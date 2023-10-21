В Приморье краснокнижный леопард очаровал экспертов своей фотогеничностью
Пресс-служба приморского нацпарка "Земли леопарда" показала одного из самых эффектных обитателей особо охраняемой природной территории - самку дальневосточного леопарда под номером Leo 138F, которая отличается особой любовью к фотоловушкам.
"Когда хищница была совсем юна и только отдалилась от матери, она не просто "не смущалась" фотоловушек, а начала словно намеренно позировать. Годы шли, а любовь фотомодели к камере не угасала", - рассказали в пресс-службе нацпарка.
Между тем сотрудники "Земли леопарда" заметили необычную причуду этой активной кошки - с младых когтей она облюбовала живописную арку, образованную упавшим деревом. Это место она посещает днем и ночью, летом и зимой, одна и в компании других животных. А заодно пятнистая хищница ежегодно радует биологов фотосесией у этого дерева. Интересно, что привычку матери перенял детеныш, который следует за ней неотступно.
Кстати, у красавицы Leo 138F пока нет Хранителя. Так что эту самку леопарда можно взять "под опеку".