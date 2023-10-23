День в истории: трагедия "Норд-Оста" и подвиг "Георгия Седова"
Чем примечательна дата 23 октября?
Сегодня, 23 октября, начался дрейф ледокола "Георгий Седов", террористы захватили московский театр на Дубровке, территорию Саарского бассейна решили отдать ФРГ, а в Китае нашли ценный склад.
Родились певец Фахри Насретдинов, летчик Иван Заварыкин, журналист Марсель Зарипов, футболист Пеле, поэтесса Вера Матвеева.
Умерли писатель Эрнест Сетон-Томпсон, оператор Валерий Гинзбург, певица Галина Писаренко. Подробнее — в обзоре "Реального времени".
44 года — ведущий солист
23 октября 1911 года в селе Шамбулыхчи (ныне — Апастовский район) родился Фахри Насретдинов. В 1928—1934 годы работал артистом Московского центрального татарского рабочего театра, после, окончив Татарскую оперную студию при Московской консерватории, стал, до 1983 года, ведущим солистом театра оперы и балета. В частности, солировал в таких операх, как "Качкын", "Алтынчеч", "Туляк и Су-слу" Назиба Жиганова. На концертах исполнял немало народных песен. Один из первых лауреатов премии имени Тукая.
23 октября 1916 года в селе Старый Кувак Лениногорского района родился Иван Заварыкин. После мехового техникума поступил в летное военное училище в Энгельсе, на фронте оказался в первые дни войны, был летчиком 806-го штурмового полка, помощником командира 206-й штурмовой дивизии по штурмовой работе. Во время Сталинградской битвы под его командованием группа самолетов ИЛ-2 на бреющем полете подлетела к аэродрому немецких войск и сбросила бомбы, уничтожив четыре самолета и штаб группы войск, после на станции Жутово он подбил вражеский эшелон с боеприпасами. В апреле 1944 года Ивану Заварыкину было присвоено звание Героя Советского Союза. 21 февраля 1945 года в Эстонии его самолет подбили зенитным огнем. Он едва дотянул штурмовик до своей территории, где, не выходя из кабины, умер от полученных ран.
23 октября 1931 года родился Марсель Зарипов, единственный татарстанский журналист, получивший премию имени Тукая. Зарипов работал на Петровском спиртзаводе в Сармановском районе, служил военным моряком, был мастером бурения нефтяных скважин. Один из основателей республиканского информационного агентства "Татар-информ". Почти 25 лет он работал собкором газет "Советская Татария" и "Советская Россия". Автор более 20 книг. Среди них — сборники рассказов "Чужой медовый месяц" и "Медовый рай", очерков — "Вершина", "Звездный час Нижнекамска" и "Выгодный оборот". Перевел на русский несколько романов и повестей татарских писателей.
23 октября 2022 года "Реальное время" опубликовало беседу с Арсланом Хамитовым, врачом отделения гнойной хирургии Клиники медицинского университета. В будущем он видит себя только лечащим врачом-хирургом, но и диссертацию пишет, и в КГМУ преподает: "Папа у меня спросил, кем я хочу стать. Я ответил, что еще не определился. А он мне сказал: "У меня есть идеальное предложение, которое тебе подойдет. Давай будешь врачом". Я согласился. Дело в том, что отцу я очень доверял всегда и доверяю сейчас".
Дрейфущий "Георгий Седов"
23 октября 1937 года ледокол "Георгий Седов", возвращаясь из моря Лаптевых в Архангельск, попал в плен многолетних льдов Гренландского моря. Также в ледовом плену оказались и два парохода "Садко" и "Малыгин". Экипажи устроили ледовый городок, ученые занимались изучением Арктики. Первую партию людей вывезли весной следующего года на самолетах, летом ледокол "Ермак", пробив глыбы льда, сумел вывести два судна. "Георгий Седов" из-за поврежденного во время зимних ледовых сжатий руля не мог двигаться даже на буксире. На базе ледокола была организована плавающая полярная станция, которая дрейфовала в течение 812 дней. 15 человек во главе с капитаном собрали уникальный научный материал, провели океанографические, метеорологические, геофизические и биологические наблюдения. Экипаж отремонтировал рулевое устройство. Вывести его удалось только 13 января 1940 года.
23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" 50 вооруженных боевиков захватили театр на Дубровке. В заложниках оказались более 900 человек, в их числе 100 детей — учащиеся школы ирландского танца "Иридан". Боевики потребовали от российских властей прекратить контртеррористическую операцию в Чечне. Перед тем как выдвинуть условия, они заминировали зрительный зал, уложив вдоль стен зрительного зала бомбы и поставив между рядов 18 женщин-смертниц. В ходе переговоров террористы отпустили несколько десятков заложников. 26 октября российский спецназ приступил к штурму здания — террористы были уничтожены. Их жертвами стали 128 заложников.
Саар — ФРГ
23 октября 1955 года на референдуме было решено, что территория Саарского бассейна, отделенная после Второй мировой войны от Германии и управлявшаяся Францией как протекторат, войдет в состав ФРГ в качестве самостоятельной земли. Процесс начался с предложения объединить угольную и сталелитейную промышленность Франции и Западной Германии, после чего возникло Европейское объединение угля и стали, предвестник современного Европейского союза.
23 октября 2000 года китайские археологи обнаружили уникальный склад из 150 музыкальных инструментов, период создания которых датируется эпохой династии Хань, существовавшей в Поднебесной 2 тысячи лет назад. Почти все инструменты — глиняные шаровидные окарины, литофоны, колокола, отлитые из бронзы, и другие — были в хорошем состоянии.