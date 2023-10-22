Live Science: на ноге древнего суданца нашли редкое тату с символами Христа

Ученые из Варшавского университета обнаружили татуировку с символом Иисуса Христа на теле 1300-летнего мужчины, жившего на территории современного Судана. Об этом сообщает Live Science. Мужчину нашли в ходе раскопок, проведенных в 2016 году, но татуировка была обнаружена только сейчас благодаря дополнительным анализам.

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Газета.Ru

Она находилась на правой ноге и состояла из символа хризмы и надписи "Альфа и Омега". Хризма или хрисмон — монограмма имени Христа, которая состоит из первых греческих букв его имени: Χ (хи) и Ρ (ро).

Альфа и омега — это первая и последняя буквы греческого алфавита, которые в значении "от начала до конца" также часто относят к Христу и символизируют христианскую веру в то, что Бог является началом и концом всего, объяснили нашедшие татуировку ученые.