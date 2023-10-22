Шутки подсознания: почему нам снятся вещие сны

Ровно 123 года назад вышла одна из самых популярных работ отца психоанализа Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». Существуют ли вещие сны? К каким снам стоит отнестись внимательно, а на какие можно не обращать внимания? «Вечерняя Москва» разобралась с экспертами.

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Фрейд обнаружил, что во сне наша психика живет особой жизнью. Просыпаются желания, которым мы не придаем значения, воспоминания, которые мы якобы «забыли», эмоции, которые мы подавляли. И телесные недомогания, которые мы, возможно, не замечали, тоже подают нам сигналы, именно когда мы спим.

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— Некоторые события из реальной жизни во сне предстают нам в виде намеков и символов, — объясняет Анастасия Пономаренко, старший преподаватель Московского института психоанализа. — Фрейд сравнивал эту ситуацию с политической цензурой: в реальной жизни мы стесняемся многих своих эмоций, стыдимся своих желаний, — поэтому подсознание «выдает» нам информацию в иносказательной форме.

Если вам время от времени снится одна и та же ситуация или цепочка событий, то, скорее всего, психика старается разрешить какую-то проблему, которая беспокоит вас в реальной жизни. Увы, мы не запоминаем наши ночные грезы. Через пять минут после пробуждения помним только половину «фильма», а через десять — всего десятую часть. На вопрос о том, почему мы не помним сны, ученые дают несколько ответов. Часть специалистов считают: так организм «защищает» нас от лишней информации, все «мусорные» сведения, мысли и чувства «перерабатываются» во сне, чтобы меньше докучать нам в реальной жизни. — Но Фрейд как раз придерживался противоположной точки зрения, полагая, что сновидения помогают человеку лучше изучить самого себя, прислушаться к своим потаенным переживаниям.

Если вам интересно, чем живет ваше подсознание, можно записывать сновидения — хотя бы в записную книжку смартфона сразу после пробуждения, — советует Анастасия Пономаренко.

ФАКТ

Согласно опросу ВЦИОМ «Как спят россияне», сновидения видят 69 процентов наших граждан, 64 процента в той или иной степени их запоминают. Среди женщин свои сны запоминают 70 процентов опрошенных, среди мужчин — 58 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий Шуров, психиатр, главный врач клиники:

— Если мы спим, это не означает, что спит наш мозг. Поэтому тяжелые сны могут быть отражением нашего подсознательного. Всплывают определенные пугающие образы. Возможно, это какие-то переживания, зарытые внутрь. Непроработанные, незакрытые. Или какие-то психотравмирующие ситуации, которые происходят сейчас. Лучше обратиться к специалисту.

И все-таки они сбываются

Согласно исследованиям ученых, мы все хотя бы раз в жизни видели в ночных грезах события, которые сбывались. В какие дни недели можно увидеть вещие сны?