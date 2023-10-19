День в истории, 19 октября: знаменательные события

19 октября произошло множество важных исторических событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

© Unsplash

“Рамблер” рассказывает о главных событиях 19 октября, оставивших большой след в истории человечества.

Видео дня

19 октября 1469 года — Свадьба Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской

Изабелла и Фердинанд заключили брак не по любви, а по политическим причинам — через 10 лет после свадьбы, когда королевства Арагон и Кастилия де-факто объединились в единое государство (большая часть власти по договору все же принадлежала Кастилии). А официально основание Испании произошло в 1707 году, когда страны подписали Декреты Нуэва-Планта.

19 октября 1901 года — Полет Альберто Сантоса-Дюмона на дирижабле вокруг Эйфелевой башни

Бизнесмен Анри Дойч де ля Мёрт в 1900 году предложил приз в размере 100 000 франков первому аппарату, способному совершить полет от летного поля Аэроклуба Франции в парке Сен-Клу до Эйфелевой башни в Париже и обратно менее чем за тридцать минут. Сантос-Дюмон на своем дирижабле добрался до Эйфелевой башни за девять минут, но на обратном пути у него отказал двигатель. Чтобы запустить двигатель, ему пришлось перелезть обратно через поручни гондолы без страховочных ремней. Попытка оказалась успешной, и он достиг финиша через 29 минут 30 секунд. Однако произошла небольшая задержка с закреплением швартовки, и сначала судейская комиссия отказала ему в призе, несмотря на то, что присутствовавший при этом де ла Мёрт заявил, что доволен. Это вызвало возмущение толпы зрителей, наблюдавших за полетом, а также комментарии в прессе. Однако компромисс был найден, и Сантос-Дюмон был награжден. В качестве благотворительного жеста он отдал половину приза своим техникам, а другую половину пожертвовал беднякам Парижа.

19 октября 1811 года — Открытие Царскосельского лицея

Первыми воспитанниками знаменитого лицея стали Александр Пушкин, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг. Здесь преподавали нравственные, словесные, исторические и технические дисциплины, а также изящные искусства и гимнастические упражнения. Выпускники лицея становились видными государственными и культурными деятелями и оказали огромное влияние на историю России.

19 октября 1943 года — Открытие стрептомицина аспирантом Альбертом Шацем

Шац сидел в подвале и работал над созданием первого лекарства от туберкулеза, когда вывел стрептомицин. Первую пробирку антибиотика ученый подарил своей матери, но позже сосуд передали в коллекцию Смитсоновского музея. За открытие стрептомицина была вручена Нобелевская премия, но ее лауреатом стал не Шац, а его научный руководитель Зельман Ваксман.

19 октября 1987 года — Черный понедельник