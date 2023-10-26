По всему миру пишут о русалке, которую исследуют в США. Что это на самом деле?

Русалка из Кентукки оказалась чучелом, сшитым из обезьяны, крокодила и рыбы

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В новостях нередко можно встретить упоминания о русалках — причем речь идет не о мифических существах, а о вполне реальных музейных экспонатах или находках на берегу моря, которые изучают ученые. И в тех, и в других случаях в русалках нет ничего сверхъестественного, но это не делает их менее интересными. «Лента.ру» выяснила, зачем японцы едят чешую русалок, почему Колумб называл эти существа «мужеподобными» и кому в действительности принадлежали русалочьи кости из храма XIII века.

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В США провели компьютерную томографию останков морской девы из музея в Кентукки

Недавно радиологи из университета Северного Кентукки сделали компьютерную томографию останков фиджийской морской девы, которые больше века хранились в музее. Прежний владелец русалки пожертвовал ее Историческому обществу округа Кларк в 1906 году. По его уверениям, диковинка была куплена не то в Японии, не то в Индонезии.

Эту часть истории подтверждают архивные записи: в конце XIX века он действительно служил в американском военном флоте и вполне мог бывать в других странах. Однако в сохранившихся документах не объяснялось, почему матрос решил купить это существо и что оно собой представляло. Томография потребовалась для того, чтобы получить ответы хотя бы на некоторые из этих вопросов.

Еще до начала исследования специалисты почти не сомневались, что имеют дело с мистификацией

В XIX веке похожие чучела русалок часто показывали в кунсткамерах и на ярмарках. Одну из фиджийских морских дев купил даже знаменитый шоумен Финеас Барнум. С ней связана впечатляющая авантюрная история, конец которой до сих пор не дает покоя историкам.

Western Folklore, Vol. 36, No. 2 (Apr., 1977)

Фиджийская морская дева

Чтобы заполучить русалку из Японии, американский капитан пошел на преступление

Фиджийская морская дева Барнума была подделкой, но сам шоумен не имел к ней ни малейшего отношения. Ее сшил простой японский рыбак: верх взял от обезьяны, а снизу приладил рыбий хвост. Скорее всего, это произошло в самом начале XIX века — Барнум тогда еще не родился.

Сначала рыбак показывал свою поделку односельчанам и уверял, что лично поймал ее сетью. Русалка, по его словам, успела предупредить об ужасной эпидемии, которая надвигается на Японию. Болезнь сделает людей бесплодными, и единственное спасение — портреты русалки, которые рыбак охотно продавал всем желающим.

Спустя несколько лет русалку купил американский капитан Сэмьюел Баррет Идес. Он заплатил за нее шесть тысяч долларов — в то время это была очень весомая сумма

У Идеса не было таких денег, поэтому он позаимствовал недостающее из корабельной кассы. Капитан надеялся, что заработает на русалке еще больше, если будет показывать ее за деньги во время остановок в портах.

В 1822 году состоялось единственное в истории заседание суда, на котором решали судьбу русалки

Идесу удавалось скрывать недоимку до 1822 года. Когда он попытался продемонстрировать русалку в Лондоне, о ней пронюхали владельцы корабля. Они подали на Идеса в суд, обвинив его в хищении. Тяжба закончилась тем, что капитана обязали работать бесплатно, пока он не вернет все деньги.

Позже русалку унаследовал сын Идеса, причем он не получил ничего, кроме нее. Но сумел извлечь выгоду даже из этого: в 1842 году продал ее Бостонскому музею за пять тысяч долларов. Там ее и присмотрел Барнум. Он решил во что бы то ни стало заполучить ее в свою экспозицию и для авторитетности даже пригласил натуралиста. Тот не глядя назвал русалку мистификацией, но шоумена это не остановило.

В 1843 году русалку несколько месяцев выставляли в музее Барнума, после чего она бесследно исчезла

У фиджийской морской девы, которая хранилась в Историческом обществе округа Кларк, скорее всего, была похожая биография. Компьютерная томография подтвердила, что она сшита из частей тела по меньшей мере трех разных животных.

Неизвестный мастер взял голову и туловище обезьяны, хвост позаимствовал у крупной рыбы, а руки создал из лап крокодила или аллигатора. Более точный ответ смогут дать эксперты из зоопарка Цинциннати и Ньюпортского аквариума, которые изучат снимки.

LOCAL 12 / YouTube

Компьютерная томография морской девы в университете Северного Кентукки

В японском храме молились мумии русалки, чтобы остановить пандемию коронавируса

Японское происхождение многих морских дев неслучайно. Останкам этих существ в Японии издавна приписывали целебные свойства. Кое-кто верит в них и сегодня.

В самый разгар пандемии COVID-19 в храме Эндзюин в японском городе Асакути устроили религиозный обряд перед мумией еще одной русалки. «Мы поклонялись ей в надежде, что она хоть чуть-чуть облегчит эпидемию коронавируса», — объяснял настоятель журналистам.

"Считается, что если съешь плоть русалки, то никогда не умрешь. Во многих частях Японии есть легенда о женщине, которая случайно съела плоть русалки и дожила до 800 лет", — фольклорное общество префектуры Окаяма Хироси Киносита.

Мумия из Асакути выглядела куда эффектнее барнумовской морской девы. У нее правдоподобное человеческое лицо с волосами, рыбий хвост и множество острых зубов. В храме Осаку и продал. Молиться ей придумали уже потом.

Чтобы продлить жизнь, в Японии ели чешую русалок и пили настойку на их костях

Другая японская русалка еще древнее. Считается, что ее выбросило на берег острова Кюсю 14 апреля 1222 года. Местный шаман объявил это добрым знамением и велел похоронить русалку в храме Укимидо. Кости лежали там до периода Эдо, когда власть в Японии перешла клану Токугава. Кости откопали и стали делать на них целебные настойки. До нашего времени дошли только шесть костей, которые хранятся в храме Рюгудзи в Фукуоке.

Подлинность и этих костей, и особенно мумии из Асакути, вызывают у специалистов серьезные сомнения

В 2022 году исследователи из университета Курасики просканировали мумию при помощи компьютерного томографа и пришли к выводу, что она сделана из бумаги, хлопка, гипса и других искусственных материалов. Причем не в XVIII веке, как считал настоятель храма, а не раньше 1880-х годов.

С костями из храма Рюгудзи в Фукуоке дело обстоит еще сложнее. Биологи не исключают, что они принадлежат какому-то морскому животному, которое немудрено спутать с русалкой, например бесперой морской свинье или дюгоню, принесенными волнами.

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Полуразложившиеся останки русалки в Папуа — Новой Гвинее

В 1493 году Христофор Колумб спутал с русалками ламантинов

Именно дюгоню, по мнению нескольких специалистов, принадлежали останки, замеченные в конце сентября на берегу острова Симбери в Папуа — Новой Гвинее. Таблоиды тут же окрестили эту находку русалкой. Некоторое сходство действительно есть, а более точных догадок не смогли предложить даже профессионалы.

У туши с Папуа — Новой Гвинеи отсутствовали голова и некоторые другие части тела. Судя по фотографиям, сделанным очевидцами, ее длина вдвое превышала рост человека. Точную идентификацию животного, которому могли принадлежать останки, затрудняло их сильное разложение.

Догадка про дюгоней, высказанная морскими биологами, напрашивалась сама собой. Это морское млекопитающее, напоминающее крупного ламантина, с которыми оно, впрочем, имеет мало общего. Его ближайшие родственники — это, как ни странно, слоны. На сходство этих дюгоней с русалками намекает даже их название, которое, как часто считают, в переводе означает «морская дева».

Насколько просто спутать подобных животных с мифическими существами, подтверждают записи испанского мореплавателя Христофора Колумба. В 1493 году он всерьез жаловался в дневнике на непривлекательную внешность замеченных у Гаити русалок.

Когда адмирал прибыл на Рио-дель-Оро, он рассказал, что отчетливо видел трех русалок, поднявшихся из глубин моря. Однако они оказались не такими красивыми, как говорят, поскольку их лица имели некоторые мужеподобные черты из дневника мореплавателя Христофора Колумба