Как потомки Владимира Бехтерева восстанавливают родовую усадьбу

Гуляя по берегу Финского залива в районе поселка Смолячково Ленобласти, на одной из калиток, ведущей на тенистый участок с домом, увенчанным башенкой, можно увидеть табличку: "Тихий берег, усадьба имени В.М. Бехтерева". На песке - бетонно-каменные осколки. Скорее всего - остатки от сфинкса.

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Сфинкс был вылеплен из снега детьми Владимира Бехтерева, и так понравился семье, что его изваяние заказали в бетоне и камне. Чтобы стоял на века. Не случилось. Во время одной из войн (или Зимней, или Великой Отечественной) взрывной волной от снаряда сфинкс был уничтожен.

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Потомки Бехтерева сейчас восстанавливают "Тихий берег", он уже раз в месяц доступен для посещения, а возможно когда-нибудь здесь снова появится египетский страж.

Российская Газета

Усадьбе - 125 лет, и большую часть времени она вовсе не принадлежала Бехтеревым. Утеряно многое. От большого дома, в котором останавливались гости (семья славилась гостеприимством), а также пациенты, нуждающиеся в тишине, остался только фундамент. Нет фотолаборатории, мини-электростанции, многих хозяйственных построек. Но чудом сохранился малый усадебный дом с башенкой (последние годы жизни Бехтерев жил именно в нем, так как его было проще отапливать), баня, конюшня - с огромными чугунными запорами, красивая еловая аллея (деревья были высажены самим Бехтеревым), яблони, которые поныне плодоносят. И - ледник.

- В семье Бехтеревых очень любили мороженое. Делали его дома. А чтобы заморозить и хранить - зимой приносили с залива куски льда, помещали в ледник, - рассказывает Наталья Бехтерева, психотерапевт, праправнучка Владимира Бехтерева, внучка Натальи Бехтеревой, дочь Святослава Медведева.

Владимир Бехтерев сначала купил маленький участок, начал строительство, постепенно докупая куски земли. В 1918 году усадьба оказалась на территории Финляндии, получившей независимость. Первая супруга Владимира Бехтерева жила в усадьбе до своей смерти в 1926 году. В 1927 году Владимир Михайлович погиб при загадочных обстоятельствах (возможно, его отравили). В 1940 году Карельский перешеек стал принадлежать Советскому Союзу, и в послевоенные годы в доме с башенкой проживало несколько семей, никакого отношения к Бехтереву не имеющих. Он стал фактически коммуналкой. Исчезло многое, в том числе винтовая лестница, ведущая в башенку, в которой и был кабинет Бехтерева.

Только в наши дни Андрей Петрович Бехтерев смог приватизировать усадьбу (Андрей Петрович - внук Бехтерева, родной брат Натальи Петровны Бехтеревой. Их отца - Петра Бехтерева - арестовали и расстреляли в 1938, мать Зинаиду отправили в лагерь как жену врага народа. Андрея и Наталью, оставшихся без родителей, принудительно отправили в детский дом).

Российская Газета

Российская Газета

Как и при основателе династии, в усадьбе живут несколько собак. И кот, которого уважительно зовут Андрей Андреевич.

- Бехтерев любил собак. Говорят, он обладал гипнотическим даром не только в отношении людей, но и собак. Животные считывали его намерения. И в зависимости от его настроения и того, в какой шляпе он вышел из дома, они точно знали, куда он отправится. На пляж ли купаться (купался он до поздней осени), на работу в Ленинград ли, или просто решил посидеть на скамейке, - поясняет Наталья.

Мы с Натальей идем к дому, поднимаемся по деревянным скрипучим ступеням. Кстати, уже современное поверье гласит: в дом заглядывает привидение. Люди неоднократно слышали таинственные шаги, которые сразу же приписали самому Бехтереву. Праправнучка, впрочем, считает, что так на воображение людей влияет само место.

На первом этаже - сохранились не только исторические двери, но и изразцовые печи в стиле модерн. На втором - окна с цветными витражами. В маленькой комнате сделан кабинет Бехтерева: стол, стул, печатная машинка, старинный телефон. Все предметы найдены в усадьбе. Кажется, вот-вот зайдет их хозяин.

- Андрей Петрович на чердаке нашел страницу рукописи Владимира Михайловича. Судя по всему, бывшие жильцы использовали рукописи для растопки, - уточняет Наталья.

Российская Газета

Рядом - веранда, окна - на три стены. Как пояснила Наталья, стол в комнате - ее бабушки, то есть Натальи Бехтеревой, кресло - дедушки, Всеволода Медведева, тоже занимавшегося проблемами мозга. Но поскольку Всеволод Медведев специализировался на психологии экстремальных состояний, его имя не так известно. Младшая ветвь Бехтеревых-Медведевых хочет создать в усадьбе музей все-таки не конкретно Владимира Бехтерева, а именно всей семьи, экспозиция которого расскажет о знаменитой династии.

Еще за одной дверью - помещение, простая лестница из которого ведет в башенку. Вероятно, именно здесь была лестница винтовая, по которой на самый верх и поднимался основатель династии.

Что с башенки был чудесный вид на залив - понятно. Игра волн - завораживает. Место поистине подходящее для творчества.

- Еще прапрадед любил гулять по аллеям. Делал заметки для научных статей. Он одновременно успевал писать в 40 научных журналов. Был невероятно трудоспособен, - говорит Наталья и добавляет, что предку для плодотворной работы хватало всего пяти часов сна.

А на днях здесь случилось маленькое чудо: снова стал наполняться водой пруд (ирригационная система была сделана при Бехтереве). Прудом не занимались десятилетиями, он стал высыхать. Сейчас его почистили, обнаружили в нем выходы трех родников, и теперь снова сюда пошла вода. Как и было при основателе династии. Который, когда вода залива становилась очень холодной, шел купаться на пруд.

Российская Газета

Начиная восстанавливать усадьбу, потомки не ожидали, что к ней будет большой интерес со стороны общественности. Однако первый же "день открытых дверей" подтвердил, что это так. Дом с гостями сразу стал живым.

- Но мы понимаем: усадьба находится в часе езды на машине от Петербурга. Осмотреть дом - мало. Нужна какая-то программа, чтобы можно было здесь провести целый день. Поэтому например, организовали мастер-класс по варке варенья в медных тазах. Всем понравилось. Ровно как и литературный салон, и научная лекция моего отца Святослава Медведева. В помещении бывшей конюшни планируем открыть лекторий. То есть хотим сделать усадьбу поистине живой, чтоб сюда, как и раньше, приезжали заинтересованные люди, - делится планами Наталья.

Естественно, будет представлена экспозиция, рассказывающая о семействе. Но собрать подлинные предметы - не так-то просто. Практически все в семье, подвергшейся репрессиям, было растащено в советское время. Наталья Петровна Бехтерева, уже будучи известным ученым, заглядывала в антикварные лавки, чтобы найти что-то похожее на вещи из ее детства.

…Покидая усадьбу, проходим по еловой аллее. Она выходит к шоссе, ведущему в Петербург.