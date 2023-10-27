Жительница Испании рассказала об открывшемся музее запретного искусства

«Картина Пикассо "Сюита 347", в которой Рафаэль и Форнарина сношаются перед взором папы Римского, была впервые показана в 1968 году в закрытом зале с контролируемым доступом, а в 2012 году она столкнулась с осуждением Русской православной церкви. Работа Леон Феррари "Западная христианская цивилизация", изображающая Христа, распятого на военном самолете F-105, намекающая о войне во Вьетнаме, в которой погибло более полутора миллионов человек, также подвергается гонениям уже несколько десятилетий, но в новом музее для нее как раз нашлось место», — рассказала блогер.