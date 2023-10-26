Как татарин и перс дружили

Александр Касимович Казем-Бек (1802—1870) — блестящий русский ученый-востоковед, первый декан факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета, член-корреспондент РАН. Его называют основоположником Казанской школы востоковедов и одним из организаторов российского востоковедения. В нашем городе знаток Востока подружился с татарским просветителем Хусаином Фаизхановым. Подробнее об их дружбе в своем дзен-канале "Записки о провинции" рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела новой истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Елена Миронова.

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Личность Александра Касимовича Казем-Бека была соткана из пестрых лоскутов разных культур. Многие называют его персом, поскольку родился в Иране, хотя по происхождению он азербайджанец. В молодости он перешел из ислама в христианство. Знал множество восточных и западных языков. Возможно, благодаря этому Александр Касимович мог общаться с представителями разных культур. Некоторые из этих знакомств перерастали в настоящую дружбу. В Казани в 1848 году он познакомился с татарским просветителем Хусаином Фаизхановым.

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Х. Фаизханов родился в Симбирской губернии в 1823 году. Был учеником Ш. Марджани, благодаря ему познакомился с учеными-ориенталистами, в числе которых был Казем-Бек. Именно Александр Касимович способствовал переводу Фаизханова в Санкт-Петербургский университет. Кроме преподавания, Хусаин Фаизханов занимался наукой, был избран членом Общества археологии, подготовил и издал ряд научных трудов.

Напряженная научная деятельность, неблагоприятный климат северной столицы подорвали здоровье Фаизханова, и в возрасте 38 лет он умер от туберкулеза.

Совместная работа выработала ответственность друг перед другом. После смерти Фаизханова Казем-Бек оказывал всевозможную помощь его семье. Благодаря усилиям декана Восточного факультета Санкт-Петербургского университета Казем-Бека семье покойного было выдано разовое пособие. Также он взял на себя оплату обучения в Мариинской женской гимназии старшей дочери Фатимы. А после смерти Казем-Бека его внебрачный сын Николай некоторое время воспитывался сводным братом Фаизханова Абд ал-Аллямом.

Известно, что младшая дочь Фаизханова Амина также получила хорошее образование. Она окончила Санкт-Петербургское Елизаветинское училище. В 1896 году земским собранием Белебеевского уезда Уфимской губернии она была избрана попечительницей начальных русско-башкирских училищ. Вскоре переехала в Казань, впоследствии в Петербург.