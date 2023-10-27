На продажу выставят дом Робина Уильямса с железными игуанами и потайными ходами

Бывшая жена американского актера Робина Уильямса решила продать семейный особняк. Об этом пишет новостной портал SFGate.

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За дом в Сан-Франциско площадью 984 квадратных метра хозяйка просит 25 миллионов долларов. Супруги приобрели его в 1991 году за 3,2 миллиона долларов. После развода в 2008 году поместье перешло в собственность Марши Уильямс. Теперь, когда дети выросли, она решила съехать из дома. Особняк возведен в 1926 году в стиле итальянского ренессанса владельцем судоходной и лесозаготовительной компании Оливером Джоном Олсоном. Переехав в 90-х, чета Уильямс дом перестроила, обновив коммуникации и расширив площадь. При этом новые хозяева постарались сохранить редкие материалы, которые больше не используют при строительстве. Сохранили они и старинную деревянную отделку, лепнину и витиеватые железные конструкции.

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Трехэтажный дом с шестью спальнями как замок окружен высокой стеной с воротами. С лоджии и нескольких патио открывается вид на горы, залив и мост Золотые Ворота. Над главным входом в поместье установлены венецианские маски из литьевого камня. Металлические игуаны и черепахи словно живые ползут по фасаду дома. Детские спальни в особняке соединены потайными ходами. Также здесь есть гостиная со скрытым баром и проектором, библиотека, винный погреб, гардеробная и кладовые, обшитые кедром.

В 2015 году было продано другое поместье актера. Так называемая Вилла Улыбок в Калифорнии ушла за 18,1 миллиона долларов.