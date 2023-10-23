Умерла самая старая собака в мире

Боби — самая старая собака в мире — скончалась в Португалии в возрасте 31 года, пишет Daily Mail.

Самая старая собака в мире умерла всего через пять месяцев после того, как отпраздновала свой 31-й день рождения на португальской семейной ферме, где она провела всю свою жизнь.

О смерти Боби сообщил владелец лиссабонской студии фотографии домашних животных. Фотография Боби была опубликована в социальных сетях с сообщением: "Покойся с миром, друг. Спасибо, что мне посчастливилось познакомиться с тобой, самой старой собакой в мире".

Собака родилась в пристройке вместе с тремя братьями и сестрами, но, по словам ее хозяина, Лионеля Коста, щенков пришлось усыпить, так как в семье было слишком много животных.

Коста, которому на момент рождения собаки было всего восемь лет, говорит, что Боби прожил так долго благодаря "спокойной, мирной обстановке вдали от городов".

Хозяин добавил, что собака всегда ела то же, что и люди, а также ее никогда не держали на цепи или поводке.

Боби, чистокровный рафейру-ду-Алентежу (португальская порода собак, охраняющих домашний скот), стал самой старой собакой в истории. Предыдущий рекорд принадлежал австралийской скотоводческой собаке, умершей в 1939 году в возрасте 29 лет и пяти месяцев.