Засуха в бразильской Амазонии обнажила 2000-летние вырезанные на скале лица

Сильная засуха в некоторых частях Амазонки привела к резкому падению уровня воды в реке, обнажив десятки обычно затопленных скальных образований с резными фигурами, возраст которых может составлять около 2000 лет, передает Рhys.org со ссылкой на агентство «Франс-Пресс».

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Наскальные гравировки обычно не видны, поскольку покрыты водами реки Негро. Но на прошлой неделе был зафиксирован самый низкий за 121 год уровень ее стока. Обнаружение изображений на берегу реки порадовало как ученых, так и широкую общественность, но также подняло тревожные вопросы.

Засуха в бразильской Амазонке за последние недели резко снизила уровень рек, затронув регион, который зависит от водных путей для транспорта и снабжения. Правительство Бразилии направило чрезвычайную помощь в этот район, где обычно оживленные берега рек высохли и завалены застрявшими лодками.

Гравюры представляют собой археологический объект, имеющий «большую значимость», сказал Хайме Оливейра из Бразильского института исторического наследия. Они находятся на месте, известном как Прайя-дас-Лажеш, и впервые были замечены в 2010 году, во время другого периода засухи, хоть и не такого сильного, как нынешний. На большинстве гравюр изображены человеческие лица, некоторые прямоугольные, другие овальные, с улыбками или мрачными выражениями.