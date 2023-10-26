Как Кристиан Лубутен придумал культовую красную подошву

Не нужно быть экспертом в моде и регулярно посещать тематические показы, чтобы знать, визитной карточкой какого дизайнера являются туфли с красной подошвой. С помощью одной детали Кристиану Лубутену удалось привлечь внимание модниц со всего мира и и удерживать его по сей день.

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Как же легендарному французскому дизайнеру-модельеру пришла идея окрашивать подошву в красный цвет? Возможно, он со своими коллегами изучал сочетаемость разных оттенков друг с другом, случайно наступил в лужу с красной краской или опросил представительниц прекрасного пола на предмет того, чего они ждут от его коллекции?

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На просторах интернета можно наткнуться на несколько разных версий, каждая из которых звучит увлекательно. "Рамблер" расскажет ту, которая считается единственно достоверной.

С чего все началось

Шел 1993 год. Лубутен трудился над коллекцией обуви, которая должна была отражать настроение картины Энди Уорхола под названием "Цветы". На ней изображены цветы красного, розового и оранжевого оттенков: они яркие и притягивают внимание. Для реализации задуманного модельер украсил туфли розовым каблуком и тканевым цветком, однако все равно не был доволен результатом.

Случайности не случайны

Кристиан решил ловить момент здесь и сейчас. Он принялся оглядываться по сторонам в поисках источника вдохновения и в какой-то момент заприметил свою ассистентку. Нет, на ней было красной помады или ободка: девушка в этот момент, как предполагается, красила ногти… красным лаком.

Лубутен воспринял это как знак, забрал у сотрудницы лак и окрасил им подошву обуви. После он их отполировал и понял, что так все и следует оставить: цель наконец-то была достигнута.

Впоследствии эта деталь так полюбилась клиенткам, что она укоренилась во всех его будущих коллекциях.

"Блестящий красный цвет подошвы имеет только одну функцию: он должен иллюстрировать публике, что они являются моим творением. Я остановился на этом оттенке, потому что он красивый, кокетливый, запоминающийся и ассоциируется со страстью", – впоследствии рассказывал сам дизайнер.

Процесс нанесения

Лубутены покрываются лаком в ходе процесса, детали которого дизайнерский дом не раскрывает. Известно только, что во время обработки обуви ее каблуки покрыты специальной пленкой, которую мастера снимают только перед упаковкой.

Концепция