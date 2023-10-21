Как все начиналось: 100 лет назад поднялся в небо первый самолет авиаконструктора Туполева

21 октября 1923 года состоялся первый полет самого первого самолета авиаконструктора Андрея Туполева - АНТ-1. Это единственная из крылатых машин Туполева, имеющая смешанную конструкцию: дерево с элементами из металла.

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АНТ-1 был небольшой спортивный самолет, но именно с него началось поколение знаменитых туполевских монопланов.

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"В начале 20-х годов, когда мы начали проектировать свои первые машины, тесное сотрудничество ученых и конструкторов было просто необходимо. Для защиты молодой Страны Советов в кратчайшие сроки нужно было создать мощный воздушный флот…" - вспоминал позже Андрей Туполев.

Тогда перед авиационными конструкторами стоял главный вопрос: из какого материала строить самолеты? Дерева, металла? И однозначного ответа не было.

Вот что рассказывал авиаконструктор Иосиф Незваль, помощник Туполева, проработавший с ним свыше полувека: "Занимаясь постройкой глиссера и аэросаней, Андрей Николаевич отчетливо понял бесперспективность применения дерева для самолетов. Для него стало очевидным, что будущая авиация, и особенно тяжелая должна базироваться только на металле. Но для этого требовалась специализированная металлургическая база легких сплавов".

Однако у этой точки зрения хватало оппонентов, причем очень авторитетных. Туполеву и его сторонникам пришлось выдержать не просто серьезную - огромную борьбу за право металла на летную жизнь.

Необходимой металлургической базой стал Кольчугинский завод: он первым освоил пригодный для строительства самолетов сплав, названный кольчугалюминием.

Первый самолет Туполева проектировался в основном из дерева, однако его хвостовое оперение и отдельные элементы планера выполнялись уже из кольчугалюминия. Это облегчило машину и значительно повысило ее прочность.

Еще одной особенностью самолета была его оригинальная монопланная схема со свободнонесущим крылом. Надо помнить: большинство самолетов того времени создавались как бипланы. Но Туполев был уверен в перспективности именно монопланов, и коллектив молодых инженеров-конструкторов с рвением взялся за решение непростой задачи.

Самолет назвали в честь его конструктора Андрея Николаевича Туполева - АНТ-1. Он был способен нести одного человека на борту и развивал скорость до 125 км/ч при максимальной дальности полета 540 километров. Приводился в движение двигателем Анзани мощностью 35 лошадиных сил (26 кВт).

Самолет строили в одной из комнат второго этажа бывшего особняка меховщика Михайлова. Сейчас в этом здании на улице Радио, расположен Научно-мемориальный музей Н.Е. Жуковского. Первые полеты решили провести на бывшем плацу кадетских корпусов, для чего , как вспоминал тот же Иосиф Незваль, всему составу КБ пришлось готовить взлетную полосу. После того, как самолет был собран, туда его перенесли… на руках. Инженер и одновременно летчик-испытатель Евгений Погосский успешно выполнил первые полеты.

Затем самолет перевезли на Центральный аэродром (Ходынское поле), где и прошли успешно его летные испытания, полностью подтвердившие расчеты. После проработки результатов Андрей Николаевич сказал коллегам примерно следующее: первая машина создана, результаты хорошие, теперь это дело прошлое и надо заниматься новым самолетом.

Ну, а следующий - АНТ-2 уже был полностью цельнометаллическим монопланом. Так началась туполевская эпоха отечественного самолетостроения…

За пятьдесят лет под руководством Андрея Николаевича Туполева было сконструировано более 120 самолетов самых разных типов, 70 из которых выпускались серийно. Среди них были истребители и бомбардировщики, морские торпедоносцы и штурмовики, планеры и пассажирские лайнеры.