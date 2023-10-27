Сервис доставки рассказал о самых необычных посылках россиян

В аналитическом центре СДЭК составили топ самых необычных посылок, которые россияне отправили из-за рубежа за полгода. В частности, исследователи рассказали «Ленте.ру» о таких странных отправлениях, как куриные лапки и 10 килограмм исписанных тетрадей.

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Чаще всего, по словам аналитиков, необычные посылки приезжают россиянам из Турции. Больше всего исследователей удивили образцы панировочных сухарей, несколько мешков хлебной крошки и 10 килограмм исписанных тетрадей и дневников.

«Среди необычных отправлений была и история с кепкой. Молодой человек из Турции принес на отправку брендовую кепку в красивой коробке в форме сердца, наполненную лепестками роз. Это был его подарок для возлюбленной из России», — рассказала директор по развитию CDEK Turkey Карина Видягина.

Другая клиентка сервиса несколько месяцев после переезда в Стамбул не видела своего кота, оставленного с братом в России. Женщина отправила любимцу автоматическую посылку, а также записку на имя питомца.

Необычные посылки, как рассказали аналитики, встречаются и в других странах. Среди отправлений россиянам из Таиланда встречались жвачки со вкусом энергетика Red Bull, а также живые цветы.

В топ нестандартных посылок из Китая вошли куриные копченые крылышки и лапки, упаковка зубной пасты, а также руль для Мерседеса. А из Израиля — ствол оливкового дерева, телескопы и велосипеды.

«Как-то раз мы перевозили из Израиля в Россию мини-бар. Отправитель не знал особенностей перевозки холодильных устройств и не слил заранее воду. К счастью, наши специалисты сразу поняли, что устройство протекает и оперативно прочистили его, избежав таким образом возникновения луж на складе и в дороге», — добавил директор CDEK Israel Дмитрий Голдин.