Жительница Испании рассказала об открывшемся музее запретного искусства
В Барселоне открылся первый в мире музей, посвященный «запретному искусству» — Museu de l'Art Prohibit. В нем будут представлены экспонаты, которое в разное время подвергались цензуре, рассказала «Ленте.ру» блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. Она побывала на выставке и рассказала о ее концепции.
В музее представят подвергавшиеся критике предметы искусства
«Коллекцию для музея в 2018 году начал собирать предприниматель и журналист Татксо Бенет. Всего за пять лет ему удалось собрать 200 произведений искусства, которые когда-то подвергались цензуре и были обвинены в богохульстве, непристойности или политической некорректности. Этот арт убирали со всеобщего обозрения, потому что он провоцировал скандалы и споры», — рассказала она.
На первой презентации представлено 42 работы, но постепенно выставят еще около сотни хранящихся в запасе предметов искусства. Посетители могут отсканировать QR-код рядом с каждым экспонатом и узнать его историю, увидеть, как на него реагировали зрители.
В музее запретного искусства планируют поднимать важные социальные темы
«Первыми приобретенными бизнесменом работами стали пикселизированные портреты политических заключенных в современной Испании и скульптура Инес Дужак "Не одетая для завоевания", которая изображает боливарианскую феминистку-крестьянку, занимающуюся интимом с действующим королем. Татксо считает, что он может поднять очень важные социальные темы. В музее он выделил комнату, которая покрыта тридцатью исламскими молитвенными ковриками. На них размещены столько же пар белых шпилек, которые метафорично отражают тяжелое положении арабских женщин. Эта инсталляция принадлежит франко-алжирской художнице Зулихе Буабделле», — объяснила Алена Бердова.
Сексуальность — еще одна большая тема, которой уделяют много внимания в новом музее, отметила собеседница «Ленты.ру». Там представлены экспонаты на темы однополой любви, религии, мировых конфликтов. Эти работы подвергались критике со стороны общества, политиков и церкви. Среди них есть и полотна всемирно известных художников.
«Картина Пикассо "Сюита 347", в которой Рафаэль и Форнарина сношаются перед взором папы Римского, была впервые показана в 1968 году в закрытом зале с контролируемым доступом, а в 2012 году она столкнулась с осуждением Русской православной церкви. Работа Леон Феррари "Западная христианская цивилизация", изображающая Христа, распятого на военном самолете F-105, намекающая о войне во Вьетнаме, в которой погибло более полутора миллионов человек, также подвергается гонениям уже несколько десятилетий, но в новом музее для нее как раз нашлось место», — рассказала блогер.
Коллекция для музея собиралась во всех странах
Татксо Бенет обнаружил многие из этих работ благодаря новостям, которые он регулярно читает в газетах по всему миру.
«Так он узнал о работе "Статуя девушки мира" художников Ким Со Гюн и Ким Ын Сун. Скульптура изображает сидящую на стуле босоногую девушку с птичкой на плече. Она олицетворяет всех корейских секс-рабынь, которые подвергались сексуальной эксплуатации со стороны японской армии во время Второй мировой войны. Хотя скульптура считается памятником миру в Корее, она до сих пор провоцирует разногласия между Японией и Южной Кореей», — заключила Алена Бердова.
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