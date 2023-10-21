Как поправить финансовое положение: народные приметы на 22 октября

Что нельзя делать в грядущее воскресенье?

Делать сразу несколько дел одновременно — велик риск получить проблемы со здоровьем; Вспоминать о прошлом. Если в этот день жалеть о несбывшихся надеждах, то с человеком случится неприятность; Заниматься ремонтом, иначе ждут неудачи в финансовом плане; Шить или чинить одежду — получите травму; Рассказывать о своих сновидениях — потеряете память; Ходить в гости с пустыми руками, так как можно чужие беды на себя принять. А за подарок высшие силы наградят — помогут поправить финансовое положение.