговой охраны сказал, что пришвартоваться можно лишь у волнорезов, а не у причала. Позже он поменял вердикт, но запретил покидать своё судно. Яхту калининградец привязывал, не выходя на берег.

«Так и простоял две ночи и день. Потом забрал документы и уплыл», — вспоминает герой.

В порту Харлинген в Нидерландах с яхты Маратаева по состоянию здоровья сошёл старший помощник. Оставшийся путь Владимир провёл в одиночку. Голландские пограничники намекнули Владимиру, что тот часто пересекает границу без визы. «Туристические же не выдают, поэтому и отправился без неё», — рассказывает моряк об особенности своего положения.

Отвечая на это вопрос об отношении к русским, яхтсмен вспомнил показательный случай. В Англии Маратаев просил портовые власти пропустить его до супермаркета: «Хоть апельсинов купить, молока и хлеба». Ему ответили: нет визы — нельзя. Но начальница гавани сама сходила в магазин и принесла всё что нужно.

«У меня денег-то было 30 фунтов с изображением королевы. А они же уже не в ходу! — разводит руками Владимир. — Она мне отдала пакет, денег не стала брать. Видно, яхтсменка, поняла меня». Владимир в долгу не остался и всем, кто ему помогал, дал в подарок по банке сгущёнки.

Был также и негативный момент. В одном из голландских портов Владимира попросили убрать российский флаг. «Мне говорит начальник гавани: «Здесь уже есть украинский. Мне проблемы между вашими флагами не нужны», — калининградец пояснил, что и так собирался его спускать, чтобы подшить.

«Хоть и был негатив в этом рейсе, в целом, отношение к яхтсмену-одиночке везде уважительное вне зависимости от политики», — резюмировал Владимир.