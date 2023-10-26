Девушка рассталась с парнем из-за одной его просьбы

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как рассталась с парнем из-за одной его просьбы. Молодой человек попросил девушку сдать ее кошку в приют из-за его аллергии.

© Lenta.ru

Автор поста написала, что завела кошку, которую назвала Салли, 13 лет назад. «Мы живем вместе с Салли и моей семилетней дочерью. Ее отец был продавцом в зоомагазине, где я купила кошку», — отметила она. Молодые люди планировали пожениться сразу после рождения ребенка, но его не стало из-за автомобильной аварии.

«Полтора года назад я встретила Джеффа, я сразу сказала ему, что моя дочь — мой приоритет. Он сказал, что понимает, потому что он и сам отец», — рассказала она и добавила, что также сообщила бойфренду, как много для нее значит Салли.

Через два месяца молодой человек впервые переночевал в доме у девушки. «Раньше он не был у меня, и спустя полчаса ему стало плохо, его лицо стало красным и опухло, он покрылся сыпью и начал задыхаться», — сказала автор поста. Тогда парень признался, что у нее сильная аллергия на кошек.

«Я спросила, почему он не рассказывал раньше об аллергии, на что он ответил, что давно не находился рядом с котами и наделся на то, что аллергия прошла с годами», — пересказала автор диалог. Затем молодой человек заявил девушке: «Отдай Салли матери или сдай ее в приют».

Автор ответила парню, что никогда не избавится от кошки. Тогда парень разозлился и сказал девушке, что она держит питомца, так как у нее «эмоциональный роман с мертвецом». В итоге из-за высказываний парня рассказчица решила расстаться с ним.

В комментариях пользователи поддержали решение автора поста. По мнению большинства комментаторов, подобной просьбой молодой человек показал свою «истинную сущность».