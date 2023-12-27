Что будет, если полвека хрустеть костяшками пальцев: мифы и реальность

Вредно ли хрустеть суставами пальцев? Почему с возрастом начинают хрустеть колени? Что хрустит в позвоночнике во время мануальной терапии? Разбираемся в вопросе вместе с врачом-нейрохирургом.

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По щелчку пальцев: остеоартрит

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У многих людей есть привычка щелкать пальцами, издавая характерный хруст. Возможно вы и сами так иногда делаете, когда очень довольны собой, и щелканьем сообщаете: «Эврика, жизнь удалась!»

И долгое время существовало представление о том, данная привычка рано или поздно приведет к остеоартриту*.

Остеоартрит — воспаление оболочки сустава, вследствие которого разрушаются хрящевая и костная ткани. Чаще всего это заболевание поражает конечности, но могут страдать позвоночник и шея. Боль и ограничение подвижности развиваются по мере прогрессирования остеоартрита, что может вести к инвалидности.

Так вот, развенчанию этого утверждения посвящено огромное количество исследований. Наиболее раннее, которое удалось найти в самой большой базе научных статей РubMed, относится к 1975 году. Уже там прямым текстом говорится: «Не выявлено корреляции между хрустом суставов и дегенеративными изменениями пястно-фаланговых суставов».

Затем эти выводы подтверждались раз за разом. К примеру, в исследовании 1990 года связи с остеоартритом обнаружено не было, зато у любителей хрустеть костяшками выявили большую, по сравнению с теми, кто так не делает, слабость хвата руки и отеки суставов. Ученые из Турции в 2017 году не увидели других изменений, кроме небольшого отека.

В том же 2017 году исследование из США не выявило вообще никаких статистически значимых последствий, кроме некоторого увеличения диапазона движений сустава. Там же отмечается, что 70% людей, которые любят хрустеть костяшками пальцев, склонны производить те же манипуляции с другими суставами.

В 2011 году ученые из США провели исследование связи привычки в хруста в пальцах в течение жизни и остеоартрита у пожилых людей: известно, что эта болезнь развивается с возрастом. В выборке было 215 человек (135 любителей хруста, 80 контрольных) в возрасте от 50 до 64 лет. Оказалось, что остеоартрит в обеих группах был распространен примерно с одинаковой частотой — около 20%, то есть связь снова не подтвердилась.

Самая известная история: в течение 50 лет ревматолог доктор Дональд Унгер хрустел костяшками пальцев левой руки по крайней мере дважды в день, а правые оставлял для контроля. За 50 лет костяшки пальцев на левой стороне хрустнули не менее 36,5 тысяч раз, тогда как на правой это происходило редко и спонтанно. Ни на одной руке не было артрита, и не наблюдалось никаких видимых различий между двумя руками.

Так что этот миф можно считать развеянным.

Однако, если у ревматологов вопросов к хрусту пальцами нет, они есть у психологов. Привычка хрустеть суставами кистей, как и другие мелкие навязчивые движения — вертеть волосы, барабанить пальцами и прочее — может говорить о повышенной тревожности. Если это повторяется постоянно, то неплохо бы обратиться к специалисту.

Что там хрустит?

Это еще один вопрос, который не давал покоя ученым и обывателям на протяжении десятилетий.

Рентгенография достигла уровня, когда стало возможным хоть примерно изучать хруст суставов, уже к 1940-м годам. Уже в 1947 году было показано, что сустав хрустит потому, что в нем образуется полость.

Сустав окружен особой жидкостью и состоит из двух соединяющихся частей, одна «ходит» внутри другой, а жидкость играет роль смазки и оберегает твердые части сустава от излишнего трения и повреждения. Если оттянуть или сильно согнуть сустав, то в этой жидкости образуется вакуумная полость, которую потом заполняет пузырек газа.

Очень долго считалось, что хруст дает лопание этого пузырька или вовсе щелканье о сустав растянутой близлежащей связки, пока, наконец, исследователи из Канады в 2015 году не провели исследование с помощью МРТ. 40 человек попросили поместить кисти в аппарат и с помощью особого приспособления хрустели их пальцами. Таким образом, выборка получилась внушительная — 400 пальцев.

Выяснилось, что звук раздается ДО лопания пузырька газа в суставе — когда образуется сама полость. То есть, если говорить совсем простым языком, с характерным хрустом сустав «расклеивается» навроде липучки.

Пока, правда, совсем не исследован вопрос, почему у одних людей суставы пальцев хрустят, а у других такой способности в принципе нет.

Есть лишь одна любопытная статья, отмечающая, что у пациентов с гормональным заболеванием под названием гиперпаратиреоз, вызванным сильной почечной недостаточностью, исчезает возможность хрустеть костяшками пальцев. Она возвращается после того, как пациентам проводят операцию на щитовидной железе.