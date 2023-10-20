Как написать письмо Деду Морозу

Накануне Нового года в России многие дети пишут письмо Деду Морозу, чтобы рассказать волшебнику о своих успехах за прошедший год и попросить подарок, о котором мечтают.

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Написание послания Деду Морозу — отличная семейная традиция, принять участие в которой могут как дети, так и их родители.

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«Лента.ру» рассказывает, кто придумал писать письма накануне Нового года, куда отправить послание, чтобы оно точно дошло до адресата, и кого, кроме Деда Мороза, можно попросить о подарках.

Кто придумал писать письма Деду Морозу?

Точно неизвестно, откуда берет начало традиция с написанием писем Деду Морозу. По одной из считалось, что в Сочельник накануне Рождества Христова гадания и магические обряды обладают особой силой. В ночь с 6 на 7 января молодые девушки гадали на суженых с помощью свечей, валенок, поленьев и других подручных средств.

Еще один обряд, который было принято исполнять в ночь перед Рождеством — написание заветных желаний на клочке бумаги. Ровно в полночь записки сжигали — после этого написанное должно было исполниться. Традиция с написанием заветных желаний сохранилась, однако постепенно переросла в привычную идею с письмами для Деда Мороза.

Вторая версия более прозаична — россияне могли позаимствовать идею с письмами у американцев. Известно, что в конце XIX века Санта-Клаус точно читал детские письма — такая сцена была изображена в 1881 году на одной из картин карикатуриста Томаса Наста.

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Как отправить письмо Деду Морозу?

Для того чтобы отправить письмо Деду Морозу, проще всего обратиться в любое отделение почты. Сотрудники почты помогут заполнить адрес и наклеить марку на конверт, чтобы послание точно дошло до адресата.

Какое послание можно отправить Деду Морозу?

Письмо;

открытка;

посылка;

бандероль.

Помимо этого, в центральных почтовых отделениях крупных городов России на весь декабрь устанавливают специальные новогодние почтовые ящики — они предназначены только для писем Деду Морозу.

Отправить письмо можно и самостоятельно — для этого нужно опустить его в ближайший почтовый ящик. Главная резиденция российского Деда Мороза расположена в Великом Устюге — туда и стоит отправлять письмо.

Адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза»

Не переживайте, если допустили ошибку в адресе — в пресс-службе «Почты России» подчеркивают, что все письма Деду Морозу доставляются адресату, даже если данные на конверте заполнены неправильно, а письмо опущено в обычный почтовый ящик.

Дед Мороз получит письмо, даже если на конверте будет указано только «для Деда Мороза». Обратите внимание: для того чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать обратный адрес и индекс.

~60 тысяч писем россияне отправляют Деду Морозу каждый год

Где еще пишут письма Деду Морозу?

Письма Деду Морозу можно написать и отправить в специальных тематических зонах, которые начинают свою работу примерно за месяц до Нового года. Например, в 2021 году новая резиденция волшебника открылась в подмосковных Люберцах — всем гостям предлагали написать письмо Деду Морозу и принять участие в старинных русских играх.

Зимой 2022-2023 года написать письмо Деду Морозу можно было в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», который проходил в столице с 23 декабря по 8 января. Для этого на Манежной площади было открыто специальное шале «Рождественская почта», где волонтеры помогали посетителям грамотно составить послание и проследить, чтобы оно точно дошло до адресата.

Также в рамках «Путешествия в Рождество» гостей фестиваля знакомили с новогодними традициями разных регионов России, представляли Дедов Морозов из разных уголков страны: дагестанского Шахту Бабу, байкальского Ворона Кутха, эвенкийского Амаки Инина.

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Традиционный новогодний фестиваль Москве и зимой 2023-2024 года — скорее всего, у родителей и их детей вновь будет возможность воспользоваться услугами «Рождественской почты».

Что обычно пишут в письме Деду Морозу?

Не существует четкого шаблона письма Деду Морозу. Если вы родитель и помогаете ребенку составить письмо для волшебника, можно посоветовать ему поздороваться и представиться. После этого можно коротко рассказать о себе и своих успехах за прошедший год.

Про подарки тоже не стоит забывать — в последнее время дети чаще всего просят у Деда Мороза гаджеты, а взрослые — квартиры.

Какие еще подарки часто просят у Деда Мороза дети? Конструкторы;

куклы;

гироскутеры и квадрокоптеры;

велосипеды;

пижамы-кигуруми.

Некоторые россияне верят, что Дед Мороз и правда помогает: так, одна из жительниц Твери просила у волшебника помочь ей наладить личную жизнь и обзавестись новой квартирой. В итоге все загаданное сбылось.

В заключение письма стоит проявить вежливость — пожелать волшебнику крепкого здоровья, а также поздравить Дедушку Мороза с наступающим Новым годом.

Образец письма Деду Морозу

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Когда нужно отправлять письмо Деду Морозу?

Перед отправлением письма Деду Морозу лучше всего Владивостока будет идти до Великого Устюга около семи дней.

Чтобы письмо пришло Деду Морозу до Нового года, послание лучше отправлять в первой половине декабря.

Кому, кроме Деда Мороза, можно написать письмо?

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В России существует много легенд о зимних волшебниках, которые исполняют желания детей и дарят им подарки. Не обязательно отправлять послание славянскому Деду Морозу — письмо можно написать и другим «Дедушкам».

Коллеги Деда Мороза в России

Тол Бабай — удмуртский Дед Мороз, который ходит в фиолетовой шубе и носит подарки в коробе из бересты. Его адрес: 427070, Удмуртская республика, Шарканский район, село Шаркан, ул. Свободы, 9.

Ямал Ири — Дед Мороз с Ямала, который носит национальную ямальскую одежду и обладает магическим бубном. Его адрес: 629007, Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязевск.

Паккайне — карельский дух Нового года. Один из самых молодых волшебников, младший брат российского Деда Мороза. Рыжий юноша без привычных сказочных атрибутов. Его адрес: 186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 8.

Кыш Бабай — татарский Дед Мороз, носит синюю шубу и тюбетейку. Письмо Кыш Бабаю и его дочке Кар Кызы можно писать как на русском, так и на татарском языке. Адрес: 422035, Республика Татарстан, Арский район, село Яла Кырлай, Резиденция Кыш Бабая.