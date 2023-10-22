Медведь прогулялся по улицам российского города

По жилым улицам Красноярска прогулялся медведь, сейчас животное разыскивают сотрудники полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД 24».

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Дикое животное впервые увидели жители Железнодорожного района. Они обратились в полицию, сообщив, что медведь гуляет во дворе жилого дома. Однако хищник успел уйти к тому моменту, как на место приехала полиция.

Утверждается, что полицейские отследили медведя с помощью камер видеонаблюдения. Они установили, что хищник направился в сторону парка «Гремячая грива». «В настоящее время информация о медведе доведена до всех автопатрулей. Поиск зверя продолжается. Полицейские призывают граждан быть предельно бдительными!» — говорится в сообщении.