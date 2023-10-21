Самое страшное нападение крокодилов на людей

19 февраля 1945 года останется в памяти многих как день, когда природа оборачивается против человека, и хищники превращаются в кошмарных убийц. Это была кровавая ночь в бирманских болотах, когда более тысячи человек погибли от нападений гребнистых крокодилов. Подробнее — в материале "Рамблера".

© Imperial War Museum

В те времена Второй мировой войны, бирманский остров Рамри стал свидетелем военных действий. 14 января 1945 года началась операция "Матадор", в рамках которой британские войска осуществили десант на этот остров. Их целью было захватить важные объекты на севере острова, включая порт и аэродром. На местности уже присутствовал японский гарнизон, который сопротивлялся британцам.

Видео дня

Бои продолжались до 17 февраля, когда японцы покинули свои позиции и направились на юг с намерением объединиться со своими союзниками. Однако путь их отступления лежал через болотистую местность, и у военных не было соответствующей экипировки для выживания в таких условиях. Некоторые источники даже утверждают, что британцы специально оставили японцев отступать в мангровые болота.

С самого начала этого кошмара, японские солдаты столкнулись с атаками ядовитых змей, непереносимых комаров и смертоносных скорпионов. Однако, самый страшный испытание ждал их ночью 19 февраля, когда гребнистые крокодилы напали на отступающих японцев.

Более тысячи человек были атакованы этими хищниками в ту ночь. Крокодилы разорвали тьму и хаосом. Когда утро наступило, болота были испещрены окровавленными телами японских солдат, их останки клевали стервятники, а многие из них были раздавлены или съедены живьем.

Сохранение жизни в таких ужасных условиях было чудом. Только 22 солдата и 3 офицера выжили и были позднее взяты в плен британцами. Этот случай стал одним из самых страшных инцидентов, связанных с контактом человека и дикой природой.

Нападение крокодилов на людей 19 февраля 1945 года вошло в Книгу рекордов Гиннеса как наиболее смертоносное столкновение с рептилиями в мировой истории. Гребнистые крокодилы, известные своей агрессивностью и опасностью, смогли разорвать череп буйвола всего за несколько секунд.