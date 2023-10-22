Как стать зимовщиком на полярной станции и сколько там можно заработать

На полярных станциях в Русской Арктике не хватает зимовщиков - современных Седовых и Папаниных. "Родина" решила выяснить, как "записаться" в полярники, что они должны делать и сколько эти люди, оторванные от большой земли, зарабатывают.

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На полярных станциях, как известно, сложные условия для жизни, постоянный риск. Как говорит один из самых известных представителей профессии Виктор Боярский, "полярник не боится ничего, кроме голода, холода и работы!"

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Но, в то же время, зимовка - уникальная возможность проверить свои силы, "погрузиться" в Арктику, понять, почувствовать и увидеть ее во всем многообразии. "Похлебать" арктической каши вперемешку со снегом и льдом.

Сегодня за Полярным кругом более 50 труднодоступных станций Росгидромета. Вокруг сплошной экстрим, но люди продолжают круглосуточные наблюдения за состоянием воздуха, рек, морей, животного и растительного мира. Помимо Росгидромета, полярники работают в "Русской Арктике" на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа - это самая северная и самая большая особо охраняемая природная территория России.

Короткое лето Русской Арктики. Фото: Татьяна Сухановская

34 трудонодоступные станции ведут наблюдение на побережье северных морей и рек в Архангельской области, Карелии и Коми, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Здесь потребность в кадрах очень высокая. Но полярники остро требуются и в других структурах Росгидромета, в том числе, в Мурманском, Якутском и Чукотском управлениях.

Зарплата в Росгидромете - от 25 до 200 тысяч рублей. На 200 тысяч, как рассказали в ведомстве, могут рассчитывать наиболее опытные специалисты - те, что за полярным кругом совмещают несколько профессий.

- В связи с этим молодежь часто разочаровывается. Многие молодые люди рассчитывают, что будут получать сразу 80 тысяч рублей. Но государство сегодня не может обеспечить начинающим специалистам, пришедшим к нам после техникума или вуза, такой уровень зарплаты, - говорит руководитель Северного управления гидрометслужбы Роман Ершов.

Правда, сейчас власти пытаются изменить ситуацию - повышение зарплат работникам метеостанций, хоть и небольшое, анонсировали в Госдуме.

Будущим "папанинцам" нужно также учитывать, что во время арктической зимовки люди страдают не только от отсутствия солнца, сильных морозов, метелей и постоянного риска попасть в лапы белых медведей - угнетает изолированность и отсутствие благ цивилизации, которые воспринимаются на большой земле, как должное. Причем касается это не только метеостанций, но и опорных пунктов нацпарка "Русская Арктика", принимавшего людей для работы на Землей Франца-Иосифа.

- Арктика - это не только оторванность от дома, от привычного круга общения, но и "враждебная" природная среда, требующая от человека внутренней дисциплины и чувства ответственности перед коллективом за свои действия. К сожалению, современная молодежь, как правило, к этому не готова. С отсутствием интернета у них заканчивается жизнь, - говорит директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

Вот, к примеру, как рассказывает о своем опыте работы полярником один из сотрудников научной станции "Омега" на Земле Франца-Иосифа: "Одно из условий - разрешение на оружие и само оружие. Также надо пройти медицинскую комиссию, она очень тщательная. Небольшая ремарка: я с 2013 года работал на Земле Франца-Иосифа, поэтому про опыт работы в суровых климатических условиях меня не спрашивали. Важно быть человеком-оркестром: и приготовить обед уметь, и починить что-то, и приколотить".

На государственных форпостах России в Арктике сегодня стараются сделать жизнь полярников комфортнее - современные модульные станции имеют все удобства, и даже доступ в интернет, хотя и сильно ограниченный. Еще один довод в пользу арктических зимовок - обеспечение одеждой и едой. А так как живут полярники в предоставленных государством помещениях, собственную квартиру можно сдать в аренду. Кстати, в Северной метеослужбе многие семьи берут ипотеку, а выплачивают ее потом из сэкономленной за счет гособеспечения зарплаты.

По словам Романа Ершова, в первую очередь, претенденты в полярники должны быть надежными, а также физически подготовленными для отправки в Арктику. Важно также иметь специализации на стыке профессий: хорошо зарабатывают те, кто одновременно владеет навыками экологического мониторинга, аэрологических, морских и прочих наблюдений. Важно также, чтобы имелось базовое техническое образование - тогда кандидата в полярники можно направить на курсы переподготовки.

Выучиться на метеоролога, гидролога, аэролога (или на все специальности сразу) можно в техникумах Московской области, Ростова-на-Дону, Туапсе. Высшее образование дают Российский государственный гидрометеорологический университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова, Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева и многие другие учебные заведения.

Чтобы обеспечить кадрами форпосты России в Арктике, государственные работодатели вынуждены вводить в штат рекрутеров. Специалисты по подбору персонала борются за каждого выпускника. Так, в образовательные учреждения, которые сегодня готовят гидрометеорологов, выстраивается очередь из представителей региональных структур Росгидромета. Используют все возможные возможности, чтобы заманить выпускников. К примеру, покупают им билеты для проезда к месту работы.

Кстати, для молодежи это плюс - устроиться на работу "свежеиспеченному" юристу, экономисту или менеджеру, в отличие от метеоролога, сегодня очень сложно. По опубликованным недавно данным ВЦИОМ, 89 процентов российских студентов в возрасте от 19 до 24 лет называют в качестве основной сложности при получении места по специальности именно отказ руководителей трудоустраивать без опыта.

В полярники могут записываться не только мужчины. Женщины отлично разбираются в технической части и могут не только вести наблюдения, но и настраивать оборудование. Это, в первую очередь, выработка электроэнергии и тепла - за сотни снежных километров от ближайшего населенного пункта зимовщики должны рассчитывать, в первую очередь, на себя.