Новый рекорд Гиннеса по «итальянскому поцелую» поставили в Германии

Книга рекордов Гиннеса зарегистрировала новое мировое достижение по количеству пар, совершивших так называемый «итальянский поцелуй». Его суть в том, что влюбленные должны есть одну спагетти до тех пор, пока не поцелуются.

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В июле немецкая сеть ресторанов собрала 465 пар, чтобы побить предыдущий рекорд. Он в 2020 году принадлежал этому заведению, но через какое-то время был побит конкурентами, собравшими 433 пар. Немецкий ресторан захотел вернуть себе рекорд и для этого пригласил 930 человек в ангаре берлинского аэропорта, говорится на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

Для фиксации рекорда каждая пара должна была успеть съесть спагетти в течение 30 секунд и в конце поцеловаться. После длительного периода подсчета новое достижение был официально зарегистрировано.

Выражение «итальянский поцелуй» появилось в массовой культуре после знаменитой сцены из фильма 1955 года «Леди и бродяга».