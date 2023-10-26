Мужчина пережил сердечный приступ и ушел жить в пещеру

Мужчина из США пережил сердечный приступ в 37 лет и решил радикально изменить жизнь при помощи выживания в дикой природе. Об этом пишет The Guardian.

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Спортсмен, бывший военный Донни Даст из США, штат Колорадо, в 37 лет начал испытывать боли в груди, но был уверен, что беспокоиться об этом не стоит. Однако уже вскоре американца экстренно госпитализировали из-за инфаркта и провели ему стентирование — установили в сердце стент, чтобы заменить поврежденный сосуд. После выписки Даста определили в группу реабилитации к 85-летним пенсионерам, тоже пережившим инфаркт.

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Тогда же Даст решил, что должен излечиться иным способом. До операции он увлекался экстремальным туризмом и даже водил группы в походы. Его армейский опыт и физическая подготовка позволяли ему выживать в лесу даже в суровых условиях и с малым количеством подручных средств. Как только к Дасту вернулась способность самостоятельно свободно передвигаться, он ушел в лес, чтобы «жить в пещере, рядом с которой можно охотиться и пить из ручьев».

Первые полгода Даст провел между домом в Колорадо, где живут двое его сыновей и их мать. Живя в лесу, он не брал с собой почти ничего из современного оборудования, если не считать блокнота и ручки. Даст самостоятельно разводил костер, охотился и сооружал удобства вроде постели, его диета состояла из ягод, кореньев, грибов, кроликов и белок. Он нашел несколько разных пещер и переходил из одной в другую.

Спустя шесть месяцев такой жизни он купил трейлер, чтобы использовать его в периоды, когда покидает лес для встреч с детьми и воссоединения с цивилизацией. Сейчас Даст чувствует себя здоровым и счастливым.

После опыта излечения дикой природой Даст написал несколько книг об этом. Он также начал вести социальные сети и YouTube-канал о навыках выживания. Даста приглашают в качестве консультанта на съемки фильмов и в реалити-шоу.