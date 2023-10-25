Легенды и тайны Коломенского заповедника в Москве

Даже по соседству нередко есть магические места. Так, легенды овевают исторический музей-заповедник «Коломенское» в Москве. А именно Голосов овраг – живописное, но в то же время аномальное место. Таким его принято считать по нескольким причинам. Во-первых, из-за чудодейственных валунов – каменных образований.

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Как только не называли их – и дикими, и святыми, и мужскими, и женскими. Прижились два наименования – Девий камень и Гусь-камень. Лежат они на глубине оврага на крутых склонах. По легенде, именно здесь Георгий Победоносец пронзил копьём Змея.

Гусь-камень принято считать мужским. Он помогает воинам обрести силу и отвагу, лечит мужские болезни. А Девий камень, в свою очередь, лечит женские.

Интересно и то, что Голосов овраг считают воротами во времени. Ещё в 1621 году, как говорят, у ворот государева дворца появился отряд воинов крымского хана Девлет-Гирея. Спасаясь, они спрятались на дне оврага среди поля. А вышли, что удивительно, перед царским дворцом Михаила Фёдоровича. Заметим, что нашествие Девлет-Гирея было за полвека до этих событий – в 1571 году, когда царствовал Иван Грозный. Исчезновения происходили и позже – вплоть до наших дней.

Ещё в Голосовом овраге археолог Игнатий Стеллецкий искал библиотеку Ивана Грозного. Было это в 1938 году. Раскопки начались, и даже была обнаружена известковая кладка. Однако реставраторы запретили дальнейшие работы, ведь здесь приютилась церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи и кладбище.