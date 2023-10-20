«Пристрелят как собаку». 75 лет назад два летчика совершили самый известный побег из СССР

75 лет назад, в октябре 1948 года, военные летчики Анатолий Борзов и Петр Пирогов совершили самый знаменитый побег из Советского Союза.

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Участники Великой Отечественной войны, отмеченные государственными наградами, Борзов и Пирогов имели разные мотивы, но их объединяла мечта о лучшей жизни на Западе. Угнав бомбардировщик Ту-2, они добрались до американской авиабазы в Австрии, а позже перебрались за океан. Там беглецы стали настоящими звездами: о них много писали журналисты в США и Западной Европе. Их судьбы сложились по разному.

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Один из летчиков нашел свое место в новой жизни, а второй в конце концов решил вернуться в СССР — даже несмотря на угрозу сурового и неотвратимого наказания.

Историю перебежчиков, ставшую одним из первых эпизодов холодной войны, вспомнила «Лента.ру».

9 октября 1948 года. Американская авиабаза Vogler Air Base в Австрии. Из утреннего тумана появляется советский бомбардировщик Ту-2, который вскоре садится на взлетно-посадочную полосу. Из кабины вылезают летчики, один из которых, обращаясь к американским военнослужащим, кричит: «I is Russian pilot! Where is Lintz?» (Я русский пилот! Где Линц?).

Линц — это австрийский город, который в то послевоенное время был поделен по Дунаю на советский и американский оккупационные секторы. Американцы предполагают, что советские летчики или заблудились, или с их Ту-2 возникли технические проблемы. Но обе эти версии оказываются ошибочными.

Когда на Vogler Air Base прибывают представители Красной армии и Верховного комиссариата Австрии, летчики говорят им, что оставят самолет, но не вернутся в Советский Союз, поскольку они прилетели на американскую авиабазу просить политического убежища. Бортовой стрелок, который летел вместе с ними, говорит, что не знал о планах беглецов.

Он уезжает вместе с советскими военными, а у беглых летчиков Анатолия Борзова и Петра Пирогова начинается совсем другая жизнь, в которой они пойдут совершенно разными дорогами.

***

Сразу же после побега Борзова и Пирогова военная контрразведка СССР приступила к изучению их личных дел, чтобы понять, что толкнуло офицеров на этот шаг. Командиром экипажа Ту-2 был 31-летний старший лейтенант Анатолий Борзов — потомок дворянина, что тщательно скрывали в его семье.

Иначе он не смог бы стать летчиком в Красной армии, где начал служить в 1938 году. В первые годы Великой Отечественной войны Борзов служил в резервном подразделении и лишь в 1943 году оказался на фронте, совершив десять ночных боевых вылетов.

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Его экипаж занимался разведкой — изучал расположение дальних группировок немецких войск и передавал данные о передвижении их резервов, а также вел бомбардировки территории, занятой противником, и разбрасывал там советские листовки.

Как отмечалось в характеристике Борзова, своей службой он доказал преданность делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине, за что был награжден орденом Красной Звезды.

Вместе с Анатолием к американцам сбежал 28-летний лейтенант Петр Пирогов, летчик-штурман.

Он родился по Тамбовом, многие его родственники были раскулачены, что Пирогов сумел скрыть. Он стремился к службе в Красной армии, которую начал в 1939 году, приписав к своему возрасту лишний год. Пирогов с отличием окончил школу штурманов, а в годы войны совершил 38 боевых вылетов на самолете Пе-3бис, в ходе которых вел разведку и съемку.

Грамотный и инициативный штурман. Летает в сложных метеоусловиях на всех высотах. Является хорошим разведчиком глубокого тыла противника, —из наградного листа Петра Пирогова к ордену Отечественной войны II степени

За свои заслуги Пирогов даже был удостоен чести принять участие в Параде Победы 1945 года — он летел над Москвой в составе авиагруппы под командованием Василия Сталина. Стоит отметить, что и Борзов, и Пирогов как боевые летчики имели в Советском Союзе различные привилегии и хорошее довольствие по сравнению с большинством жителей страны.

Однако, как выяснило следствие, оба были страшно недовольны положением дел. Они открыто критиковали не только свое руководство, но даже советскую власть. Причем у летчиков на это были разные причины.

«Морально разложившийся элемент»

Петра Пирогова коллеги характеризовали как «морально разложившийся элемент». Как оказалось, оперуполномоченный Министерства госбезопасности (МГБ), который отвечал за контрразведку в полку летчика, даже посылал бумагу командованию, в которой говорил о поведении Пирогова, недостойном советского человека.

К примеру, Петр всеми способами пытался достать алкоголь или дорогие сигареты, в первую очередь — иностранные. Что-то он оставлял себе, а что-то обменивал на другие интересные ему трофеи.

Пока авиаполк Пирогова находился в Германии, проблем с иностранными товарами у летчика не было.

Однако когда полк перевели на Западную Украину, Петр остался без привычного дефицита и стал сильно завидовать тем, кто сохранил доступ к европейским вещам, а заодно и ненавидеть их. Причем больше всего летчика раздражали сотрудники госбезопасности, которые ездили по разным советским частям, в том числе находившимся в Германии.

Годы спустя в своих воспоминаниях, изданных на Западе, Пирогов писал, как вместе с товарищами и даже командирами курил махорку, завернутую в газету, а чекисты курили папиросы «Казбек» — символ зажиточности для советского человека. Причем порой их якобы можно было заметить и с иностранными сигаретами.

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Совсем иные причины для ненависти к советской власти были у Анатолия Борзова. По воспоминаниям сослуживцев, старший лейтенант отличался взрывным характером и часто прямо обвинял командиров в некомпетентности. Как раз во время очередного такого скандала Борзова и заметил Пирогов.

Анатолий отчитал своего командира и высказал ему много нелицеприятных слов, из-за чего получил характеристику «политически несознательный» в личное дело. Выговор за какие-то очередные провинности в тот день получил и Пирогов. Тем же вечером он встретился с Борзовым и еще несколькими провинившимися.

Они выпивали, пели песни и вовсю ругали командиров.

Вскоре стало понятно, что у Борзова и Пирогова много общего: они считали, что советское правительство украло Победу у народа, да и идеалы марксизма-ленинизма их разочаровали, поскольку, по мнению летчиков, расходились с реальностью. Вечерами офицеры слушали «Голос Америки» и становились все ближе к побегу.

Впрочем, вполне возможно, что Борзов и Пирогов решились на этот поступок не по идеологическим, а по куда более приземленным мотивам. Пирогов понимал, что ему светит уголовное дело из-за многочисленных фактов неблагонадежного поведения. А перед Борзовым с его скандальным характером маячила перспектива увольнения из Красной армии и завершения сытой жизни.

Аварийный сценарий

Идея побега на американскую авиабазу в Австрии у заговорщиков родилась после двух инцидентов. В марте 1948 года, во время учебно-тренировочного полета, из летного училища города Грозного в Турцию бежал советский пилот, который попросил в Стамбуле политического убежища.

Позже, как рассказывали Борзов и Пирогов, из эфира «Голоса Америки» они узнали историю Оксаны Касенкиной — сотрудницы советского посольства в Нью-Йорке. В августе 1948 года ее должны были отправить на родину за некие злоупотребления — в Советском Союзе Касенкиной грозил суд.

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Но она сбежала из посольства и получила в США политическое убежище. Оба эти случая вдохновили Пирогова на побег, инициатором которого он и стал. Петр хотел добраться до американской оккупационной зоны в австрийском городе Линц, однако не мог этого сделать в одиночку, без Борзова.

Договорились, что улетим по настроению. Когда один будет готов, скажет: «На курсе». Неважно, чья это будет инициатива. Второй должен будет ответить: «На глиссаде». Это должно было стать условным сигналом к побегу, — из книги воспоминаний Петра Пирогова «Почему я сбежал»

«Настроение» появилось 9 октября 1948 года — на тот день был запланирован учебный полет. Пирогов сообщил Борзову свои соображения относительно маршрута, предложив сделать посадку на американской авиабазе в Линце. Но оказалось, что в части есть карты только с территорией Советского Союза.

Впрочем, Борзов был готов вести самолет, опираясь на собственный опыт и познания в навигации. Он уговорил знакомых сотрудников аэродрома залить в баки его Ту-2 в два раза больше топлива, чем предусматривала инструкция для часового учебного полета.

Однако уже в воздухе летчик понял, что даже дополнительного топлива им с Пироговым не хватит, чтобы дотянуть до цели.

Тогда беглецы решили совершить аварийную посадку, а дальше попытаться дойти до американской зоны пешком. И в поисках подходящего места для посадки они заметили американскую авиабазу Vogler Air Base. Борзов смог долететь до нее и благополучно приземлиться.

Сразу после посадки Пирогов, к своему ужасу, увидел на здании авиабазы пятиконечную звезду. Позже он узнал, что она не имеет отношения к Советскому Союзу, а является символом американских ВВС. Когда беглецы в присутствии советского представителя потребовали политического убежища в США, американцы поначалу не знали, как себя вести.

Среди них были те, кто предлагал выдать летчиков СССР. Однако в итоге Штаты вернули лишь Ту-2, а Борзова и Пирогова оформили как иностранных офицеров, прибывших на авиабазу с неофициальным визитом. Позже подобные ситуации были регламентированы американским законодательством.

«Мы улетели, чтобы пьянствовать»

Побег Борзова и Пирогова стал темой номер один в американских СМИ. При этом журналисты, которые не разобрали фамилию первого летчика, стали называть его Барсовым — эта ошибка до сих пор часто встречается во многих источниках. Как вспоминал Пирогов, уже на третий день на Vogler Air Base от них с Борзовым потребовали выдать сведения, составляющие гостайну.

Это обескуражило Борзова, и он напился так сильно, что американцы решили больше не обращаться к нему по этому поводу. Несколько месяцев спустя беглецы получили вид на жительство в США, и их привезли в Нью-Йорк, где они стали желанными гостями самых разных СМИ, включая «Голос Америки», который когда-то тайно слушали.

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Борзов и Пирогов давали многочисленные интервью, в которых критиковали СССР, встречались с губернатором штата Вирджиния, ходили на баскетбольные матчи, слушали уличных музыкантов и удивлялись американскому образу жизни под прицелом фотокамер журналистов.

Но со временем интерес прессы и публики к беглецам остыл, и перед ними встал вопрос, как жить дальше.

Пирогов стал активно учить английский язык, познакомился с представителями белой эмиграции и влился в ее ряды, а также стал вести колонку в одной из американских газет — писал про «ужасы» жизни в Советском Союзе. В отличие от Петра, Борзов в США так себя и не нашел, вместо этого бывший советский летчик стал пить.

Порой он соглашался давать интервью американским журналистам в обмен на обещание купить ему сигареты и спиртное. Так, кочуя из гостиницы в гостиницу, Борзов опускался все ниже и в конце концов окончательно рассорился с Пироговым. Однажды Петр возмутился:

Ты впрямь думаешь, что мы улетели ради того, чтобы пьянствовать и чтобы иностранцы за рубежом считали, что все русские сплошь одна пьянь? — из книги воспоминаний Петра Пирогова «Почему я сбежал»

«Я горжусь моим народом»

Спустя полгода после побега Борзов неожиданно попросил Пирогова о встрече. Как всегда пьяный Анатолий тем не менее был очень серьезен и рассказал Петру про «разговор со своими». Стоит отметить, что, предоставив беглецам вид на жительство, американцы не стали запрещать им контакты с советским посольством.

Как и ожидали в Белом доме, Пирогов от таких контактов публично открестился, назвав всех дипломатов из СССР шпионами. Но Борзов, как выяснилось в его разговоре с Петром, не раз бывал в посольстве, сотрудники которого обещали: в случае возвращения на Родину высшую меру наказания к Анатолию применять не станут.

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Ему якобы обещали всего два года лагерей. А если Борзов вернется в Советский Союз вместе с Пироговым, беглецов и вовсе обещали простить. Впрочем, Петр предрек товарищу совсем иное будущее:

Тебя пристрелят как бешеную собаку

Но Борзова было уже не переубедить. Позже в его номере нашли дневник, полный переживаний и размышлений о своем поступке и его последствиях. Из записей следовало, что в СССР у него была гражданская жена, которую он сильно ревновал, и вызывающее поведение с командирами отчасти стало следствием этих переживаний.

С гражданской женой Борзова остался его четырехлетний сын, по которому беглец сильно тосковал. Но главное — его разочаровал тот самый американский образ жизни, к которому он так стремился, и то, что реальная жизнь в США совсем не совпадала с его ожиданиями.

Какая здесь грязь, ложь и бюрократия. Какая жажда делать деньги. Я получил, как положено, социалистическое образование. Я не обижаюсь на мое правительство и мой народ — наоборот, горжусь, — из дневника Анатолия Борзова.

Борзов писал в дневнике, что в его спорах с командованием зачастую был виноват он сам, поскольку не раз напивался во время дежурств в части. Анатолий признавался, что сильно скучает по Родине, что ему «стыдно смотреть в глаза русским рабочим», а исправить его могут только лагеря.

Американская пресса не скрывала разочарования Борзовым. Пирогов объяснял решение товарища его «неспособностью к свободе», он якобы привык лишь подчиняться. Сотрудники советского посольства перевезли Борзова в тот самый город Линц, куда полгода назад он не сумел долететь на Ту-2, и там передали его сотрудникам МГБ.

Тайна возвращения

Побег советских летчиков на Запад стал одним из главных эпизодов начала холодной войны — поэтому неудивительно, что о судьбе Анатолия Борзова после его возвращения в Советский Союз есть несколько версий. Как писал Петр Пирогов в своей книге «Почему я сбежал», к его товарищу, несмотря на обещания, все же применили высшую меру наказания.

По словам Петра, 11 марта 1957 года он встречался со вторым секретарем советского посольства в США Геннадием Макшанцевым. Тот рассказал, что после ухода из жизни Сталина страна изменилась, и если Пирогов вернется, то его простят.

А Борзов якобы исправился и зажил счастливой семейной жизнью.

Доказательством этого стало письмо, якобы написанное Борзовым, — его показал Макшанцев. Пирогов отметил, что почерк был очень похож, но письмо было поддельным: в нем не было ошибок, хотя Борзов не отличался грамотностью, а подписано послание было фамилией Барсов, как беглеца ошибочно называли американские журналисты.

Версию о том, что к Борзову применили высшую меру, подтверждал и беглый советский дипломат, разведчик Владимир Петров. После того как в 1954 году Австралия дала ему политическое убежище, в числе прочих тайн Петров раскрыл и участь Борзова: якобы всех причастных к возвращению беглеца сотрудников спецслужб и дипломатов представили к наградам.

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По словам перебежчика, Борзова поместили в знаменитую Таганскую тюрьму в Москве. Там он активно сотрудничал со следствием, рассказывая о методах работы американцев с советскими гражданами. А когда он перестал давать полезную информацию, к нему якобы применили высшую меру наказания по приговору, заочно вынесенному после побега.

Между тем советские власти категорически это отрицали, называя эту версию происками западной пропаганды. Согласно официальной версии, Анатолий Борзов встал на путь исправления, проведя пять лет в исправительно-трудовых лагерях Омска и Воркуты.

***

15 мая 1957 года в Центральном доме журналиста в Москве состоялась пресс-конференция, на которой выступил человек, представившийся Анатолием Борзовым. Он сказал, что добровольно решил вернуться в Советский Союз, разочаровавшись в системе ценностей США, где на деле царят «безработица и сплошное унижение человеческого достоинства».

Борзов утверждал, что решение о побеге было ошибочным — к нему Анатолия якобы склонил Пирогов при помощи алкоголя и лжи.

Петр Пирогов с отличием окончил университет Джорджтауна, а затем получил звание профессора. Его книгу перевели на несколько иностранных языков, за исключением русского.