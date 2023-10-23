Какую роль сыграл снежный барс в истории народов России

Кошки – одни из самых любимых у людей животных. Обладая каким-то необъяснимым очарованием, они сумели влюбить в себя и даже сделаться божествами, как в Древнем Египте. Не менее почитаемы и их более рослые и грозные сородичи – тигры, леопарды, львы. Но одним из самых загадочных из них является ирбис – 23 октября отмечается Международный день снежного барса.Такое решение было принято в 2013 году на Всемирном форуме по сохранению снежного барса, который проходил в киргизской столице Бишкеке. Cегодня ареал этой великолепной серебристой кошки включает себя 12 стран и территорий от гор Гиндукуша в Афганистане до Тибета. Тюркское название снежного барса – ирбис.
В России он живет только на самом юге Сибири, в основном в горах Алтая и Саянах. На Алтае отмечают также свой праздник снежного барса, который приходится на 26 мая. У нас его мало, всего примерно 70 особей из 4 тысяч – в такую цифру оценивают ученые всю популяцию этой редкой кошки. Но зато снежный барс сыграл заметную роль в истории народов, а первые легенды о нем появились у скифов, которые наверняка оказали влияние на формирование русского и татарского этносов.В древности скифы проживали на огромных территориях от Сибири до Причерноморья. У одного из их племен, обитавших на Алтае, появилась легенда как дочь одного из вождей влюбилась в прекрасного юношу с белыми волосами. Они обожали друг друга и часто гуляли по окрестным лесам, при этом юноша очень подробно рассказывал о зверях, камнях-самоцветах, свойствах лечебных трав.Но на этих прогулках девушку не оставляло чувство, что за ними кто-то следит. Однажды сказала об этом избраннику. Тогда он повернулся в сторону леса и замяукал. Из чащи вышла огромная белая крылатая кошка. Юноша объяснил, что она послана чудо-зверем Манной для защиты влюбленной пары.Но у батюшки-вождя были свои планы на дочь – он собирался выдать ее за сына коллеги из соседнего племени. Девушка гордо заявила, что у нее уже есть жених и ни за какого другого она не выйдет. Тогда разгневанный вождь запер дочь, а сам поклялся убить юношу.
Но так и не нашел его. Однако через некоторое время сумел подстрелить случайно встретившегося снежного барса, а его шкуру бросил к ногам дочери. Оба были уверены, что это и есть ее возлюбленный, поскольку он как раз носил такие меха. Она все равно не вышла замуж за нелюбимого, духи ей показали путь к заколдованному источнику, куда бросила шкуру, и юноша возродился в виде ирбиса.А вот девушка так и не смогла превратиться в кошку, поскольку была человеком. Зато обрела великую силу и стала шаманкой. Долгое время жила в горах, но потом простила отца и вернулась в племя. Ее очень любили за доброту, но она все равно вскоре умерла от тоски. На ее предплечье была татуировка в виде крылатого снежного барса.По всей видимости эта легенда передалась тюркам, которые также первоначально жили на Алтае. Впоследствии был основан великий Тюркский каганат – одно из самых мощных государств Средневековья. В момент своего расцвета в VI веке он занимал территорию от Маньчжурии до Северного Кавказа. Если брать современными мерками, то от Владивостока до Сочи.Таким образом тюркские племена появились и в европейской части России. Впоследствии ими в Приазовье и Причерноморье было образовано государство Великая Булгария. Его тотемным животным, а сейчас бы сказали гербом, являлся белый крылатый барс. Оно просуществовало недолго и распалось – часть племени ушло на Балканы и, слившись со славянами, образовало государство Болгарию.Другая часть ушла на Среднюю Волгу и там возникла Волжская Булгария – современный Татарстан. Среди археологических находок что в Великой Булгарии, что в Волжской, можно часто встретить изображения барса. В русском «Титулярнике», который составили в XVI веке, прямо указывается, что бегущий барс с поднятой правой лапой является «гербом князя Булгарского» — то есть булгарских царей. В самых древних татарских пословицах сохранились упоминания о «годе барса», считается что так тюрки называли год тигра по восточному календарю.Поэтому совершенно не случайно и законно гербом современного Татарстана и стал снежный барс – Ак Барс.Барс присутствует в гербах и других тюркских государств и не только. Он стал символом Казахстана, а один из самых могущественных султанов Египта, который остановил нашествие монголов, был казах Бейбарс. Есть барс в гербах Осетии, Хакасии, Узбекистана, таких городов как Бишкек и Самарканд.Стоит отметить, что барсами на Востоке в старину называли всех больших кошек, но прежде всего леопардов. Ровно такое же определение дает в своем словаре и Даль, включая в это понятие и тигров, и львов, и гепардов. Но в нашем случае есть уверенность, что речь в легендах и геральдике идет именно о снежном барсе – белый из всех только он один.Среди тюркских народов распространено его второе название – ирбис. В различных наречиях произносится всякий раз иначе, но узнается мгновенно. В русском языке буква «з» со временем заменилась на «с».
Переводится ирбис как «снежная кошка». И это не случайно – снежные барсы единственные из всех больших кошачьих, которые умеют мурлыкать. Ровно также, как обычная домашняя кошка. И, кстати, неплохо приручаются. Но не умеют толком рычать. За все время истории человечества не зафиксировано ни одного случая нападения снежного барса на человека. Ну и как такого не полюбить?