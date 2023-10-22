Как стать зимовщиком на полярной станции и сколько там можно заработать
На полярных станциях в Русской Арктике не хватает зимовщиков - современных Седовых и Папаниных. "Родина" решила выяснить, как "записаться" в полярники, что они должны делать и сколько эти люди, оторванные от большой земли, зарабатывают.
На полярных станциях, как известно, сложные условия для жизни, постоянный риск. Как говорит один из самых известных представителей профессии Виктор Боярский, "полярник не боится ничего, кроме голода, холода и работы!"
Но, в то же время, зимовка - уникальная возможность проверить свои силы, "погрузиться" в Арктику, понять, почувствовать и увидеть ее во всем многообразии. "Похлебать" арктической каши вперемешку со снегом и льдом.
Сегодня за Полярным кругом более 50 труднодоступных станций Росгидромета. Вокруг сплошной экстрим, но люди продолжают круглосуточные наблюдения за состоянием воздуха, рек, морей, животного и растительного мира. Помимо Росгидромета, полярники работают в "Русской Арктике" на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа - это самая северная и самая большая особо охраняемая природная территория России.
Короткое лето Русской Арктики. Фото: Татьяна Сухановская
34 трудонодоступные станции ведут наблюдение на побережье северных морей и рек в Архангельской области, Карелии и Коми, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Здесь потребность в кадрах очень высокая. Но полярники остро требуются и в других структурах Росгидромета, в том числе, в Мурманском, Якутском и Чукотском управлениях.
Зарплата в Росгидромете - от 25 до 200 тысяч рублей. На 200 тысяч, как рассказали в ведомстве, могут рассчитывать наиболее опытные специалисты - те, что за полярным кругом совмещают несколько профессий.
- В связи с этим молодежь часто разочаровывается. Многие молодые люди рассчитывают, что будут получать сразу 80 тысяч рублей. Но государство сегодня не может обеспечить начинающим специалистам, пришедшим к нам после техникума или вуза, такой уровень зарплаты, - говорит руководитель Северного управления гидрометслужбы Роман Ершов.
Правда, сейчас власти пытаются изменить ситуацию - повышение зарплат работникам метеостанций, хоть и небольшое, анонсировали в Госдуме.
Будущим "папанинцам" нужно также учитывать, что во время арктической зимовки люди страдают не только от отсутствия солнца, сильных морозов, метелей и постоянного риска попасть в лапы белых медведей - угнетает изолированность и отсутствие благ цивилизации, которые воспринимаются на большой земле, как должное. Причем касается это не только метеостанций, но и опорных пунктов нацпарка "Русская Арктика", принимавшего людей для работы на Землей Франца-Иосифа.
- Арктика - это не только оторванность от дома, от привычного круга общения, но и "враждебная" природная среда, требующая от человека внутренней дисциплины и чувства ответственности перед коллективом за свои действия. К сожалению, современная молодежь, как правило, к этому не готова. С отсутствием интернета у них заканчивается жизнь, - говорит директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.
Вот, к примеру, как рассказывает о своем опыте работы полярником один из сотрудников научной станции "Омега" на Земле Франца-Иосифа: "Одно из условий - разрешение на оружие и само оружие. Также надо пройти медицинскую комиссию, она очень тщательная. Небольшая ремарка: я с 2013 года работал на Земле Франца-Иосифа, поэтому про опыт работы в суровых климатических условиях меня не спрашивали. Важно быть человеком-оркестром: и приготовить обед уметь, и починить что-то, и приколотить".
На государственных форпостах России в Арктике сегодня стараются сделать жизнь полярников комфортнее - современные модульные станции имеют все удобства, и даже доступ в интернет, хотя и сильно ограниченный. Еще один довод в пользу арктических зимовок - обеспечение одеждой и едой. А так как живут полярники в предоставленных государством помещениях, собственную квартиру можно сдать в аренду. Кстати, в Северной метеослужбе многие семьи берут ипотеку, а выплачивают ее потом из сэкономленной за счет гособеспечения зарплаты.
По словам Романа Ершова, в первую очередь, претенденты в полярники должны быть надежными, а также физически подготовленными для отправки в Арктику. Важно также иметь специализации на стыке профессий: хорошо зарабатывают те, кто одновременно владеет навыками экологического мониторинга, аэрологических, морских и прочих наблюдений. Важно также, чтобы имелось базовое техническое образование - тогда кандидата в полярники можно направить на курсы переподготовки.
Выучиться на метеоролога, гидролога, аэролога (или на все специальности сразу) можно в техникумах Московской области, Ростова-на-Дону, Туапсе. Высшее образование дают Российский государственный гидрометеорологический университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова, Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева и многие другие учебные заведения.
Чтобы обеспечить кадрами форпосты России в Арктике, государственные работодатели вынуждены вводить в штат рекрутеров. Специалисты по подбору персонала борются за каждого выпускника. Так, в образовательные учреждения, которые сегодня готовят гидрометеорологов, выстраивается очередь из представителей региональных структур Росгидромета. Используют все возможные возможности, чтобы заманить выпускников. К примеру, покупают им билеты для проезда к месту работы.
Кстати, для молодежи это плюс - устроиться на работу "свежеиспеченному" юристу, экономисту или менеджеру, в отличие от метеоролога, сегодня очень сложно. По опубликованным недавно данным ВЦИОМ, 89 процентов российских студентов в возрасте от 19 до 24 лет называют в качестве основной сложности при получении места по специальности именно отказ руководителей трудоустраивать без опыта.
В полярники могут записываться не только мужчины. Женщины отлично разбираются в технической части и могут не только вести наблюдения, но и настраивать оборудование. Это, в первую очередь, выработка электроэнергии и тепла - за сотни снежных километров от ближайшего населенного пункта зимовщики должны рассчитывать, в первую очередь, на себя.
Символично, что самой северной полярной зимовкой России сегодня руководит женщина - станция имени Кренкеля располагается на острове Хейса Земли Франца-Иосифа далеко за 80-й широтой. При этом у ее начальника, Надежды Землянской, огромный опыт зимовок еще со времен работы на Шпицбергене.