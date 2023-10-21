Самое страшное извержение европейского вулкана в ХХI веке: что случилось в 2010 году

Так географически сложилось, что на Севере Европы, в районе страны Исландия, сошлись вместе две литосферные плиты, и на их стыках образовалось более ста вулканов. За последнюю тысячу лет 25 из них горячо заявили о себе, а один из них взорвался в 2010 году. Почему же его извержение назвали «репетицией Апокалипсиса»?

Вулкан Эйяфьядлайёкюдль расположен в двухстах километрах к востоку от города Рейкьявик и представляет собой ледник конической формы. Местные специалисты считают его шестым по величине в Исландии, высота горы составляет около 1666 метров, диаметр кратера равен 3-4 километрам. Последнее извержение Эйяфьятлайёкюдля было зарегистрировано в 1821 году и на протяжении почти двухсот лет вулкан считали «спящим».

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О том, что он «проснется», стало известно в 2009 году, когда в окрестностях ледника исландские сейсмологи зафиксировали несколько слабых землетрясений, магнитудой не более 3 баллов, эпицентр которых располагался на глубине около 10 км под вулканом. Но в конце февраля 2010 года GPS-замеры, которые осуществляли специалисты Метеорологического института Исландии, зафиксировали в районе Эйяфьядлайёкюдля перемещение земной коры на 3 см в юго-восточном направлении. Сейсмическая активность постепенно стала увеличиваться и к 5 марта 2010 года достигла максимума – в сутки тогда регистрировалось до 3 тысяч подземных толчков.

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Местные туристические компании стали организовывать к вулкану вертолетные экскурсии, и они пользовались успехом. Но вскоре власти приняли решение об эвакуации около 500 местных жителей, поскольку интенсивное таяние ледника, под которым находился вулкан, могло вызвать подтопление домов и дорог. Также был закрыт международный аэропорт Кеблавик. Но пока никаких предпосылок максимально опасного развития событий ученые не видели.

В середине марта 2010 года на леднике Эйяфьядлайёкюдль фиксировали уже более трех с половиной тысяч землетрясений в сутки, их количество нарастало и это явно свидетельствовало о грядущем извержении.

Оно началось 20 марта 2010 года между 22:30 и 23:30 по местному времени, когда в восточной части ледника образовался разлом длиной в полкилометра. Оттуда выбросило столб пара, но он поднялся не более, чем на 1000 м над уровнем моря, затем из трещины потекла лава. Из-за того, что 25 марта в раскаленный кратер попала вода от растаявшего ледника, произошёл сильный взрыв пара, извержение перешло в более стабильную фазу и в Исландии был введен режим чрезвычайного положения.

31 марта около 19 часов открылась новая трещина, к северо-востоку от первой, и длиной чуть менее 300 метров. Теперь из них обеих фонтанировала лава, доходя иногда до 200 м в высоту. Видеокадры этого зрелища, снятые ночью, облетели все информагентства мира. До 5 апреля 2010 года вытекающая лава успела покрыть собой пространство около 1,3 кв. км.

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По заявлениям исландского геофизика Магнуса Туми Эйнарссона, эти два извергающихся выхода кратера находились в одном магматическом очаге и новой трещины в тот момент обнаружено не было, как, впрочем, и какой-либо другой необычной сейсмической активности GPS-приборы и сейсмометры ученых в этом районе не регистрировали.

В какой-то момент извержение лавы перестало быть фонтанирующим и вдруг 13 апреля в 23:00 и 14 апреля в 1:00 под покрытой льдом центральной частью Эйяфьядлайёкюдля открылась новая группа кратеров. Вслед за серией множественных толчков началось извержение талой воды, которая поднялась гигантским облаком пара над ледяной шапкой вулкана. Около 07:00 14 апреля последовал сильный выброс пепла. Шлейф извержения, нагруженный мелкими частицами породы, поднялся на высоту более 8 км и отклонился на восток из-за ветра. Визуальное наблюдение за вулканом было сильно затруднено, но самолет Исландской береговой охраны фиксировал извержение кратеров с помощью радарных приборов, а геофизики начали собирать и проводить анализы образцов вулканического пепла.

Известно, что при выбросе вулканом частиц горных пород на высоту выше 11 км над уровнем моря происходит их попадание в стратосферу с возможным переносом на значительные расстояния. Но 15 и 16 апреля высота столба пепла извергающегося Эйяфьядлайёкюдля достигла 13 км. Благодаря антициклону, сформировавшемуся в то время над севером Атлантики, началось распространению облака в восточном направлении, частицы пыли направились в сторону Западноевропейских стран.

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Образцы, собранные исландскими учеными возле извержения, показали в вулканическом пепле концентрацию кремнезема, водорастворимого фторида и другой золы. Такие органические соединения опасны для дыхания и сильно загрязняют плодородную почву. Между тем, стало известно, что столб вулканической пыли распространился над территорией Великобритании, Дании, Германии, Франции и некоторых скандинавских и прибалтийских стран. Тут же прекратили свою работу все аэропорты этих государств, и всего в Западной Европе 15 апреля 2010 года было отменено от 5 до 6 тысяч рейсов из-за опасности авиаперевозок.

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского объясняют, что вулканический пепел, распространившийся высоко в воздухе, не только ухудшает видимость пилотам, он негативно влияет на устойчивость радиосвязи и часто выводит из строя бортовую электронику. При попадании мелких частиц горных пород в двигатели самолётов под воздействием разности температур на лопатках ротора образовываются стеклообразного вида «рубашки». Такое налипание способно нарушить работу двигателей и спровоцировать авиакатастрофу. Поэтому из соображений безопасности полеты в местах скопления вулканической пыли запрещены во всем мире.