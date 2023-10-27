Переживший инфаркт американец ушел жить в пещеру

Спортсмен и бывший военный из США пережил сердечный приступ в возрасте 37 лет, после чего решил радикально изменить жизнь. Для этого он поселился в лесной пещере и максимально сократил контакты с цивилизацией.

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Мужчина по имени Донни Даст сначала испытывал боли в груди, но не придавал им значения. К врачам он не обращался до тех пор, пока ему не потребовалась экстренная госпитализация. У экс-военного случился инфаркт, из-за которого ему провели стентирование – установили в сердце стент, чтобы заменить поврежденный сосуд.

В то время Дасту не было 38 лет, однако на реабилитацию его отправили в группу к 85-летним пенсионерам. Там мужчина решил, что должен помочь себе иным способом. Он вспомнил, что до инфаркта занимался экстремальным туризмом, сопровождал группы в походах и умел выживать в суровых условиях. Задумавшись о своем настоящем положении, Даст решил уйти в лес, «жить в пещере, охотиться и пить из ручьев».

Тем не менее первые шесть месяцев Даст жил то в лесу, то в своем доме в Колорадо, где остались его жена и двое сыновей. В периоды лесной жизни мужчина не пользовался современным оборудованием, охотился на кроликов и белок, готовил еду на костре и питался в основном ягодами, кореньями, грибами и подстреленной дичью. Для жизни он приспособил несколько пещер и время от времени перебирался из одной в другую.