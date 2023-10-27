Итальянский бездомный не может забрать выигранные в лотерею 37 тысяч евро

Бездомный из итальянского города Сенигаллия выиграл в лотерею 37 тысяч евро. Однако забрать свой выигрыш мужчина не может из-за отсутствия необходимых документов.

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Победителем лотереи стал мужчина по имени Джанлуиджи. Он уже несколько лет подряд покупал лотерейные билеты и всегда использовал одни и те же цифры. Последний билет он купил во вторник, на текущей неделе, за 15 евро. Как оказалось, билет оказался счастливым и принес своему обладателю выигрыш в 37 тысяч.

Забрать деньги бездомный не может, так как не имеет карточки медицинского страхования, а из обычных документов у него есть только индивидуальный налоговый номер. Этого недостаточно, чтобы забрать деньги.

Тем не менее одна из благотворительных организаций вызвалась прийти на помощь Джанлуиджи. Сотрудники рассказали, что прошлой зимой заботились о бездомном и пообещали предоставить копии необходимых документов, которые тот оставил у них, пишет газета Corriere Adriatico.