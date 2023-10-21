Что такое холодная война и как она изменила мир. Простыми словами

Холодная война — особый тип межгосударственного конфликта с жёстким идеологическим, экономическим и военно-политическим противостоянием разных общественно-политических систем. Термин «холодная война» используют в первую очередь для обозначения исторического периода в международных отношениях во второй половине XX века между военно-политическими блоками во главе с СССР и США. Начало холодной войны СССР и США принято отсчитывать с 1946 года.

Проще говоря, это политико-экономическая, военная и идеологическая конфронтация двух систем — социалистической и капиталистической, балансирующая на грани открытого конфликта.

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Или, как бы тут сказал знаменитый британский писатель Джордж Оруэлл, это «мир, который не мир». А если брать советско-американский конфликт XX века, то его можно назвать борьбой капитализма и социализма или совсем широко — невоенным противостоянием двух систем или держав.

Отличия холодной войны от обычной в том, что такая война идёт без полномасштабного вооружённого конфликта и не имеет открытых фронтов, как в классических войнах. Международная напряжённость накручивается посредством пропаганды, шпионажа, региональных конфликтов и провокаций.

Почему холодная война так называется?

Хуан Мануэль, испанский писатель XIV века, в своём сочинении «Книга состояний» называл длительное противостояние между мусульманскими и христианскими воинами на пограничье Реконкисты «прохладной войной» (la guera tivia).

В XIX веке с переизданием «Книги состояний» слово tivia было исправлено на fria (исп. «холодный»). В этом варианте термин попал сперва к британскому писателю и публицисту Джорджу Оруэллу. Осенью 1945 года он употребил это выражение в своей статье «Ты и атомная бомба», опубликованной в английском еженедельнике Tribune. По мнению Оруэлла, когда ядерное оружие будет у двух или трёх сверхдержав, эпоха глобальных военных конфликтов уступит место «холодной» форме противостояния.

В политический дискурс термин «холодная война» попал спустя два года, когда американский финансист Бернард Барух заявил, что Соединённые Штаты «находятся в состоянии холодной войны». А в народ выражение ушло с лёгкой руки американского журналиста Уолтера Липпмана, в 1947 году издавшего серию своих статей о новом конфликте в виде книги, которую он озаглавил «Холодная война. Внешняя политика США».

Это выражение так точно передавало суть холодной войны и развернувшегося соперничества сверхдержав за глобальное лидерство, что стало обозначением 45-летнего отрезка новейшей истории.

Чем холодная война отличается от обычной войны

По мнению кандидата исторических наук и сотрудника РАН Алексея Куприянова, холодную войну необходимо рассматривать именно как войну, хоть и отличающуюся от обычной.

Холодные войны были и до XX века — пограничные стычки и охота на торговые суда вне европейских вод веками были неотъемлемым атрибутом любого фронтира. Но такие противостояния имели свой ограничитель от масштабных военных действий — географический фактор.

Всё изменило появление в XX веке оружия массового уничтожения и оружия ядерного. Именно оно определило форму и течение современной холодной войны, превратив её в мировое системное явление (подробнее про это — ниже).

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Но когда наличие ядерного оружия удерживает лидеров стран от военного столкновения лоб в лоб, напряжение находит выход в региональных конфликтах.

Государства ограниченно применяли силу для противодействия главному противнику и союзным ему или нейтральным государствам, и в этом была характерная особенность холодной войны.

Например, страны отправляли оружие и «добровольцев» в региональные горячие точки. Поэтому кризисы в отношениях между США и СССР в первую очередь ударяли по их союзникам. Причём за каждым ухудшением отношений следовал новый этап холодной войны.

Поскольку холодная война при всей её специфике остаётся войной, можно выделить ряд характерных для неё черт:

постепенность начала;

долговременность (дольше жизни одного поколения);

многообразие возможных ходов;

большой расход ресурсов у сторон конфликта;

временное преимущество получает то одна, то другая сторона.

Причины холодной войны

Вторая мировая война значительно изменила расклад сил в мире, который больше не был европоцентристским. Потерпели поражение Германия и Япония. Значительно ослабли позиции Англии и Франции.

Только одна западная держава вышла из этой войны более сильной, чем вступала в конфликт.

Соединённые Штаты Америки не вели боевых действий на своей территории, и потому их города остались невредимы. Даже людские потери были невелики в сравнении с потерями других стран. Зато война привела к расцвету американской военной промышленности и поставила другие страны мира в зависимость от экспорта из США.

В 1945 году доля США в промышленной продукции западных стран составила почти две трети — это около трети мирового экспорта товаров. Американские банки сконцентрировали у себя более половины золотого запаса западного мира.

Второй послевоенной сверхдержавой стал Советский Союз. Огромный вклад СССР в победу над гитлеровской Германией вызвал симпатии к нему на Западе и поддержку коммунистов в разных странах.

Несмотря на разрушенные города и колоссальные жертвы, Советский Союз имел огромный промышленный и военный потенциал. Благодаря послевоенным соглашениям, он контролировал страны Центральной и Восточной Европы.

Таким образом, после войны Советский Союз получил доминирующее военно-политическое и экономическое влияние в Польше, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Югославии и Албании. А с освобождением советской армией Китая и Северной Кореи от фашизма и японского милитаризма СССР имел влияние и в этих странах.

Причины для углубления конфликта:

Страх. Сверхдержавы-победители — США и СССР — после Второй мировой войны обоснованно боялись возросшего влияния друг друга на другие государства. Взаимные опасения вскоре перешли в борьбу за сферы влияния и в бешеное соперничество за статус единственной сверхдержавы.

Ресурсы. Экономический рост требует обмена сырьём и конечными продуктами всех форм потребления. Потому и СССР, и США вели борьбу за рынки оборота своих и чужих ресурсов. Имея контроль над территорией других стран, они могли контролировать чужие ресурсы, включая такие важные, как нефть, газ и полезные ископаемые. Даже если сверхдержава не могла распорядиться всеми благами «партнёров», то она держала их вне влияния конкурента.

Идеологический конфликт. Антагонизм капиталистической Америки и социалистического Советского Союза делал их в лучшем случае временными союзниками. Идеологические противоречия между двумя моделями общества — социалистической и капиталистической — были непреодолимы.

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Основание Германской Демократической Республики. Лидеры ГДР: президент Вильгельм Пик и премьер-министр Отто Гротеволь, 1949 год

Противники в холодной войне

Сверхдержавы-победители — и Советский Союз, и Америка — имели колоссальное влияние в мире. Идеологические противоречия подливали масла в огонь страха перед коммунистической (для США), либо империалистической (для СССР) экспансией.

Военное противостояние между двумя «блоками» стран во главе с СССР и США стало неизбежным.

4 апреля 1949 года по инициативе США и Канады в Вашингтоне был создан военно-политический блок, названный Североатлантическим договором (НАТО). Стран, подписавших соглашение, первоначально было двенадцать — это Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция. В качестве цели для блока было указано «укрепление стабильности и повышение благосостояния в Североатлантическом регионе».

В ответ на это Советский Союз создал свою организацию из стран социалистического лагеря. 14 мая 1955 года в Варшаве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между представителями Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Этот военный союз получил название «Организация Варшавского договора» (ОВД). Государства-участники обязались оказывать помощь друг другу в случае нападения. На территориях блока появились части советской армии.

Таким образом большая часть мира раскололась на два противоположных лагеря — капиталистический и социалистический. Это обстоятельство на многие десятилетия определило всю мировую политику.

Утвердившаяся концепция «двух лагерей» на Западе способствовала представлению об СССР как источнике угрозы. Они видели в странах-участницах Варшавского договора потенциального агрессора, готового напасть и покорить Западную Европу.

И хотя социалистический блок во главе с СССР неизменно выступал за мирное сосуществование, для них США был лагерем империализма, проводившим политику насилия над народами.

Проявления холодной войны

Глобальный конфликт находил проявления во многих аспектах.

Сверхдержавы пропагандировали свой образ жизни и мировидение — капиталистическое либо коммунистическое. И стремились поддержать соответствующий режим в других странах.

Противостояние с оппонентом имело наивысший приоритет и определяло многие стороны как внутренней, так и внешней политики США и СССР.

Действия сверхдержав будут понятнее, если помнить, что основная цель в холодной войне — долговременное негативное воздействие на противника. Например, в попытках подорвать чужую экономику и заставить оппонента действовать на износ. Или лишить правительство противника поддержки населения.

Таким образом холодная война подстёгнула оба блока:

постоянно увеличивать свои военные бюджеты;

делать упор на разработку средств обороны;

создавать всё более совершенные виды вооружения;

законсервировать идеологические постулаты.

В погоне за ресурсами и США, и СССР желали как можно дальше расширить своё влияние. Борьба шла по всем направлениям, чтобы завоевать сторонников, в гонке вооружений и в стремлении достичь лучших экономических показателей, чтобы продемонстрировать оппоненту превосходство своей системы.

Основные проявления холодной войны:

открытая идеологическая конфронтация;

жёсткая пропаганда и информационная война;

создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД);

гонка вооружений;

минимум экономических и гуманитарных контактов между блоками;

строительство множества военных баз в странах-союзниках;

нарочитая демонстрация силы для укрепления своего авторитета и устрашения противника;

постоянная готовность к открытому военному конфликту;

полицейские функции своих вооружённых сил;

огромные военные расходы.

Образ врага, который вырисовывался в каждом из блоков, играл в этом противостоянии ключевую роль. Историки отмечают, что для сверхдержав важным было не только утвердить себя на международной арене, но и найти поддержку внешней политики у своих граждан. Для формирования нужного мнения в ход шли средства массовой информации (пресса, а затем телевидение), искусство (особенно киноискусство), литература и школьное образование. В этом СССР и США были в каком-то смысле «зеркалом» друг для друга.

Обе сверхдержавы, воодушевлённые своей победой во Второй мировой войне, заявляли о претензии на мировое господство. Их взаимные фобии определяли внешнюю и внутреннюю политику. При этом в СССР военная угроза была состоянием перманентным.

Этот страх не был беспочвенным. Клаус Науман, в середине 90-х — председатель Военного комитета НАТО, в 1995 году заметил в интервью польскому общественно-политическому журналу Wprost: «В период холодной войны командные пункты НАТО были в постоянной готовности к проведению массированного наступления по всей Европе».

Фактор ядерного сдерживания в холодной войне

Появление ядерного оружия определило многие события второй половины XX века. Оно повлекло за собой и такое явление, как «ядерное сдерживание».

Основатель неолиберальной теории международных отношений Кеннет Уолтц отмечал, что благодаря атомной бомбе баланс сил между сверхдержавами держался главным образом за счёт их национальных вооружённых сил, а не за счёт союзников.

Речь идёт о доктрине паритета — взаимного гарантированного уничтожения. Если ядерное оружие применит одна из сторон, то это приведёт к аналогичному контрудару в ответ. А как итог — полному разрушению и США, и СССР, и всего мира.

Основные периоды холодной войны

Холодная война имеет чётко очерченные хронологические рамки — с 1946 по 1991 год. Но первый шаг к конфронтации был сделан летом 1945 года на Потсдамской конференции. На эту встречу приехали союзники по антигитлеровской коалиции — главы государств и правительств США, Англии и СССР. Они собрались обсудить вопросы мирного послевоенного устройства Европы.

Одновременно с этой конференцией в Америке шли первые испытания атомной бомбы. Едва узнав, что они прошли успешно, президент США Гарри Трумэн приказал немедленно использовать новое оружие против Японии.

Атомная бомбардировка японских городов Хиросимы и Нагасаки в начале августа 1946 года была не просто военной операцией, чтобы ускорить капитуляцию Японии. Другой целью было продемонстрировать возможности бомб СССР, чей международный авторитет после победы над Германией очень сильно возрос.

Советский Союз расценил эту демонстрацию как угрозу своей национальной безопасности. Он приложил все силы, чтобы доработать своё оружие и подорвать ядерную монополию США.

29 августа 1949 года на полигоне под Семипалатинском СССР провёл тестовый ядерный взрыв и тем самым вступил в атомную эпоху. Эта первая советская ядерная бомба получила название РДС-1 — реактивный двигатель Сталина-1.

Начало холодной войны (1946–1953)

Холодная война, по мнению историков, началась с программной речи лидера страны-победительницы во Второй мировой войне. Но вот чья это была речь — лидера Великобритании или Советского Союза, здесь мнения исследователей расходятся.

Первая версия. Формальным началом холодной войны стала речь лидера британских консерваторов Уинстона Черчилля 5 марта 1946 года в Фултоне (США).

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Незадолго до этого Черчилль проиграл на парламентских выборах в Великобритании и вышел в отставку. В Фултоне он обвинил СССР в агрессии и заявил о необходимости для западных стран вступить в союз для борьбы с мировым коммунизмом:

«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса спустилась на континент. <...> Коммунистические партии, которые были очень незначительны во всех этих восточных государствах Европы, достигли исключительной силы и стремятся всюду установить тоталитарный контроль. <...> Я не верю, что Советская Россия хочет войны. Она хочет плодов войны и безграничного распространения своей силы и своих доктрин.<…> Мы не можем позволить себе полагаться на незначительный перевес в силах, создавая тем самым соблазн для пробы сил…»

По сути, здесь Черчилль выступил идеологом холодной войны. Фултонская речь стала манифестом этого конфликта.

Вторая версия. В западной историографии главным событием, указывающим на начало кризиса в отношениях между СССР и США, считают речь генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина 9 февраля 1946 года. Он произнёс её в Большом театре на предвыборным собрании избирателей. Вероятно, западные исследователи увидели перспективу нового вооружённого конфликта в словах:

«Мы окончили войну полной победой над врагами, в этом главный итог войны. Но это слишком общий итог, и мы не можем поставить здесь точку. Конечно, разбить врагов в такой войне, как вторая мировая война, какой не было еще в истории человечества, — это значит добиться всемирно-исторической победы. Всё это верно. Но это всё же общий итог, и мы не можем успокаиваться на этом».

Есть и другие точки зрения, которые относят начало «похолодания» в отношениях между Советским Союзом и Соединёнными Штатами к 1945 году и даже ранее. Общее здесь то, что каждая сторона обвиняла своего главного оппонента в развязывании холодной войны.

Так или иначе, напряжение между союзниками нарастало, и 22 февраля 1946 года сотрудник посольства США в Москве Джордж Кеннан в своей «длинной телеграмме» изложил свои заключения о Советском Союзе. Он указал, что пропагандистский аппарат, и фактическая политика болгарского и югославского правительства, и режим Северного Ирана, и китайские коммунисты «могут быть широко предоставлены в распоряжение СССР». Тем не менее Кеннан считал, что СССР будет всеми силами избегать войны.

Объясняя, почему дальнейшее сотрудничество с советской властью больше невозможно, Кеннан советовал правительству Штатов приступить к концепции сдерживания. По его мнению, самым важным теперь для США было не допустить прихода к власти просоветских политических сил в странах, ещё свободных от влияния СССР.

27 сентября 1946 года пришёл аналитический обзор советского посла в США Николая Новикова. Её ещё называют «телеграммой Новикова». Историки называют её ответом на «длинную телеграмму» Кеннана.

По воспоминаниям Новикова, он написал её по указке наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. Этот обзор стал обоснованием для ужесточения отношений с США. Уже в 1947 году Молотов отозвал Новикова из Вашингтона.

Переломным для взаимоотношений сверхдержав стал 1947 год. 12 марта президент Трумэн изложил новую внешнеполитическую программу правительства США («доктрина Трумэна»). Новая политика Америки разрешала экономическую, финансовую и военную помощь некоммунистическим и антидемократическим режимам, если того требовали интересы США.

Доктрина Трумэна предлагала открыто вмешиваться во внутренние дела других государств и создавать сети военных баз на их территориях.

Другим последствием американской доктрины по сдерживанию коммунизма стал отказ (или нежелание) американских властей считаться с любыми советскими интересами.

5 июня 1947 года госсекретарь США Джордж Маршалл объявил о своём плане экономической помощи пострадавшим от войны странам Европы. Помощь шла не просто так, государства — получатели кредитов должны были соблюдать ряд условий.

Главная цель была в том, чтобы не допустить прихода к власти в этих странах коммунистических режимов. План вступил в силу 3 апреля 1948 года. Таким образом предложения Кеннана легли в основу и плана Маршалла, и создания НАТО. Военная и экономическая помощь союзникам стала одним из инструментов общей политики сдерживания.

Берлинский кризис (1948–1949) стал первым крупным конфликтом холодной войны.

Вопреки договорённостям Потсдамской конференции о послевоенном устройстве Германии, США с Англией и Францией в 1948 году объединили свои зоны оккупации, провели там денежную реформу и распространили её на западные районы Берлина. СССР отреагировал на это очень болезненно и начал транспортную блокаду Западного Берлина. Она действовала 324 дня. До мая 1949 года авиация союзников снабжала двухмиллионный город по воздуху продуктами, горючим и всем необходимым.

Дальнейший раскол Германии стал неизбежен.

В мае 1949 года в западной зоне оккупации возникла Федеративная Республика Германии (ФРГ), а в октябре 1949 года в советской — Германская Демократическая Республика (ГДР).

Другой зоной конфликта между бывшими союзниками стал Дальний Восток. Корейский полуостров после Второй мировой войны был поделён по 38-й параллели на две зоны: южную под контролем США и северную под контролем СССР. Взаимное непризнание друг другом двух корейских государств, их неполное признание на мировой арене делали положение на Корейском полуострове крайне нестабильным.

Подводя итоги первых послевоенных лет, в 1950 году госсекретарь США Джон Даллес вынужден был признать, что в мировом соотношении сил «произошла явная перегруппировка в пользу Советского Союза».

Неидеальная оттепель (1953–1962)

После смерти Сталина в марте 1953 года наметилось некоторое потепление в отношениях между блоками.

Уже в 1955 году глава ЦК КПСС Никита Хрущёв принял участие в Женевской конференции, целью которой было снизить международную напряжённость. Вскоре после этого, выступая на XX съезде КПСС, Хрущёв заявил о возможности мирного сосуществования капиталистической и социалистической систем.

Вопреки стремлению к разрядке, напряжение между странами не спадало. Гонка вооружений и не думала замедляться.

И США, и СССР продолжали изобретать всё новые средства поражения противника. Америка делала ставку на стратегические бомбардировщики, Советский Союз — на баллистические ракеты. В 1957 году в СССР на воду спустили первую атомную подлодку.

В 1956 году, с новым курсом Хрущёва на разоблачение культа личности Сталина, пошли волнения в социалистическом блоке, которые СССР пришлось подавлять силой.

В 1961 году произошёл Второй Берлинский кризис, когда руководству ГДР надоело смотреть, как его население уходит на Запад через Восточный Берлин.

Исход из ГДР нарастал, и к 1961 году достиг 2,5 млн эмигрантов. Для решения этой проблемы власти ГДР возвели бетонную стену между Западным Берлином и Берлином — столицей ГДР.

Эта стена стала одним из ярких символов холодной войны.

Лето и осень 1962 года из-за Карибского кризиса прошли под реальной угрозой начала третьей мировой войны.

Кризис стартовал, когда Советский Союз решил разместить на Кубе ядерное оружие. Ракеты с ядерными боеголовками были переброшены на Кубу в качестве ответной меры на размещение американских ракет в Турции, Великобритании и Италии. К тому же, в 1961 году к власти на Кубе пришло социалистическое правительство, и это обстоятельство вызвало угрозу вторжения американских войск на остров.

Напряжение достигло пика 27 октября 1961 года, когда над Кубой был сбит американский разведывательный самолёт. Принято считать, что в этот день мир был ближе всего к глобальной ядерной войне (т.н. Карибский кризис).

Но в следующие нескольких дней этот кризис смогли мирно урегулировать. СССР согласился убрать ракеты с Кубы, а США отказался от планов вторжения на остров и вывез свои ракеты из Турции и Италии.

Разрядка (1962–1979)

Чудом избежав ядерной войны во время Карибского кризиса, лидеры США и СССР постарались учесть ошибки, которые могли бы привести к необратимым последствиям. В 1963 году была установлена прямая линия связи между Белым домом и Кремлём.

В том же году США, СССР и Великобритания подписали договор, запрещавший испытания ядерного оружия в атмосфере и под водой. В конце 1960-х годов СССР и США начали процесс двусторонних переговоров по ограничению стратегических вооружений, и в 1968 году ими был подписан договор о нераспространении ядерного оружия.

Этот период стал кульминацией потепления советско-американских отношений. СССР и США взяли на себя обязательства проявлять сдержанность и ре­шать разногласия мирным путём. Тогда же звучали предложения расширить торгово-экономическое, научно-тех­ническое и культурное сотрудничество.

Этот процесс разрядки международной напряжённости достиг кульминации в 1975 году, когда в Хельсинки главы 33 европейских государств, США и Канады подписали акт, в котором признавали послевоенные политические и территориальные изменения в Европе и подтверждали готовность решить спорные вопросы мирным путём.

Несмотря на все эти инициативы, безопаснее мир не стал. Следом холодная война аукнулась в кровопролитной битве за Вьетнам (см. Вьетнамскую войну).

Обострение противостояния (1979–1989)

Новый этап конфронтации в холодной войне совпал с Афганской войной (1979–1989).

Советская власть ввела войска в Афганистан для поддержки прокоммунистического режима. Оценки этой войны разнятся, но большинство историков, политологов и даже президент России Владимир Путин отмечали, что СССР допустил тогда непоправимые политические ошибки.

wikipedia,org

Советско-американские отношения достигли крайне опасной точки в 1983 году, когда президент США Рональд Рейган объявил СССР «империей зла». Он пошёл на это, чтобы обосновать американским обывателям эскалацию гонки вооружений, и принял программу Стратегической оборонной инициативы.

Все усилия по разрядке в один миг пошли насмарку.

И США, и СССР разместили в Европе свои новейшие ракеты, направив их друг на друга. Мир опять подошёл к порогу третьей мировой войны. Напряжение достигло такого пика, что даже сбой в системе оповещения мог привести к «горячей» войне.

По оценке Войцеха Ярузельского, польского премьер-министра и президента, к середине 1980-х годов экономические и социальные последствия гонки вооружений стали всё более явными, особенно в СССР. Пришло понимание, что дальше так продолжать нельзя.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв в апреле 1985 года озвучивал мнение, что эту спираль вооружений нужно затормозить. Он выступил с концепцией «нового мышления» и предложил поставить «социалистический плюрализм» и «приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми».

По инициативе Горбачёва в 1985 году были сделаны первые шаги к нормализации отношений. С 1987 года идеологическое и военно-политическое противостояние США и СССР сначала потеряло остроту, и в следующие 2–3 года конфронтация почти сошла на нет.

wikipedia.org/Йоахим Ф. Турн, CC BY-SA 3.0 de

Остатки Берлинской стены, разрисованные на восточной стороне в основном восточногерманскими художниками после ее открытия, 1991 год

Завершение холодной войны (1989–1991)

За десятилетия холодной войны в советской экономике и финансах накопились значительные проблемы. Но решающим для прекращения холодной войны стало изменение общественно-политической обстановки в Советском Союзе в годы перестройки.

Пропаганда западного образа жизни имела в этот период необычайный успех. Даже советское руководство взяло курс на выход из международной изоляции и вестернизацию СССР.

Осенью 1989 года по Центральной и Восточной Европе прокатилась волна государственных переворотов. Эти события прошли вопреки тому, что ещё существовали Советский Союз и Организация Варшавского договора, а советская армия была на территории стран-союзниц. Всего за нескольких месяцев просоветские коммунистические режимы перестали существовать. Везде, кроме Румынии, эти революции прошли мирно, за что они получили название «бархатных».

Именно это стало отправной точкой завершения более чем 40-летнего противостояния. Лидеры США, Западной и Восточной Европы поняли, что СССР не станет защищать социализм в восточноевропейских странах «от внешних и внутренних врагов». В первую очередь потому, что никакой реакции со стороны Советского Союза не последовало.

Президент России Владимир Путин в интервью для книги «От первого лица», вышедшей в 2000 году, рассказал, что в декабре 1989 года, когда толпа штурмовала в Дрездене штаб-квартиру тайной полиции ГДР, он служил там как офицер КГБ. Путин вспоминал, что когда он позвонил в танковую часть советских войск, там ему ответили: «Ничего не можем сделать без распоряжения из Москвы. А Москва молчит».

Менялось и представление вчерашних врагов друг о друге. В 1989 году опросы выявили один из лучших показателей позитивных оценок СССР/России у американцев — 62% против 29% негативных оценок. Историк американской внешней политики Майкл Хоган в своей книге «Конец холодной войны» отмечал, что «разрушение Берлинской стены в конце 1989 года стало началом разрушения эпохи идеологической и геополитической борьбы между Советским Союзом и США, Россией и Западом».

В октябре 1990 года произошло объединение Германии. Ещё один важный шаг для завершения холодной войны был сделан в 4 декабря 1989 года. Руководители Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Советского Союза сделали совместное заявление. Они осудили ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году, назвав те события «неправомерным актом вмешательства во внутренние дела суверенного государства».

Таким образом советская внешняя политика, по мнению кандидата исторических наук Радмилы Айриян, стала политикой отказа от конфронтационной модели, а по сути — отказа от холодной войны.

Президент США Джордж Буш-старший (справа) и Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) Михаил Горбачев (слева) встречаются на борту корабля «Максим Горький» на Мальте во время международного саммита 2 декабря 1989 года

Была достигнута принципиальная договорённость о прекращении противостояния Запада и Востока. В декабре 1989 года на встрече в Мальте руководители Соединённых Штатов и Советского Союза объявили о прекращении холодной войны. 1 июля 1991 года была распущена Организация Варшавского договора, а 25 декабря 1991 года стал последним днём Советского Союза. В своём последнем обращении Горбачёв подвёл итог:

«Мы живём в новом мире. Покончено с "холодной войной", остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация страны, изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны».

Итоги и последствия холодной войны

Холодная война с её глобальным противостоянием разрушила надежды миллионов на мирное сотрудничество стран. По мнению историков, военно-политическая конфронтация блоков была гигантской ошибкой, стоившей миру огромного напряжения, гигантских материальных и людских потерь.

Обе стороны десятилетиями жили в ловушке взаимной подозрительности с бряцанием оружия, «игрой мускулами», демонстрацией силы на полигонах, парадах и на картах предполагаемых военных операций.

При этом, как считают эксперты, одной из ключевых проблем обеих сторон во время холодной войны было фактическое отсутствие стратегии.

Холодная война в качестве глобального конфликта была чем-то новым и для советских, и для американских элит. Тем не менее в этих условиях СССР смог достичь заметных успехов. Имея заведомо меньше ресурсов и худшие стартовые условия, Москва не только выдержала сорокапятилетнее противостояние, но даже порой переходила в контрнаступление.

Сегодня историки указывают, что не сами «бархатные» революции в странах социалистического блока стали событием, завершившим советско-американское противостояние. Советская власть и не хотела удерживать эти государства.

Прекращение существования СССР поначалу не связывали с его поражением в холодной войне. По оценке доктора исторических наук Игоря Узнародова, это событие даже можно назвать самоубийством власти, потому что оно не было связано напрямую с борьбой Запада и Востока и стало следствием внутреннего развития событий и борьбы за лидерство между разными группами партийной элиты.

Для СССР (и России)

Холодная война завершилась в результате усилий обеих сторон, но этого бы не произошло без смены руководства в СССР и новой политики Горбачёва. Неизвестно, сколько бы ещё длилось противостояние и чем бы всё в итоге закончилось. Историки подчёркивают, что Россия заплатила слишком большую цену за прекращение холодной войны, а США извлекли из этого максимальную выгоду, создав миф о победе над СССР.

Для Европы

Вывод советских войск из стран Варшавского договора фактически запустил распад социалистического блока в Европе. Народы бывшего социалистического лагеря теперь могли строить свою жизнь по образцу демократических стран Запада. Фактически это обстоятельство вернуло Европу в центр мировой политики. Она перестала быть «полем битвы» двух сверхдержав — по крайней мере, на какое-то время.

Для США

В западных странах есть мнение, что в холодной войне был победитель — США и побеждённый — распавшийся Советский Союз. В Америке даже были попытки учредить памятный знак — медаль «За победу в холодной войне». Эта идея была особенно популярна в американском обществе в начале 1990-х. Но и в 2007 году Хиллари Клинтон предлагала награждать этой медалью всех служивших в вооружённых силах или работавших в госструктурах США со 2 сентября 1945 года по 26 декабря 1991 года. Официального статуса эти инициативы не получили.

После самопровозглашённой победы в холодной войне американцы пересмотрели свою стратегию сдерживания и средства военного противоборства. Теперь перед Америкой в плане национальной безопасности стояли новые угрозы, а именно терроризм.

Для Азии и Африки

В 1989 году перемены в Европе прошли бескровно только потому, что Советский Союз не захотел вмешаться в происходящее. В Китае в том же году всё было иначе: студенческое выступление на площади Тяньаньмэнь в Пекине было подавлено танками. На Западе и в диссидентских кругах в Китае эти демонстрации называли «выступлениями за демократию», официальный Пекин до сих пор говорит о тех событиях как о попытке «контрреволюционного мятежа».

Хотя советская модель социализма в 1989 году потерпела крах в странах социалистического лагеря, те события не повлияли на социализм как идеологию. В Китае, Северной Корее, Вьетнаме, Монголии, Кубе и в других странах у власти остались социалистические режимы. Холодная война и сегодня идёт в противостоянии двух Корей: Южной и Северной.