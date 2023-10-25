Собаки против кошек: к кому хозяева больше привязываются

Международная команда ученых во главе с профессором биоэтики Питером Сандё из Копенгагенского университета провела исследование, чтобы выяснить, есть ли разница в привязанности хозяев к кошкам и собакам. Об этом сообщает Nikes Science.

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Было проведено исследование среди владельцев кошек и собак из трех стран – Дании, Австрии и Великобритании. Специалисты опросили 2117 участников в возрасте от 18 до 89 лет. Для измерения эмоциональной привязанности хозяев к их животным использовалась Лексингтонская шкала привязанности к домашним животным (LAPS). Опросник содержал 23 утверждения, на которые респонденты должны были отреагировать. Участников спрашивали застрахованы ли питомцы участников и сколько денег они готовы потратить на их лечение. Также был вопрос, касающийся уровня оснащения ветеринарной клиники, в которой владелец лечит своего питомца.

Опросы показали, что владельцы собак в трех странах больше заботятся о своих питомцах. Они проявляют эмоциональную привязанность и чаще страхуют их. Это может быть связано с сельскохозяйственным прошлым людей и более тесным контактом с собаками. Страхование собак имеет большую популярность из-за высокой стоимости их лечения. Также собаки играют важную роль в повседневной жизни людей, помогая поддерживать физическую активность.