Женщина обнаружила незнакомца на своем диване и вышла за него замуж

Жительница США влюбилась в незнакомца, по ошибке проникшего в ее дом, и вышла за него замуж. Об этом сообщает The US Sun.

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29-летняя Кэтрин Джонстон из штата Нью-Йорк познакомилась с будущим мужем Майклом Джонстоном в 2016 году. Восьмого мая женщина отправилась на вечеринку и попросила сестру не закрывать входную дверь, так как планировала поздно вернуться. Когда рано утром Кэтрин зашла в дом, то обнаружила, что на диване в гостиной спит пьяный незнакомый мужчина.

«Сначала я подумала, что это друг моей сестры. Я включила фонарик на телефоне и поднесла его к лицу мужчины, пытаясь понять, кто это», — рассказывает она.

Женщина разбудила сестру, и та сказала, что не приглашала гостей. Тогда родственницы выбежали на улицу и вызвали полицию. Правоохранители, прибывшие к дому через несколько минут, арестовали Майкла. Сестры выдвинули обвинения против мужчины о незаконном проникновении в жилище. Фотографию Майкла опубликовали в местной газете.

На следующий день Кэтрин рассказала о случившемся друзьям.

«Один из моих друзей сказал, что знает его. А затем другие люди стали говорить мне, что дружат с ним, что он хороший парень, и попросили снять с него обвинения», — говорит она.

После того как сестры сняли обвинения с Майкла, он пришел к ним домой с цветами запиской, в которой извинился перед всей семьей за свое поведение. 35-летний мужчина рассказал, что в тот день много выпил и думал, что пришел домой к коллеге, чтобы переночевать.

Кэтрин поняла, что произошедшее было ошибкой, и простила Майкла. Вскоре она сблизилась с ним, а через год вступила с ним в отношения. В 2020 году Майкл сделал Кэтрин предложение, а спустя три года на свет появилась их дочь Мила.