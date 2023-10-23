День в истории: трагедия "Норд-Оста" и подвиг "Георгия Седова"

Чем примечательна дата 23 октября?

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Сегодня, 23 октября, начался дрейф ледокола "Георгий Седов", террористы захватили московский театр на Дубровке, территорию Саарского бассейна решили отдать ФРГ, а в Китае нашли ценный склад.

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Родились певец Фахри Насретдинов, летчик Иван Заварыкин, журналист Марсель Зарипов, футболист Пеле, поэтесса Вера Матвеева.

Умерли писатель Эрнест Сетон-Томпсон, оператор Валерий Гинзбург, певица Галина Писаренко. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

44 года — ведущий солист

23 октября 1911 года в селе Шамбулыхчи (ныне — Апастовский район) родился Фахри Насретдинов. В 1928—1934 годы работал артистом Московского центрального татарского рабочего театра, после, окончив Татарскую оперную студию при Московской консерватории, стал, до 1983 года, ведущим солистом театра оперы и балета. В частности, солировал в таких операх, как "Качкын", "Алтынчеч", "Туляк и Су-слу" Назиба Жиганова. На концертах исполнял немало народных песен. Один из первых лауреатов премии имени Тукая.

23 октября 1916 года в селе Старый Кувак Лениногорского района родился Иван Заварыкин. После мехового техникума поступил в летное военное училище в Энгельсе, на фронте оказался в первые дни войны, был летчиком 806-го штурмового полка, помощником командира 206-й штурмовой дивизии по штурмовой работе. Во время Сталинградской битвы под его командованием группа самолетов ИЛ-2 на бреющем полете подлетела к аэродрому немецких войск и сбросила бомбы, уничтожив четыре самолета и штаб группы войск, после на станции Жутово он подбил вражеский эшелон с боеприпасами. В апреле 1944 года Ивану Заварыкину было присвоено звание Героя Советского Союза. 21 февраля 1945 года в Эстонии его самолет подбили зенитным огнем. Он едва дотянул штурмовик до своей территории, где, не вы­ходя из кабины, умер от полученных ран.

23 октября 1931 года родился Марсель Зарипов, единственный татарстанский журналист, получивший премию имени Тукая. Зарипов работал на Петровском спиртзаводе в Сармановском районе, служил военным моряком, был мастером бурения нефтяных скважин. Один из основателей республиканского информационного агентства "Татар-информ". Почти 25 лет он работал собкором газет "Советская Татария" и "Советская Россия". Автор более 20 книг. Среди них — сборники рассказов "Чужой медовый месяц" и "Медовый рай", очерков — "Вершина", "Звездный час Нижнекамска" и "Выгодный оборот". Перевел на русский несколько романов и повестей татарских писателей.

23 октября 2022 года "Реальное время" опубликовало беседу с Арсланом Хамитовым, врачом отделения гнойной хирургии Клиники медицинского университета. В будущем он видит себя только лечащим врачом-хирургом, но и диссертацию пишет, и в КГМУ преподает: "Папа у меня спросил, кем я хочу стать. Я ответил, что еще не определился. А он мне сказал: "У меня есть идеальное предложение, которое тебе подойдет. Давай будешь врачом". Я согласился. Дело в том, что отцу я очень доверял всегда и доверяю сейчас".

Дрейфущий "Георгий Седов"

23 октября 1937 года ледокол "Георгий Седов", возвращаясь из моря Лаптевых в Архангельск, попал в плен многолетних льдов Гренландского моря. Также в ледовом плену оказались и два парохода "Садко" и "Малыгин". Экипажи устроили ледовый городок, ученые занимались изучением Арктики. Первую партию людей вывезли весной следующего года на самолетах, летом ледокол "Ермак", пробив глыбы льда, сумел вывести два судна. "Георгий Седов" из-за поврежденного во время зимних ледовых сжатий руля не мог двигаться даже на буксире. На базе ледокола была организована плавающая полярная станция, которая дрейфовала в течение 812 дней. 15 человек во главе с капитаном собрали уникальный научный материал, провели океанографические, метеорологические, геофизические и биологические наблюдения. Экипаж отремонтировал рулевое устройство. Вывести его удалось только 13 января 1940 года.

23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" 50 вооруженных боевиков захватили театр на Дубровке. В заложниках оказались более 900 человек, в их числе 100 детей — учащиеся школы ирландского танца "Иридан". Боевики потребовали от российских властей прекратить контртеррористическую операцию в Чечне. Перед тем как выдвинуть условия, они заминировали зрительный зал, уложив вдоль стен зрительного зала бомбы и поставив между рядов 18 женщин-смертниц. В ходе переговоров террористы отпустили несколько десятков заложников. 26 октября российский спецназ приступил к штурму здания — террористы были уничтожены. Их жертвами стали 128 заложников.

Саар — ФРГ

23 октября 1955 года на референдуме было решено, что территория Саарского бассейна, отделенная после Второй мировой войны от Германии и управлявшаяся Францией как протекторат, войдет в состав ФРГ в качестве самостоятельной земли. Процесс начался с предложения объединить угольную и сталелитейную промышленность Франции и Западной Германии, после чего возникло Европейское объединение угля и стали, предвестник современного Европейского союза.