«Пристрелят как собаку». 75 лет назад два летчика совершили самый известный побег из СССР

9 октября 1948 года. Американская авиабаза Vogler Air Base в Австрии. Из утреннего тумана появляется советский бомбардировщик Ту-2, который вскоре садится на взлетно-посадочную полосу. Из кабины вылезают летчики, один из которых, обращаясь к американским военнослужащим, кричит: «I is Russian pilot! Where is Lintz?» (Я русский пилот! Где Линц?).