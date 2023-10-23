Какую роль сыграл снежный барс в истории народов России

В России он живет только на самом юге Сибири, в основном в горах Алтая и Саянах. На Алтае отмечают также свой праздник снежного барса, который приходится на 26 мая. У нас его мало, всего примерно 70 особей из 4 тысяч – в такую цифру оценивают ученые всю популяцию этой редкой кошки. Но зато снежный барс сыграл заметную роль в истории народов, а первые легенды о нем появились у скифов, которые наверняка оказали влияние на формирование русского и татарского этносов.В древности скифы проживали на огромных территориях от Сибири до Причерноморья. У одного из их племен, обитавших на Алтае, появилась легенда как дочь одного из вождей влюбилась в прекрасного юношу с белыми волосами. Они обожали друг друга и часто гуляли по окрестным лесам, при этом юноша очень подробно рассказывал о зверях, камнях-самоцветах, свойствах лечебных трав.Но на этих прогулках девушку не оставляло чувство, что за ними кто-то следит. Однажды сказала об этом избраннику. Тогда он повернулся в сторону леса и замяукал. Из чащи вышла огромная белая крылатая кошка. Юноша объяснил, что она послана чудо-зверем Манной для защиты влюбленной пары.Но у батюшки-вождя были свои планы на дочь – он собирался выдать ее за сына коллеги из соседнего племени. Девушка гордо заявила, что у нее уже есть жених и ни за какого другого она не выйдет. Тогда разгневанный вождь запер дочь, а сам поклялся убить юношу.

Но так и не нашел его. Однако через некоторое время сумел подстрелить случайно встретившегося снежного барса, а его шкуру бросил к ногам дочери. Оба были уверены, что это и есть ее возлюбленный, поскольку он как раз носил такие меха. Она все равно не вышла замуж за нелюбимого, духи ей показали путь к заколдованному источнику, куда бросила шкуру, и юноша возродился в виде ирбиса.А вот девушка так и не смогла превратиться в кошку, поскольку была человеком. Зато обрела великую силу и стала шаманкой. Долгое время жила в горах, но потом простила отца и вернулась в племя. Ее очень любили за доброту, но она все равно вскоре умерла от тоски. На ее предплечье была татуировка в виде крылатого снежного барса.По всей видимости эта легенда передалась тюркам, которые также первоначально жили на Алтае. Впоследствии был основан великий Тюркский каганат – одно из самых мощных государств Средневековья. В момент своего расцвета в VI веке он занимал территорию от Маньчжурии до Северного Кавказа. Если брать современными мерками, то от Владивостока до Сочи.Таким образом тюркские племена появились и в европейской части России. Впоследствии ими в Приазовье и Причерноморье было образовано государство Великая Булгария. Его тотемным животным, а сейчас бы сказали гербом, являлся белый крылатый барс. Оно просуществовало недолго и распалось – часть племени ушло на Балканы и, слившись со славянами, образовало государство Болгарию.Другая часть ушла на Среднюю Волгу и там возникла Волжская Булгария – современный Татарстан. Среди археологических находок что в Великой Булгарии, что в Волжской, можно часто встретить изображения барса. В русском «Титулярнике», который составили в XVI веке, прямо указывается, что бегущий барс с поднятой правой лапой является «гербом князя Булгарского» — то есть булгарских царей. В самых древних татарских пословицах сохранились упоминания о «годе барса», считается что так тюрки называли год тигра по восточному календарю.Поэтому совершенно не случайно и законно гербом современного Татарстана и стал снежный барс – Ак Барс.Барс присутствует в гербах и других тюркских государств и не только. Он стал символом Казахстана, а один из самых могущественных султанов Египта, который остановил нашествие монголов, был казах Бейбарс. Есть барс в гербах Осетии, Хакасии, Узбекистана, таких городов как Бишкек и Самарканд.Стоит отметить, что барсами на Востоке в старину называли всех больших кошек, но прежде всего леопардов. Ровно такое же определение дает в своем словаре и Даль, включая в это понятие и тигров, и львов, и гепардов. Но в нашем случае есть уверенность, что речь в легендах и геральдике идет именно о снежном барсе – белый из всех только он один.Среди тюркских народов распространено его второе название – ирбис. В различных наречиях произносится всякий раз иначе, но узнается мгновенно. В русском языке буква «з» со временем заменилась на «с».