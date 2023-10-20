Новое предсказание Ванги на 2024 год

В 2024 году в мире может произойти крупный глобальный конфликт. Об этом говорится в предсказании Ванги на будущий год, которое расшифровала Болгария.

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«В 2024 году может произойти глобальный конфликт. Исход этого события станет самым важным в мировой истории и может привести к уменьшению населения Земли», – говорится в предсказании.

Также Ванга предупреждала о мощном землетрясении, которое может произойти в районе Тихого океана в 2024 году. По ее прогнозом, жертв от природной стихии будет много.